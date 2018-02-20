Девятый зам: экс-помощница Минниханова присмотрит за тремя социальными министерствами Татарстана
Премьер РТ Алексей Песошин поднял гендерный вопрос и пополнил команду вице-премьеров бывшим сослуживцем по мэрии Казани
В Татарстане продолжается переформатирование Кабинета министров. После смены целой плеяды министров (это и новый глава Минобрнауки Рафис Бурганов, Фарид Абдулганиев, пересевший из кресла министра экологии в кресло руководителя Министерства экономики, и экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков, теперь курирующий природу, и бывший глава Нурлата Равиль Кузюров, ставший главным лесником республики) у Алексея Песошина появляется новый зам — вице-премьер по социальным вопросам. Лейла Фазлеева не только укрепит гендерное равенство в правительстве, но и станет курировать сразу три министерства — образования, здравоохранения и труда. Подробнее о новых кадровых перестановках — в материале «Реального времени».
Новый вице-премьер накануне 8 Марта
Указ о создании еще одной, девятой по счету должности заместителя премьер-министра РТ был подписан президентом республики сегодня 20 февраля. В этот же день стало известно, что данный пост займет помощник президента РТ Лейла Фазлеева. В связи с новым назначением невозможно обойти гендерный вопрос: в Татарстане женщина 6 лет не занимала должность вице-премьера, и Фазлеева станет первой со времен Зили Валеевой.
Карьера уроженки Киргизии Лейлы Фазлеевой развивалась довольно стремительно: начав с непоследних должностей в нескольких казанских школах (учитель русского языка, замдиректора, а затем директор), она плавно перекочевала на место заместителя главы администрации Советского района Казани, а затем перешла в исполком города, став замом руководителя по социальным вопросам.
Как утверждают источники «Реального времени», выдвижение Лейлы Фазлеевой было делом времени. Она — человек команды премьер-министра РТ Алексея Песошина. Работала в администрации Советского района заместителем главы, когда он руководил этим районом. Стоило Песошину возглавить исполком Казани, как Фазлеева стала его заместителем по соцвопросам. Ну а когда казанского сити-менеджера призвали в команду президента РТ в 2014-м, Лейла Фазлеева получила предложение стать помощником президента республики. Чиновница курировала блок социальных вопросов, трудовых отношений и здравоохранения.
К слову, это уже второй человек с опытом работы в мэрии Казани, которого Алексей Валерьевич переманил к себе (сейчас его первым замом трудится Рустам Нигматуллин).
Скандальный фон в Минздраве и Минобрнауки
Сегодня Госсовет РТ утвердил Лейлу Фазлееву в должности вице-премьера РТ. Депутаты Госсовета единогласно проголосовали за назначение Лейлы Фазлеевой вице-премьером РТ. Фазлеева станет девятым вице-премьером в правительстве Татарстана.
— Важную роль сыграл опыт — она была заместителем главы Советского района, заместителем главы исполкома Казани по социальным вопросам. Она зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, профессионал, который может добиваться поставленных целей и требовать результатов, — сказал Алексей Песошин, представляя кандидатуру Фазлеевой на заседании Госсовета РТ. На должности заместителя премьер-министра Фазлеева будет вести блок социальных вопросов, координировать работу правительственных комиссий по вопросам социальной сферы.
Стоит отметить, что новое назначение совпало по времени с «перетряской» в Минздраве РТ: сначала силовые структуры обратили внимание на заместителя Аделя Вафина Елену Шишмареву — женщину заподозрили в хищении 5 млн рублей из бюджета. В начале февраля суд отправил ее под домашний арест, а спустя четыре дня после вынесения решения тело Шишмаревой нашли с ножевыми ранениями.
Вместе с тем «Реальному времени» стало известно, что еще в конце 2017 года в Минздраве РТ была проведена серьезная ревизия по заданию президента РТ. Участвовали сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления Казанского кремля. Огласку результаты их работы пока не получили, однако источники нашего издания утверждают, что силовики накопали материалов не на одно уголовное дело.
