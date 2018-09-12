В Японии не поддержали идею Путина о мирном договоре без условий

Япония придерживается прежней позиции по заключению мирного договора с Россией — он должен подразумевать разрешение территориальных споров.

Так генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга прокомментировал предложение премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года без предварительных условий.

«Правительство не меняет своей политики по отношению к решению вопроса о возвращении [северных] островов и заключению мирного договора», — приводит его слова РБК со ссылкой на Sankei.

