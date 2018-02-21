Династия Демидовых вернется к руководству Алексеевским районом

После очередного «дела» из «зеленой папки» Минниханова на низком старте замглавы Минземимущества РТ Сергей Демидов

Еще одна кадровая перестановка, судя по всему, грядет в корпусе глав районов Татарстана. Нынешний глава Алексеевского района Владимир Козонков, один из фигурантов расследования антикоррупционного управления президента РТ, уже завтра может покинуть свой пост. По нашим данным, его сменит первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Сергей Демидов — представитель известной в республике династии Демидовых. Носители этой фамилии ранее руководили Алексеевским и соседним Лаишевским районом, а сейчас играют значительную роль в местном бизнесе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как сообщает источник «Реального времени», в Алексеевском районе грядет смена главы. Предполагается, что официально об отставке Владимира Козонкова и назначении Сергея Демидова объявят 22 февраля на итоговой районной коллегии, в работе которой примет участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Куда уйдет работать 61-летний Козонков, пока неизвестно.

В приемной главы Алексеевского района нам подтвердили, что завтра в 14 часов состоится отчетное заседание совета муниципального образования. На повестке будут два традиционных вопроса — доклад главы Алексеевского района о работе за 2017 год и о задачах на 2018-й, а также «разное». На вопрос о возможной смене на посту главы в приемной предсказуемо ответили, что информацией на этот счет не обладают.

Дорогу молодым

Владимир Козонков был бессменным руководителем Алексеевского района на протяжении 13 лет, с 2005 года. Предыдущие этапы его карьеры также были связаны с районом: на пост главы администрации он ушел с должности директора многопрофильного ООО «Единство». Правда, оставался в числе его учредителей вплоть до ликвидации ООО в 2012-м. В советское время делал карьеру в райкоме КПСС, дослужившись до первого секретаря, а до этого руководил колхозом имени XXII партсъезда.

Владимир Козонков был бессменным руководителем Алексеевского района на протяжении 13 лет. Фото sportacadem.ru



Сергей Демидов значительно моложе — ему всего 40 лет, и он представитель большой династии Демидовых, которая прочно связана с Лаишевским и Алексеевском районами. Нынешний председатель Счетной палаты РТ Алексей Иванович Демидов (дядя Сергея Демидова) с 1980-го по 1990-й год был председателем исполкома Алексеевского района и первым секретарем местного райкома КПСС. Отец Сергея Демидова, Анатолий Демидов, возглавлял Лаишевский район в 1987—1989 годах, а позже был первым секретарем райкома и председателем Лаишевского районного совета народных депутатов.

Карьеру Сергей Демидов начинал как раз в Лаишевском районе (где и вырос): с 2002 года он руководил территориальным отделом Министерства земельных и имущественных отношений. Но уже в 2005 году Сергей Анатольевич перешел в головной орган министерства на должность начальника управления недвижимости, а в 2009-м стал заместителем министра. Должность первого замминистра он получил в 2012 году.

При этом Демидов по итогам 2016 года стал одним из самых богатых заместителей министров в структуре правительства РТ. В позапрошлом году он заработал 48,9 млн рублей, хотя годом ранее его доход составлял лишь 1,07 млн рублей. 45-кратный рост обусловлен продажей объектов недвижимости и получением наследства. В его собственности также находится ряд крупных объектов недвижимости.

Сергей Демидов входит в совет созданного в мае 2017 года Республиканского фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций.

Район, который достанется Демидову, трудно отнести к числу передовых в Татарстане. В рейтинге «Реального времени» по итогам 2016 года Алексеевский район оказался в числе самых бедных, заняв 41-ю позицию. Аналитики отметили высокий уровень безработицы (0,97%) и разницу в зарплатах: средний уровень по району — 24,1 тыс. рублей, в сельском хозяйстве — лишь 14,7 тыс. Здесь также самый низкий в Татарстане индекс производства, за год экономика просела на 60%.

Район, который достанется Демидову, трудно отнести к числу передовых в Татарстане. Фото tatfrontu.ru

Очередное дело из «зеленой папки» Минниханова



В конце 2017 года Козонков стал фигурантом расследования, проведенного антикоррупционным управлением президента РТ. В центре его оказалась компания с громким названием ООО «Элита». Ее директор Юрий Белов является родственником замглавы района Беловой со стороны мужа. Учредителем в июне 2016-го стала Наталья Козонкова. Первым владельцем начиная с 2002 года был лично Владимир Козонков. «Элита» владела долями в организациях, обеспечивающих район водой, и побеждала в крупных земельных торгах с лотами в сотни гектаров. На этих торгах проверяющие обнаружили меры по ограничению реальной конкуренции.

