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Происшествия

В Бугульме предприниматель, отбиваясь от трех грабителей, смертельно ранил двоих из них — Mash

13:18, 12.09.2018 2

В Бугульме трое грабителей напали на дом местного предпринимателя. Отбиваясь от преступников, мужчина смертельно ранил двух из них.

Инцидент произошел сегодня утром, пишет Mash. Двое злоумышленников ворвались в дом мужчины, еще один ждал в машине. Сначала грабители связали хозяина и его жену, но потом поняли, что вот-вот сработает сигнализация и ее надо бы отключить. Они начали развязывать хозяина, он смог выбраться и схватить нож. В итоге мужчине удалось отбиться — двое из грабителей скончались до приезда скорой. Сам он также получил ранение.

На данный момент в городе объявлен план «Перехват». Правоохранительные органы ищут Ford, на котором скрылся третий преступник.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:28
    По российским законам надо засудить за негуманное отношение к людям хозяина дома.
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  • Анонимно 13:47
    А было бы свободное ношение оружие и третий бы не отвертелся
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