Скандалы недели: «татарское золото Олимпиады», дело сына казанского судьи и татары на Кавказе

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

Фото: David J. Phillip / AP ( meduza.io

На уходящей неделе случилось несколько заметных кадровых перестановок: Лейла Фазлеева была назначена замом Алексея Песошина, еще один татарстанский чиновник отправился на Кавказ, а глава Алексеевского района ушел в отставку. Также стало известно о том, что сына судьи Вахитовского райсуда Казани подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а Анатолий Ливада готов признать себя виновным в совершении преступления на определенных условиях. Не обошлось и без позитивных новостей: в пятницу «татарская принцесса» Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании и завоевала первое для нашей страны «золото» Пхенчхана-2018. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Золотая медаль «татарской принцессы»

Ранним утром в праздничный для страны день, 23 февраля, многие россияне не спали, ожидая трансляции главного противостояния современного фигурного катания и, пожалуй, этой Олимпиады тоже. Борьба 15-летней Алины Загитовой, которая родилась в Татарстане и делала первые шаги в спорте в Альметьевске, против доминировавшей в женском одиночном катании последние 2 года Евгении Медведевой должна была стать украшением всего турнира.

Итог ошеломительный — 15-летняя Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании. Это первое для нашей страны «золото» Пхенчхана-2018, причем его добыла самая молодая спортсменка делегации «Олимпийские атлеты из России». «Серебро» досталось подруге Загитовой по команде Евгении Медведевой. Подробный рассказ о 15-летней «татарской принцессе» вы можете прочитать здесь.

Чемезов поменяет долю КАМАЗа на казанскую радиоэлектронику?



В среду, 21 февраля, под занавес рабочего дня глава «Ростеха» Сергей Чемезов сделал громкое заявление о возможной передаче Татарстану доли в челнинском автогиганте — КАМАЗе, чем вызвал шок среди руководителей оборонных предприятий РТ: «В КАМАЗе ориентировочно до 6% [может быть передано региону], пока мы обсуждаем долю (с руководством Татарстана, — прим. ред.). Мы, в свою очередь, должны подобрать предприятия в Казани, которые бы представляли для нас интерес. Естественно, сделаем оценку и обменяем на пакет КАМАЗа».

Впрочем, «Реальное время» о вхождении Татарстана в число акционеров сообщило еще в мае 2017 года. Причем, как тогда выяснили наши журналисты, 6-7% акций КАМАЗа могли быть связаны с процессом передачи республике (точнее, «Ак Барс Холдингу») 75% акций Зеленодольского ПКБ и передачей федералам госпакетов казанского «Радиоприбора», Альметьевского завода «Радиоприбор» и Казанского электротехнического завода. На тот момент 6% КАМАЗа оценивались в диапазоне от 2,4 до 3 млрд рублей. По итогам вчерашних биржевых торгов они стоили в районе 2,16 млрд рублей.

Сергей Чемезов сделал громкое заявление о возможной передаче Татарстану доли в челнинском автогиганте — КАМАЗе. Фото tatarstan.ru



Выступление главы «Ростеха» является публичным предложением Татарстану поторопиться с передачей ему госпакетов радиоэлектронных заводов, в которых кровно заинтересован КРЭТ, считают источники, близкие к «Ростеху». По их словам, речь идет прежде всего о пакете в 42,6% «Казанского электротехнического завода», вокруг которого уже разгорелась схватка между «Ростехом» и «Связьинвестнефтехимом».

Девятый вице-премьер РТ

В Татарстане продолжается переформатирование Кабинета министров. После смены целой плеяды министров (это и новый глава Минобрнауки Рафис Бурганов, и Фарид Абдулганиев, пересевший из кресла министра экологии в кресло руководителя Министерства экономики, и экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков, теперь курирующий природу, и бывший глава Нурлата Равиль Кузюров, ставший главным лесником республики) у Алексея Песошина появился новый зам — вице-премьер по социальным вопросам.



Указ о создании еще одной, девятой по счету, должности заместителя премьер-министра РТ был подписан президентом республики 20 февраля. В этот же день стало известно, что данный пост займет помощник президента РТ Лейла Фазлеева. На должности заместителя премьер-министра Фазлеева будет вести блок социальных вопросов, координировать работу правительственных комиссий по вопросам социальной сферы.

Как утверждают источники «Реального времени», выдвижение Лейлы Фазлеевой было делом времени. Она — человек команды премьер-министра РТ Алексея Песошина. Работала в администрации Советского района заместителем главы, когда он руководил этим районом. Стоило Песошину возглавить исполком Казани, как Фазлеева стала его заместителем по соцвопросам. Ну а когда казанского сити-менеджера призвали в команду президента РТ в 2014-м, Лейла Фазлеева получила предложение стать помощником президента республики.

