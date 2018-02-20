Девятый зам: экс-помощница Минниханова присмотрит за тремя социальными министерствами Татарстана

Премьер РТ Алексей Песошин поднял гендерный вопрос и пополнил команду вице-премьеров бывшим сослуживцем по мэрии Казани

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане продолжается переформатирование Кабинета министров. После смены целой плеяды министров (это и новый глава Минобрнауки Рафис Бурганов, Фарид Абдулганиев, пересевший из кресла министра экологии в кресло руководителя Министерства экономики, и экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков, теперь курирующий природу, и бывший глава Нурлата Равиль Кузюров, ставший главным лесником республики) у Алексея Песошина появляется новый зам — вице-премьер по социальным вопросам. Лейла Фазлеева не только укрепит гендерное равенство в правительстве, но и станет курировать сразу три министерства — образования, здравоохранения и труда. Подробнее о новых кадровых перестановках — в материале «Реального времени».

Новый вице-премьер накануне 8 Марта

Указ о создании еще одной, девятой по счету должности заместителя премьер-министра РТ был подписан президентом республики сегодня 20 февраля. В этот же день стало известно, что данный пост займет помощник президента РТ Лейла Фазлеева. В связи с новым назначением невозможно обойти гендерный вопрос: в Татарстане женщина 6 лет не занимала должность вице-премьера, и Фазлеева станет первой со времен Зили Валеевой.

Карьера уроженки Киргизии Лейлы Фазлеевой развивалась довольно стремительно: начав с непоследних должностей в нескольких казанских школах (учитель русского языка, замдиректора, а затем директор), она плавно перекочевала на место заместителя главы администрации Советского района Казани, а затем перешла в исполком города, став замом руководителя по социальным вопросам.

Как утверждают источники «Реального времени», выдвижение Лейлы Фазлеевой было делом времени. Она — человек команды премьер-министра РТ Алексея Песошина. Работала в администрации Советского района заместителем главы, когда он руководил этим районом. Стоило Песошину возглавить исполком Казани, как Фазлеева стала его заместителем по соцвопросам. Ну а когда казанского сити-менеджера призвали в команду президента РТ в 2014-м, Лейла Фазлеева получила предложение стать помощником президента республики. Чиновница курировала блок социальных вопросов, трудовых отношений и здравоохранения.

К слову, это уже второй человек с опытом работы в мэрии Казани, которого Алексей Валерьевич переманил к себе (сейчас его первым замом трудится Рустам Нигматуллин).



«Она зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, профессионал, который может добиваться поставленных целей и требовать результатов», — сказал Алексей Песошин, представляя кандидатуру Фазлеевой на заседании Госсовета РТ. Фото Олега Тихонова



Скандальный фон в Минздраве и Минобрнауки

Сегодня Госсовет РТ утвердил Лейлу Фазлееву в должности вице-премьера РТ. Депутаты Госсовета единогласно проголосовали за назначение Лейлы Фазлеевой вице-премьером РТ. Фазлеева станет девятым вице-премьером в правительстве Татарстана.

— Важную роль сыграл опыт — она была заместителем главы Советского района, заместителем главы исполкома Казани по социальным вопросам. Она зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, профессионал, который может добиваться поставленных целей и требовать результатов, — сказал Алексей Песошин, представляя кандидатуру Фазлеевой на заседании Госсовета РТ. На должности заместителя премьер-министра Фазлеева будет вести блок социальных вопросов, координировать работу правительственных комиссий по вопросам социальной сферы.

Стоит отметить, что новое назначение совпало по времени с «перетряской» в Минздраве РТ: сначала силовые структуры обратили внимание на заместителя Аделя Вафина Елену Шишмареву — женщину заподозрили в хищении 5 млн рублей из бюджета. В начале февраля суд отправил ее под домашний арест, а спустя четыре дня после вынесения решения тело Шишмаревой нашли с ножевыми ранениями.



Вместе с тем «Реальному времени» стало известно, что еще в конце 2017 года в Минздраве РТ была проведена серьезная ревизия по заданию президента РТ. Участвовали сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления Казанского кремля. Огласку результаты их работы пока не получили, однако источники нашего издания утверждают, что силовики накопали материалов не на одно уголовное дело.

На этом фоне слухи о приближающейся отставке министра здравоохранения РТ Аделя Вафина стали звучать как никогда громко, и им-таки было суждено сбыться: 14 февраля Рустам Минниханов подписал указ об отставке Вафина. Новым министром стал главврач 7-й больницы Марат Садыков.

14 февраля Рустам Минниханов подписал указ об отставке Вафина. Новым министром стал главврач 7-й больницы Марат Садыков. Фото Максима Платонова



Как отмечают собеседники в Казанском кремле, на посту президентского помощника Лейле Ринатовне было «тесно» — не хватало полномочий. Она во многом расходилась с руководителем Министерства образования и науки РТ, в том числе по вопросу татарского языка. И, говорят, не стеснялась высказывать свою позицию после доклада этого и других министров.

Активность Фазлеевой не осталась незамеченной: она получила беспрецедентный для республики пост — куратора всех социальных министерств и ведомств республики. Теперь бывшему педагогу русского языка, директору школы предстоит контролировать работу Минтрудсоцзащиты, Минобрнауки и Минздрава. В двух последних, напомним, на фоне серьезных проблем недавно сменились руководители.

Кроме того, Фазлеевой предстоит выстраивать работу с федеральными органами власти и территориальными подразделениями фондов социального и обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора и Пенсионного фонда. Дам с такими властными полномочиями в правительстве Татарстана еще не было. Хотя в статусе вице-премьеров в свое время работали глава Минкульта Зиля Валеева и глава Минпромторга Аделя Конюшева.

Лейла Фазлеева в цитатах

«Социальная работа — это не флешмоб»



(В интервью о сути социальной работы, на деле являющейся планомерной адресной работой с конкретной проблемой)

«Патриотизм и героизм заложены в нас на генетическом уровне»



(Прокомментировала открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто»)

«Надо остерегаться оценки благотворительности только с точки зрения финансовой составляющей»



(Высказалась на пресс-конференции в преддверии подведения итогов конкурса «Благотворитель года — 2015»)



Фото Олега Тихонова

«Допустить негатива в связи с позитивом мы не имеем права!»



(Жестко высказалась на заседании, посвященном организации оказания амбулаторно-поликлинической медпомощи в Казани. Этой цитате предшествовал призыв уделить особо пристальное внимание работе с населением, а также напоминание: «Если хотя бы один микрорайон будет недоволен принятым нами решением, значит, вся наша работа и капвложения пойдут насмарку»)

«Политизации у этого праздника нет!»



(О праздновании Дня республики Татарстан)

«Мэйби ай десайд зэт посибл фор ми»



(Ответила про знание языка, когда журналисты заставили ее говорить на английском)

Лина Саримова, Ирина Плотникова, Дарья Турцева