Сын председателя Вахитовского суда: «Я никаких преступных действий не совершал в течение своей жизни»

Советский райсуд Казани отпустил домой подозреваемого в мошенничестве Эльмаза Мусина

Фото: Мария Горожанинова

Советский районный суд Казани рассматривал сегодня ходатайство об аресте сына председателя другого районного суда — Вахитовского. Эльмаза Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, «взяли» в его недавно построенном доме в садовом обществе, где оперативников никто не ждал. Выбив окно в доме четы Мусиных, силовики добились приглашения через центральный вход и даже успели найти там интересные документы. Среди них — расписка физлица о том, что официально неработающий хозяин дома дал ему в долг 15 млн рублей. Подробности с заседания — в материале «Реального времени».

За сыном председателя суда пришли

Нешуточная борьба разгорелась сегодня в Советском суде за свободу сына председателя Вахитовского райсуда Эльмаза Мусина, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено 31 января в отношении неустановленных лиц. Следователи полагают, что эти лица незаконно перечислили с июня 2011 года по декабрь 2014 года «под видом зарплаты» в АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» 2 млн 629 тысяч рублей на счет конкретного гражданина — Эльмаза Мусина. Он в компании занимал должность заместителя начальника юридического отдела.



В качестве доказательств причастности задержанного следователь СК по РТ Ильнур Ахметгалимов упомянул показания представителя потерпевшей стороны, то есть АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», согласно которым Мусин действительно был трудоустроен в организацию и при приеме на работу ему выдали электронный ключ, который в рамках внутреннего распорядка должен был фиксировать время прибытия и отбытия с работы. Однако, по версии следствия, на самом деле в организации он не работал, хотя и получал на протяжении более трех лет по 70 тысяч ежемесячно.

Показания потерпевшего, по словам Ахметгалимова, были подтверждены другими свидетелями, которые также работали в юридическом отделе и впервые слышали о Мусине. С их слов, фактически обязанности заместителя в юридическом отделе исполняли другие лица.

Советский районный суд Казани рассматривал сегодня ходатайство об аресте сына председателя другого районного суда — Вахитовского. Фото Олега Тихонова



В ходе следственных действий сам подозреваемый рассказал, что на самом деле в организации он работал, отношения к преступлению не имеет, а на рабочем месте отсутствовал из-за того, что выполнял указания действовавшего тогда генерального директора. При этом при допросе уже тот бывший гендиректор показал, что с Мусиным не знаком, в период работы с ним не пересекался, но от сотрудников слышал, что тот работал юристом.

— Учитывая вышеуказанные противоречия в показаниях, органы следствия расценивают данное обстоятельство как попытку ввести органы следствия в заблуждение, — отметил Ахметгалимов.

По его словам, другие участники преступления пока не установлены, а у Мусина в близких родственниках председатель Вахитовского суда. Все это позволяет следствию полагать, что подозреваемый имеет реальную возможность помешать предварительному следствию и оказать давление на тех, кто дал в отношении него изобличающие показания. В своем ходатайстве следствие попросило арестовать его до 31 марта. Опережая события, отметим, что прокуратура позицию следствия поддержала.

«Я никаких преступных действий не совершал»

Покончив с формализмом, участники процесса приступили к более детальному обсуждению всех нюансов дела. Выяснилось, что следователи звонили Эльмазу Мусину и приглашали его к себе дать показания, но повестку на дом не отправляли. По поводу звонка подозреваемый ответил, что понятия не имел, кто ему звонит с незнакомого номера и просит прийти дать показания по какому-то уголовному делу. Не понимая, о чем идет речь и кто сидит на том конце незнакомого номера, подозреваемый решил никуда не идти.

Еще один вопрос касался фактического места жительства. Прописан фигурант в Пестрецах, однако нашли его оперативники под Казанью в садовом обществе «Луч». Как выяснилось, Мусин только достроил там дом и сейчас со своей беременной женой находится в процессе переезда в новое жилище. С подачи своего адвоката Игоря Гатауллина Эльмаз Мусин также ответил на риторический вопрос о том, может ли он продолжить совершать преступные действия в АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»?

— Во-первых, я никаких преступных действий не совершал в течение своей жизни и в этой организации в том числе. Сейчас я тем более там не могу какие-то преступные действия совершать, — прокомментировал подозреваемый.