У Алексея Песошина появился новый зам — вице-премьер по социальным вопросам. Фото Олега Тихонова



Еще один татарстанский чиновник отправился на Кавказ

На уходящей неделе еще один татарстанский чиновник отправился на Кавказ. На сей раз замруководителя исполкома Пестречинского района РТ Энвер Арпатлы занял кресло вице-премьера в Карачаево-Черкесии. Чиновник отказался раскрыть «Реальному времени» подробности своего перехода из одной республики в другую, а также не стал озвучивать задачи, которые ему предстоит решить на новом посту. Известно, что он будет курировать Министерство экономики, Министерство промышленности и в том числе инвестиционную политику.

— У него направление работы полегче, чем у Здунова, который оказался в самой проблемной, я бы сказал, республике Северного Кавказа, — комментирует новое назначение старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. — В Дагестане все-таки более выражен системный кризис, но и в Карачаево-Черкесии кризис не прекращается.

Напомним, о том, что один из свидетелей по громкому делу об организации беспорядков в Крыму в 2014 году — бывший руководитель Алуштинского регионального управления Меджлиса крымско-татарского народа (запрещен на территории РФ), экс-замглавы городской администрации Алушты Энвер Арпатлы переехал из Крыма в Татарстан и занял должность замглавы исполкома Пестречинского района РТ, стало известно в начале прошлого года. Его приезд предваряла крайне неоднозначная «крымская история», о которой вы можете узнать здесь.

Перестановки в Алексеевском районе

В четверг глава Алексеевского района Татарстана Владимир Козонков объявил о своей отставке. Свое решение он озвучил на 20-м заседании Совета Алексеевского района третьего созыва. О том, что один из фигурантов расследования антикоррупционного управления президента РТ Владимир Козонков покинет свой пост «Реальному времени» стало известно еще 21 февраля.

По нашим данным, ему на смену должен был прийти первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Сергей Демидов — представитель известной в республике династии Демидовых. Носители этой фамилии ранее руководили Алексеевским и соседним Лаишевским районом, а сейчас играют значительную роль в местном бизнесе. Данная информация подтвердилась в четверг — исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Алексеевского района Татарстана был назначен Сергей Демидов.

Исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Алексеевского района Татарстана был назначен Сергей Демидов. Фото gossov.tatarstan.ru

Что же касается экс-главы Алексеевского района, то он будет избран в Совет муниципальных образований Республики Татарстан. Об этом сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который пояснил, что опыт человека, который на протяжении 14 лет руководил районом, пойдет на пользу республике.

Борьба за свободу сына казанского судьи

Нешуточная борьба разгорелась в среду в Советском суде за свободу сына председателя Вахитовского райсуда Эльмаза Мусина, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено 31 января в отношении неустановленных лиц. Следователи полагают, что эти лица незаконно перечислили с июня 2011 года по декабрь 2014 года «под видом зарплаты» в АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» 2 млн 629 тысяч рублей на счет конкретного гражданина — Эльмаза Мусина. Он в компании занимал должность заместителя начальника юридического отдела.

По итогам длительного заседания, на котором были озвучены интересные подробности всей скандальной истории, Мусина отпустили без избрания какой-либо меры пресечения. Вахитовский суд ситуацию с сыном своего председателя «Реальному времени» никак не прокомментировал. Заметим, что если это дело дойдет до обвинительного приговора и он вступит в силу, это может помешать Мусину-старшему продолжить судейскую карьеру.

Громкое заявление Ливады

Сенсационное заявление сделал во вторник гендиректор ГК «ФОН» Анатолий Ливада на апелляции по своему аресту в Верховном суде РТ. Девелопер заявил, что отказывается от прежних публичных высказываний в СМИ, очевидно, намекая на съемки в скандальной передаче у Андрея Караулова. Также Ливада сообщил, что готов признать себя виновным в совершении преступления на определенных условиях.

— Сейчас я публично заявляю, что отказываюсь от всех своих высказываний в СМИ относительно настоящего уголовного дела, за исключением высказываний, касающихся моей виновности, — начал обвиняемый, очевидно, имея в виду скандал со своим участием в съемках у Андрея Караулова. — При этом я утверждаю, что готов признать себя виновным в совершении преступления, если иная редакция обвинения будет подтверждена моими защитниками как осмысленная, констатирующая события, имеющие место в действительности. И в том случае если новое обвинение будет иметь законное основание.

Ливада сообщил, что готов признать себя виновным в совершении преступления на определенных условиях. Фото Олега Тихонова

Застройщик также добавил, что не намерен препятствовать расследованию, и попросил отменить решение Вахитовского суда оставить его под стражей до 27 марта. Дело в том, что в эти сроки истекает год его содержания под стражей, и если бы не выдвинутое обвинение, его должны были бы выпустить. Однако теперь, когда обвинительное заключение предъявлено, на знакомство с ним может уйти и год, и полтора, посетовал Ливада.

