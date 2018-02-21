Камерный фокус: казанский суд поймал «Автодорию» на ошибке

Татарстанцу впаяли штраф, измерив скорость двух разных авто

Казанскому водителю прислали «письмо счастья» по материалу приборов фотофиксации, замеривших скорости движения двух разных авто на одном участке! В ООО «Автодория» признали: модели и марки машин техника пока не распознает, да и от ошибок в распознавании госномеров «полностью избавиться при текущем уровне развития технических средств невозможно». Подробности в материале «Реального времени».

Skoda превращается… в Chevrolet



Житель Казани Роберт Мухаметдинов получил «письмо счастья» и на некоторое время лишился дара речи. В документе ему предложили заплатить административный штраф за превышение скорости его автомобиля Chevrolet Aveo. Нарушение зафиксировали 12 ноября 2017 в 9.32 на улице Рихарда Зорге. Там, на участке улицы от дома 13а до дома 1а, установили камеры «Автодория», и автоматика поймала водителя на превышении.

Согласно постановлению ГИБДД, основанному на показаниях камер «Автодории», Роберт мчался со скоростью 66 километров в час, когда на этом участке ограничение скоростного режима — не больше 40 километров в час.

Мужчина пригляделся к фотографиям. Автомобиль на одной из них он узнал — собственная иномарка со знакомыми госномерами, где есть цифры 1,7 и 6. А вот автомобиль с другого снимка Роберт увидел в первый раз — это была Skoda Oсtavia, в госномере которой есть цифры 7, 3 и 6. Буквы на номерах автомобилей совпадают полностью, но это ничего не значит — номера-то разные, и автомобили тоже.

Четкость кадров была такая, что не потребовалось очков или других увеличительных линз. Как же сотрудники Госавтоинспекции это просмотрели и наказали Мухаметдинова штрафом в 500 рублей?!

Решением Фемиды постановление за подписью инспектора Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД МВД по РТ было отменено, а производство по факту правонарушения прекращено. Фото Олега Тихонова

ГИБДД: «Ошиблись и техника, и человек»

«Правонарушитель» обратился в Советский районный суд с требованием аннулировать административный штраф. Решением Фемиды постановление за подписью инспектора Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД МВД по РТ было отменено, а производство по факту правонарушения прекращено — в связи с тем, что на фотоматериалах изображено два абсолютно разных автомобиля.

«Реальное время» обратилось к руководству УГИБДД МВД РФ по РТ с просьбой объяснить эту историю. «Данная ошибка связана с неверно распознанным государственным регистрационным знаком транспортного средства», — говорится в ответе руководства ЦАФАП регионального УГИБДД.

Оказывается, существуют требования к количеству таких ошибок. Согласно пункту 5.7 ГОСТа Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования», количество ошибочно распознанных государственных регистрационных знаков не может превышать 5%.

«Полностью избавиться от них (ошибок) на текущем уровне развития технических средств невозможно», — с горечью признают в Госавтоинспекции республики. Хотя отмечают: промах техники мог выявить человек, ведь каждое «автоматическое» постановление проверяет контролер ЦАФАП, а подписывает начальник. «К сотруднику, вынесшему постановление по делу об административном правонарушении, применяется мера дисциплинарного воздействия», — подытожили в ведомстве.

Куховаренко напомнил: у водителей есть возможность удаленного обращения в органы ГИБДД в случае несогласия с вынесенным постановлением через сайт gibdd.ru. Фото Романа Хасаева

Модели и марки авто камеры «Автодории» пока не распознают

В ООО «Автодория» уклонились от пояснений, как современные приборы фотовидеофиксации могли перепутать сразу несколько цифр госномера. Обнадежить, что такого больше не повторится, в компании также не смогли. Поступивший в «Реальное время» ответ за подписью технического директора «Автодории» Антона Куховаренко местами дословно повторяет комментарий УГИБДД.

— Несмотря на то, что современные технические средства, используемые в обеспечении безопасности дорожного движения, обеспечивают на порядок меньше ошибок распознавания, полностью избавиться от них на текущем уровне развития технических средств невозможно, — считает Куховаренко. — В настоящее время производителями средств фотовидеофиксации наращивается функционал и точность работы приборов, качество фотоматериалов. Уже сейчас автоматически распознаются типы транспортных средств, в недалеком будущем будут распознаваться также марки и модели, что позволит получать еще более достоверные сведения о транспортных средствах.

Сроки недалекого будущего названы не были. Зато Куховаренко напомнил: у водителей есть возможность удаленного обращения в органы ГИБДД в случае несогласия с вынесенным постановлением через сайт gibdd.ru.

Техника поймала на двух участках дороги именно этот номер и установила факт превышения, просмотрев, что на втором снимке уже оказался Mercedes. Фото v-chelny.ru



Штрафы за тень и сверхзвуковую скорость

Дефекты в работе систем фотовидеофиксации российские автомобилисты выявляли уже не раз. Причем в августе 2016 года в Набережных Челнах из-за несовершенства систем «Автодории» был оштрафован водитель автомобиля Toyota с госномером В 777 КО. Техника поймала на двух участках дороги именно этот номер и установила факт превышения, просмотрев, что на втором снимке оказался уже Mercedes. Такую «мелочь», как 16-й и 116-й регион — единственное различие в номерах двух разных иномарок, камеры и утверждавшие постановление инспекторе прошляпили. История Мухаметдинова показывает, что за год с лишним технический пробел так и не был устранен, а вот объемы фотовидеофиксации выросли.

В том же 2016-м, но уже в Нижнекамске, «письмо счастья» за движение по улице Магистральной со скоростью 82 км/ч получил водитель машины, которую в момент нарушения вез… полицейский эвакуатор. А в сентябре 2017-го не повезло уже казанцу — получил штраф за то, что тень от бампера его машины «заехала» за стоп-линию на светофоре. Впрочем, приборы какого оператора выявили эти нарушения, широко не оглашалось.

В свое время Генпрокуратура РФ выявила, что разработчики полицейской электроники не закладывают предельных параметров скорости. Поводом стала якобы имевшая места «фиксация» скорости легковушки в 1418 км/ч, технически запредельная для наземного транспорта. Сверхзвуковые параметры серийного автомобиля Ford Focus в ГАИ объяснили сбоем в системе фиксации.

В Госдуме РФ уже задумались о необходимости поправок в законодательство, которые позволят автомобилистам дистанционно, не тратя время на суды, отменять ошибочные штрафы. Инициатором соответствующего законопроекта стал бывший председатель Партии автомобилистов России Вячеслав Лысаков. По его мнению, водители должны получить возможность сообщать о дефектах в постановлениях ГИБДД одним звонком или нажатием кнопки на портале госуслуг.