Также, по данным «Реального времени», Козонков по весьма странной схеме владел официально задекларированным участком земли в 7 тысяч кв. м. Еще в 2009-м исполком района сдал его своему главе в аренду на 6 месяцев без регистрации договора и в течение нескольких лет продлевал эту «подпольную» аренду в отсутствие каких-либо платежей со стороны VIP-пользователя земли.

Ряд нарушений связан и с дочерью главы района — Натальей Гордеевой-Козонковой. Она неоднократно получала у исполкома землю в аренду, но затем с нарушением закона он продавал ей эти участки, а использовались они не по назначению — на них, к примеру, появлялись магазины. Одним из арендаторов на участках Козонковой, к примеру, стал федеральный ретейлер «Магнит».

Еще до появления информации из «зеленой папки» у властей РТ возникали вопросы к сделкам с имуществом Алексеевского района из-за «неправомерных преференций» чиновникам, их родственникам или аффилированным организациям. Антикоррупционная комиссия официально объявляла, что упущенная выгода в результате действий властей Алексеевского района составила больше 11 млн рублей.

Возвращение замминистра к истокам

Депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев охарактеризовал Сергея Демидова как «не по годам зрелого человека» и хорошего специалиста в земельных вопросах, которые часто становятся критичными для глав районов.

Марат Галеев охарактеризовал Сергея Демидова как «не по годам зрелого человека» и хорошего специалиста в земельных вопросах. Фото gossov.tatarstan.ru

«Для меня [Сергей Демидов], с одной стороны, эрудированный специалист. Министерство, где он работает, очень непростое. Я всегда отмечал его желание решать конструктивно вопросы. С другой стороны, у нас такая разница в возрасте, что для меня он довольно молодой человек. Я бы сказал, что он не по летам зрелый человек и очень серьезный.

Земельные вопросы во всех муниципальных образованиях всегда непростые, всегда острые и, кстати, имеющие весьма печальные последствия для многих глав. Алексеевский район он не может не знать, потому что в тех краях он вырос — правда, на другом берегу, но ментальность там одинаковая. Почти, можно сказать, он возвращается к истокам», — поделился мнением Галеев.

Председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев также обратил особое внимание на принадлежность Сергея Демидова к династии Демидовых.

«Парень современный, знает людей, знает свою работу. Уверенно отстаивает свою правоту, компетентен, профессионал. Где бы он ни работал, я думаю, он не будет хуже отца работать. И фамилия ведь еще обязывает, особая фамилия, целая династия. Они всегда отличались, у них черта была — могли мобилизовать людей. Не отделяют себя от людей, но в то же время ведут работу. Где бы он ни работал, он будет высоко держать родовое знамя Демидовых. И народ от этого не проиграет», — заявил Хадеев.





Тахир Хадеев также обратил особое внимание на принадлежность Сергея Демидова к династии Демидовых. Фото gossov.tatarstan.ru



На земле Демидовых

Отметим, что в Алексеевском районе и сейчас значительную роль играет человек по фамилии Демидов — Алексей Демидов, совладелец ряда зарегистрированных в районе компаний с общей выручкой в миллиарды рублей.

К примеру, «Алексеевскдорстрой» является одной из самых крупных компаний региона. Ее гендиректором, по данным «Спарк-Интерфакс», является депутат Госсовета РТ пятого созыва Фоат Валиев, однако 26% компании принадлежат Алексею Демидову. Выручка компании за 2016 год составила 3,47 млрд рублей, а прибыль — 183,4 млн рублей. При этом раньше ООО было МУПом, а учредителем его является… Минземимущества РТ, выходец откуда и возглавит район.

В районе существует также одноименное ООО «Алексеевскдорстрой», полностью принадлежащее Алексею Демидову. Выручка компании за 2016 год составила 144,9 млн рублей, чистая прибыль — 34 млн рублей.

Еще одно крупное предприятие района, принадлежащее Алексею Демидову, — ОАО «Алексеевская керамика», которое по итогам 2016 года зафиксировало выручку в 294 млн рублей и прибыль в 4 млн рублей.