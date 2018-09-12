Один из «отравителей» Скрипалей на следующей неделе даст комментарий СМИ

Подозреваемый в отравлении «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров на следующей неделе даст подробный комментарий в СМИ по поводу ситуации.

Как передает «РЕН-ТВ», «отравитель» отреагировал на призыв президента России Владимира Путина выступить перед средствами массовой информации.

Сегодня российский лидер рассказал о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Александре Петрове и Руслане Боширове. По его словам, они являются «гражданскими».

На прошлой неделе прокуратура Великобритании предъявила обвинения по «делу Скрипалей» Петрову и Боширову. Также британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения мужчин. После чего СМИ выяснили, что Петров оказался бизнесменом-уголовником из Одессы.