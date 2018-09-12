Крепкий орешек из Бугульмы. Охотники за чужим «Изобилием» скончались от ножевых ранений

Отбившегося от разбойников бугульминца Евгения Деданина могут признать как потерпевшим, так и подозреваемым

Известного в Бугульме предпринимателя Евгения Деданина сегодня узнала вся страна. Около 8 утра домой к бизнесмену нагрянули двое бандитов с оружием, связали его и жену, угрожали детям, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. Оба скончались от ножевых ранений. Судьбу самого героя сейчас решают силовики. Источники «Реального времени» не исключают, что Деданина могут обвинить в превышении пределов необходимой самообороны. Между тем город готов встать на его защиту — в Бугульме чета бизнесменов пользуется большим уважением.

Третьего не было, хозяина не госпитализировали



Информация телеграм-каналов о боевике в Бугульме разлетелась по сетям со свистом. Официального комментария правоохранительных органов пока нет. Источники «Реального времени», близкие к силовым ведомствам, уверяют — версия соцсетей не вполне соответствует действительности.

Так, канал Mash сообщил: «Грабители напали на Евгения Деданина с женой ранним утром: двое мужчин ворвались в их дом, а один ждал снаружи, в машине. Сначала грабители связали хозяина и его жену, но потом поняли, что вот-вот сработает сигнализация и ее надо бы отключить. Они начали развязывать хозяина, он смог выбраться и схватить нож. В итоге Деданину удалось отбиться, а грабителям не повезло: от полученных ранений они скончались до приезда скорой. Сам Евгений тоже получил ранение. В городе объявлен план «Перехват»: ищут «Форд», на котором скрылся третий преступник».

«Никакого третьего в машине не было», — уточнил «Реальному времени» один из осведомленных собеседников, не исключив, впрочем, что в уголовном деле, кроме двух нападавших и невыживших может появиться и вполне себе живой наводчик. Одного из убитых уже опознали. Говорят, он является жителем одного из соседних регионов, ранее уже был судим.

Недостоверной является и информация о тяжелом ранении самого Деданина. В Минздраве РТ журналисту «Реального времени» сообщили, что хозяин дома, куда сегодня утром вызывали скорую, после оказания медпомощи остался на месте происшествия. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Торговое «Изобилие» с прибылью 1 млн рублей

Силовики уже изъяли записи с наружных камер наблюдения, установленных на доме бизнесмена. Не исключено, что на записях за прежние дни бандиты также засветились. По версии пострадавшей семьи, нападавшие хотели денег — много и сразу. Угрожали расправой.

Деданин является владельцем бугульминской сети продуктовых магазинов «Изобилие», у его супруги — свой бутик одежды. «Видимо, кому-то дорогу перешел», — гадают в сетях бугульминцы. — «А может, просто гастролеры хотели быстро денег слупить!»

В статусе ИП Евгений Деданин работает с 2004 года, основной вид деятельности — розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках. Также Евгений и Олеся Деданины являются соучредителями ООО «Изобилие» (торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах), выручка компании за 2016 год составила 50 млн, прибыль — 1 млн рублей. Сверхдоходами тут и не пахнет.

Оборонялся или нападал?

Уголовное дело по факту бугульминского ЧП пока не возбуждено. На данный момент на месте работают и сотрудники полиции, и следователь СКР. От оценки действий хозяина дома зависит его статус. Если правоохранители сочтут, что защищавший семью Деданин превысил пределы необходимой обороны, то дело возбудят в отношении него и расследовать его будут в Следкоме. Если же будет установлено, что бизнесмен использовал нож против людей с пистолетами, поскольку иного выхода не было, то случившееся будет квалифицировано как разбой. В этом случае материалы передадут по подследственности в МВД Татарстана.

— Никакого здесь превышения — чистейшая самооборона! — считает казанский адвокат Александр Коган. — Они что, к нему в карты поиграть пришли?.. Нет! Связали и требовали денег, были вооружены. А он защищал свою семью. Молодец! Другим неповадно будет...



— Я думаю, дело нужно возбуждать, и уже в процессе степень виновности каждого установят. Экспертиза должна быть проведена. Есть отдельное постановление пленума Верховного суда РФ по пределам необходимой самообороны. Возможно, тут можно говорить об убийстве в состоянии аффекта, — говорит профессор КФУ и адвокат, доктор юридических наук Надежда Муратова.

«Никогда бы не подумали, что на такого положительного человека может упасть такое несчастье»



Друзья и знакомые Деданиных в Бугульме отзываются о коммерсанте и его семье исключительно положительно:

— Я росла с Евгением Деданиным в одном дворе. Он отличный человек! Сейчас мой ребенок учится с его сыном в одном классе. Хорошо знаю и Олесю, супругу Жени, часто видимся на родительских собраниях. Это замечательная семья, всегда работают, их ставят в пример. Никогда ни в чем не откажут, во всяком случае, когда в школе возникали какие-то вопросы, Евгений всегда был впереди планеты всей, — рассказала жительница города Мария Иванова.

Что касается случившегося в доме Деданиных, женщина, считает, что этот поступок также хорошо характеризует Евгения:

— За свое он всегда борется, за правду и благополучие. У них очень хорошая семья. Лично для меня это все шок — то, что происходит. Дочь моя тоже в шоке от всего этого. Никогда бы не подумали, что на такого положительного человека может упасть такое несчастье.

Между тем многие в Бугульме встали на защиту коммерсанта. Некоторые даже вспомнили ситуацию с несправедливым, по мнению многих горожан, уголовным преследованием водителя скорой помощи:

— В городе все на его стороне. У нас только закончилась эпопея с водителем скорой, где город встал на его защиту и уголовное дело прекратили. И теперь все говорят, что кинутся на защиту этого Деданина, то есть общественность у нас его поддерживает, — высказалась в защиту бизнесмена еще одна жительница Бугульмы.



Сеть продовольственных магазинов Деданиных в городе хорошо известна. Компания работает на рынке 7 лет, руководит фирмой Олеся Деданина, супруги владеют бизнесом в равных долях.

— Любой следователь, дознаватель или судья должен поставить себя на место этого предпринимателя и подумать, как бы он поступил в данной ситуации. К сожалению, у нас в России законы таковы, что мы не имеем право защищать свое жилье, себя и свою семью. Если и защищаем себя, то потенциально оказываемся в роли преступника. Это серьезная прореха в нашем законодательстве. Я считаю, что в любом случае каждый мужчина должен защищать себя и семью. И тот, кто судит, должен прежде всего себя поставить на его место и только потом делать какие-то выводы и выносить вердикты, — высказал мнение еще один известный бугульминский предприниматель Тимур Булушев.

Евгения хорошо знают не только в предпринимательской среде, он пользуется уважением у многих горожан. Коммерсант ведет здоровый образ жизни, занимается спортом.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.