В итоге Верховный суд РТ вынес решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение первой инстанции в силе. Анатолий Ливада останется в заключении до 27 марта.

Казанский суд поймал «Автодорию» на ошибке

Житель Казани Роберт Мухаметдинов получил «письмо счастья» и на некоторое время лишился дара речи. В документе ему предложили заплатить административный штраф за превышение скорости его автомобиля Chevrolet Aveo, на котором его поймала камера «Автодории». Согласно постановлению ГИБДД, Роберт мчался со скоростью 66 километров в час, когда на этом участке ограничение скоростного режима — не больше 40 километров в час.

Мужчина пригляделся к фотографиям. Автомобиль на одной из них он узнал — собственная иномарка со знакомыми госномерами, где есть цифры 1,7 и 6. А вот автомобиль с другого снимка Роберт увидел в первый раз — это была Skoda Oсtavia, в госномере которой есть цифры 7, 3 и 6. Буквы на номерах автомобилей совпадают полностью, но это ничего не значит — номера-то разные, и автомобили тоже.

«Правонарушитель» обратился в Советский районный суд с требованием аннулировать административный штраф. Решением Фемиды постановление было отменено. И в «Автодории», и в Госавтоинспекции республики признали: полностью избавиться от подобных ошибок на текущем уровне развития технических средств невозможно.

Казанский суд поймал «Автодорию» на ошибке. Фото kursk-izvestia.ru

«Банковская зачистка» на родине Набиуллиной

За последние годы банковская система Башкортостана — родины нынешнего председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной — понесла большие потери. С 2015 по 2018 годы количество местных игроков сократилось в два с лишним раза. А 15 февраля ЦБ отозвал лицензию у башкирского «УралКапиталБанка» (УКБ), основным собственником которого был местный предприниматель Дамир Камилов. Причиной отзыва лицензии была его бизнес-модель, ориентированная на кредитование компаний, связанных с собственниками. В результате на балансе банка накопились активы низкого качества.

Таким образом, в республике осталось только три региональных банка. Отметим, что еще 3 года назад банков в регионе было в два с лишним раза больше. С тех пор два из них — УКБ и «Региональный банк развития» — потеряли лицензии. Еще два финучреждения поменяли собственников, были реорганизованы и утратили региональный статус.

Ныне крупнейшее региональное финучреждение Башкирии — «Социнвестбанк» — с 2015 года проходит процедуру оздоровления. У двух других местных финучреждений дела идут не слишком успешно. Частный «Башкомснаббанк» по итогам 2016 года (последняя отчетность) получил 332 млн рублей убытка. «Промтрансбанк», подконтрольный Ильдару Мухаметдинову, закрыл 2016-й с прибылью в размере 72 млн рублей. Однако, судя по ежемесячным данным на сайте ЦБ, с середины прошлого года банк снова убыточен (45,4 млн рублей убытка он получил в 2015 году).



«Апартаменты по фэншую» за 100 млн рублей

Крайне любопытное предложение обнаружилось на рынке казанской недвижимости: инвестор и соавтор проекта ЖК «Европейский» Евгений Дедюхин решил продать там свои апартаменты в семь раз дороже их кадастровой стоимости — за 100 млн рублей. Объявление о продаже семикомнатной квартиры в 14-этажке по адресу: Казань, ул. Подлужная, 17 нашлось на интернет-доске частных объявлений Avito.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, квартира находится на 14-м этаже и принадлежит Евгению Евгеньевичу Дедюхину (зарегистрирована на него в 2013 году). Согласно тому же ЕГРН, кадастровая стоимость квартиры площадью 361,9 кв. м — 14,5 млн рублей (в объявлении указана площадь 336,9 кв. м). Однако продает эти семь комнат Евгений Дедюхин за 100 млн рублей.

Инвестор и соавтор проекта ЖК «Европейский» Евгений Дедюхин решил продать там свои апартаменты в семь раз дороже их кадастровой стоимости. Фото ooomegalit.ru

Это объявление любопытно по трем причинам. Во-первых, здание на ул. Подлужной, 17 не просто дом, а широко в свое время разрекламированный жилой комплекс «Европейский» (апарт-отель), чуть ли не «первое в Казани жилье премиум-класса» (из трех башен-секций в 11, 13 и 14 этажей). Во-вторых, семикомнатная квартира на 14-м этаже не «жилье» как таковое, а апартаменты — коммерческая недвижимость, «в которой нельзя прописаться». В-третьих, собственник апартаментов Евгений Дедюхин — один из инвесторов и инициаторов строительства ЖК «Европейский», создатель парфюмерно-косметических сетей ««Иль де Ботэ», «Бон Жоли» и «Дэгаль». Аналитическая служба «Реального времени подробно разобрала этот случай здесь.