На этом фоне слухи о приближающейся отставке министра здравоохранения РТ Аделя Вафина стали звучать как никогда громко, и им-таки было суждено сбыться: 14 февраля Рустам Минниханов подписал указ об отставке Вафина. Новым министром стал главврач 7-й больницы Марат Садыков.
Как отмечают собеседники в Казанском кремле, на посту президентского помощника Лейле Ринатовне было «тесно» — не хватало полномочий. Она во многом расходилась с руководителем Министерства образования и науки РТ, в том числе по вопросу татарского языка. И, говорят, не стеснялась высказывать свою позицию после доклада этого и других министров.
Активность Фазлеевой не осталась незамеченной: она получила беспрецедентный для республики пост — куратора всех социальных министерств и ведомств республики. Теперь бывшему педагогу русского языка, директору школы предстоит контролировать работу Минтрудсоцзащиты, Минобрнауки и Минздрава. В двух последних, напомним, на фоне серьезных проблем недавно сменились руководители.
Кроме того, Фазлеевой предстоит выстраивать работу с федеральными органами власти и территориальными подразделениями фондов социального и обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора и Пенсионного фонда. Дам с такими властными полномочиями в правительстве Татарстана еще не было. Хотя в статусе вице-премьеров в свое время работали глава Минкульта Зиля Валеева и глава Минпромторга Аделя Конюшева.
Лейла Фазлеева в цитатах
- «Социальная работа — это не флешмоб»
(В интервью о сути социальной работы, на деле являющейся планомерной адресной работой с конкретной проблемой)
- «Патриотизм и героизм заложены в нас на генетическом уровне»
(Прокомментировала открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто»)
- «Надо остерегаться оценки благотворительности только с точки зрения финансовой составляющей»
(Высказалась на пресс-конференции в преддверии подведения итогов конкурса «Благотворитель года — 2015»)
- «Допустить негатива в связи с позитивом мы не имеем права!»
(Жестко высказалась на заседании, посвященном организации оказания амбулаторно-поликлинической медпомощи в Казани. Этой цитате предшествовал призыв уделить особо пристальное внимание работе с населением, а также напоминание: «Если хотя бы один микрорайон будет недоволен принятым нами решением, значит, вся наша работа и капвложения пойдут насмарку»)
- «Политизации у этого праздника нет!»
(О праздновании Дня республики Татарстан)
- «Мэйби ай десайд зэт посибл фор ми»
(Ответила про знание языка, когда журналисты заставили ее говорить на английском)
Справка
Лейла Фазлеева
- Родилась 29 мая 1975 года в поселке Кант Кантского района Кыргызстана.
- В 1997 году окончила Казанский государственный университет по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы.
- 1996—2004 — учитель русского языка, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №126 Советского района г. Казани.
- 2004—2007 — директор средней школы №15 Советского района г. Казани.
- 2007—2011 — заместитель главы администрации Советского района г. Казани.
- 2011—2014 — заместитель руководителя исполкома г. Казани по социальным вопросам.
- С октября 2014 г. — помощник президента Республики Татарстан.
- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2009 г.),
- Почетная грамота Министра обороны РФ (2010 г.),
- медаль «200 лет внутренним войскам МВД России» (2013г.),
- Благодарность Президента Российской Федерации (2014г.),
- Знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2014 г.).
Вице-премьеры Татарстана
- первый вице-премьер Рустам Нигматуллин,
- заместитель премьер-министра Василь Шайхразиев,
- заместитель премьер-министра Шамиль Гафаров,
- заместитель премьер-министра Марат Ахметов,
- заместитель премьер-министра Альберт Каримов,
- заместитель премьер-министра Роман Шайхутдинов,
- заместитель премьер-министра Рафис Бурганов,
- заместитель премьер-министра Равиль Ахметшин,
- заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева.
комментарии
2. просто кому то надо работать, а на Руси всегда выезжали на …э …женщинах : «..коня на скаку остановит, в горящую избу зайдёт!
3. вот собственно и всё. проще же создать новое рабочее место для женщины, чем разогнать бездельников, гробящих дело..