Кстати, своя версия у него и по поводу того самого электронного ключа, который на входе в организацию фиксировал время прихода и ухода с работы. По его словам, внизу его подносить было не обязательно, а выдавался он для прохода на другие этажи. Хотя тут следователь Ахметгалимов вставил свое слово, пояснив, что в правилах внутреннего распорядка компании «черному по белому» написано, что все сотрудники обязаны фиксировать время прихода и ухода с работы.

Благодаря защитникам стали известны детали ареста и обыска у Мусина. Фото Марии Горожаниновой

Разобраться в столь неоднозначном деле доверили судье Алсу Шайхутдиновой, которая на протяжении всего заседания задавала уточняющие вопросы и детально вникала во все нюансы. Судья уточнила, был ли допрошен специалист, занимающий на момент совершения преступления пост начальника юридического отдела. В интересах предварительного следствия раскрывать эту информацию следователь не стал, но немного поделился данными с допроса самого Мусина. По его словам, на допросе подозреваемого спрашивали о конкретных функциональных обязанностях в компании, однако он использовал обтекаемые фразы и не смог подтвердить ни одного задания, данного ему генеральным директором. Ахметгалимов отметил, что сейчас стоит вопрос о проведении очной ставки из-за сложившихся противоречий в показаниях.

Дальше в разговор снова вступил защитник Игорь Гатауллин, который задал несколько наводящих вопросов своему подзащитному, в частности, были ли претензии к его работе со стороны гендиректора.

— Никаких нареканий не возникало. Конкретно от генерального директора ко мне никаких претензий не было. Те задачи, которые передо мной ставились, я исполнял и отчитывался перед ним лично, — ответил Мусин.

Миллионы в долг и нежданные гости

По мнению Гатауллина, здесь не может быть речи об избрании какой-либо меры пресечения в принципе, не то, что об аресте его подзащитного. Согласился с ним и второй защитник — Марат Камалетдинов. Он также отметил, что, по его мнению, вопрос с выплатой зарплаты, с которой «не согласно нынешнее руководство», нужно решать не в уголовном ключе, а в гражданском порядке — обжаловать неосновательное обогащение в суде. Адвокат предположил, что в следственные органы обращение поступило из-за истекшего срока давности требования.

Благодаря защитникам также стали известны детали ареста и обыска у Мусина, который произошел накануне, 20 февраля. Кстати, законность обыска защита оспаривает. Но вернемся к задержанию. Как выяснилось, приехав в 6.30 утра в садовое общество, оперативники выбили в доме Мусина окно. Следователь решил пояснить суду: на неоднократное требование дверь никто не открыл, лишь из окна выглянула супруга Мусина, которой следователь представился и объяснил — есть постановление об обыске. Все происходило в присутствии оперативников и понятных. Закрыв окно и подумав две-три минуты, женщина снова выглянула и сообщила присутствующим, что в дом она никого пускать не желает. Это и послужило сигналом для оперативников, которые восприняли ее отказ, как попытку скрыть человека и уничтожить важные документы. После чего и было принято решение о «незамедлительном проникновении». Дверь Мусины открыли только после того, как оперативники выбили окно.





Если это дело дойдет до обвинительного приговора и он вступит в силу, это может помешать Мусину-старшему продолжить судейскую карьеру. Фото Ирины Плотниковой



Кстати, среди документов дома у подозреваемого нашли приказ о назначении на работу в АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» и документы на земельные участки и жилые постройки. Но интереснее оказалась другая находка — у официально безработного Мусина изъяли расписку о займе аж на 15 млн рублей.

— Там была расписка, представленная физлицом в адрес Мусина, что от Мусина были получены денежные средства в размере 15 млн рублей, — рассказал следователь, правда, уточнил, что с суммой боится ошибиться, потому что этот документ пока до конца не исследован.

Желания пояснить происхождение миллионов сторона защиты не выразила. Рассмотрение ходатайства об аресте закончилось, и судья Алсу Шайхутдинова ушла на час обдумывать нелегкое решение по этому материалу. Выйдя из совещательной комнаты, она объявила, что Мусина отпускает без избрания какой-либо меры пресечения.

Вахитовский суд ситуацию с сыном своего председателя «Реальному времени» никак не комментирует. Заметим, что если это дело дойдет до обвинительного приговора и он вступит в силу, это может помешать Мусину-старшему продолжить судейскую карьеру.