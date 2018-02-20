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Девятый зам: экс-помощница Минниханова присмотрит за тремя социальными министерствами Татарстана

12:10, 20.02.2018 12

Премьер РТ Алексей Песошин поднял гендерный вопрос и пополнил команду вице-премьеров бывшим сослуживцем по мэрии Казани

Девятый зам: экс-помощница Минниханова присмотрит за тремя социальными министерствами Татарстана Фото: Олег Тихонов

В Татарстане продолжается переформатирование Кабинета министров. После смены целой плеяды министров (это и новый глава Минобрнауки Рафис Бурганов, Фарид Абдулганиев, пересевший из кресла министра экологии в кресло руководителя Министерства экономики, и экс-глава Дрожжановского района Александр Шадриков, теперь курирующий природу, и бывший глава Нурлата Равиль Кузюров, ставший главным лесником республики) у Алексея Песошина появляется новый зам — вице-премьер по социальным вопросам. Лейла Фазлеева не только укрепит гендерное равенство в правительстве, но и станет курировать сразу три министерства — образования, здравоохранения и труда. Подробнее о новых кадровых перестановках — в материале «Реального времени».

Новый вице-премьер накануне 8 Марта

Указ о создании еще одной, девятой по счету должности заместителя премьер-министра РТ был подписан президентом республики сегодня 20 февраля. В этот же день стало известно, что данный пост займет помощник президента РТ Лейла Фазлеева. В связи с новым назначением невозможно обойти гендерный вопрос: в Татарстане женщина 6 лет не занимала должность вице-премьера, и Фазлеева станет первой со времен Зили Валеевой.

Карьера уроженки Киргизии Лейлы Фазлеевой развивалась довольно стремительно: начав с непоследних должностей в нескольких казанских школах (учитель русского языка, замдиректора, а затем директор), она плавно перекочевала на место заместителя главы администрации Советского района Казани, а затем перешла в исполком города, став замом руководителя по социальным вопросам.

Как утверждают источники «Реального времени», выдвижение Лейлы Фазлеевой было делом времени. Она — человек команды премьер-министра РТ Алексея Песошина. Работала в администрации Советского района заместителем главы, когда он руководил этим районом. Стоило Песошину возглавить исполком Казани, как Фазлеева стала его заместителем по соцвопросам. Ну а когда казанского сити-менеджера призвали в команду президента РТ в 2014-м, Лейла Фазлеева получила предложение стать помощником президента республики. Чиновница курировала блок социальных вопросов, трудовых отношений и здравоохранения.

К слову, это уже второй человек с опытом работы в мэрии Казани, которого Алексей Валерьевич переманил к себе (сейчас его первым замом трудится Рустам Нигматуллин).

«Она зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, профессионал, который может добиваться поставленных целей и требовать результатов», — сказал Алексей Песошин, представляя кандидатуру Фазлеевой на заседании Госсовета РТ. Фото Олега Тихонова

Скандальный фон в Минздраве и Минобрнауки

Сегодня Госсовет РТ утвердил Лейлу Фазлееву в должности вице-премьера РТ. Депутаты Госсовета единогласно проголосовали за назначение Лейлы Фазлеевой вице-премьером РТ. Фазлеева станет девятым вице-премьером в правительстве Татарстана.

— Важную роль сыграл опыт — она была заместителем главы Советского района, заместителем главы исполкома Казани по социальным вопросам. Она зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель, профессионал, который может добиваться поставленных целей и требовать результатов, — сказал Алексей Песошин, представляя кандидатуру Фазлеевой на заседании Госсовета РТ. На должности заместителя премьер-министра Фазлеева будет вести блок социальных вопросов, координировать работу правительственных комиссий по вопросам социальной сферы.

Стоит отметить, что новое назначение совпало по времени с «перетряской» в Минздраве РТ: сначала силовые структуры обратили внимание на заместителя Аделя Вафина Елену Шишмареву — женщину заподозрили в хищении 5 млн рублей из бюджета. В начале февраля суд отправил ее под домашний арест, а спустя четыре дня после вынесения решения тело Шишмаревой нашли с ножевыми ранениями.

Вместе с тем «Реальному времени» стало известно, что еще в конце 2017 года в Минздраве РТ была проведена серьезная ревизия по заданию президента РТ. Участвовали сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления Казанского кремля. Огласку результаты их работы пока не получили, однако источники нашего издания утверждают, что силовики накопали материалов не на одно уголовное дело.

На этом фоне слухи о приближающейся отставке министра здравоохранения РТ Аделя Вафина стали звучать как никогда громко, и им-таки было суждено сбыться: 14 февраля Рустам Минниханов подписал указ об отставке Вафина. Новым министром стал главврач 7-й больницы Марат Садыков.

14 февраля Рустам Минниханов подписал указ об отставке Вафина. Новым министром стал главврач 7-й больницы Марат Садыков. Фото Максима Платонова

Как отмечают собеседники в Казанском кремле, на посту президентского помощника Лейле Ринатовне было «тесно» — не хватало полномочий. Она во многом расходилась с руководителем Министерства образования и науки РТ, в том числе по вопросу татарского языка. И, говорят, не стеснялась высказывать свою позицию после доклада этого и других министров.

Активность Фазлеевой не осталась незамеченной: она получила беспрецедентный для республики пост — куратора всех социальных министерств и ведомств республики. Теперь бывшему педагогу русского языка, директору школы предстоит контролировать работу Минтрудсоцзащиты, Минобрнауки и Минздрава. В двух последних, напомним, на фоне серьезных проблем недавно сменились руководители.

Кроме того, Фазлеевой предстоит выстраивать работу с федеральными органами власти и территориальными подразделениями фондов социального и обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора и Пенсионного фонда. Дам с такими властными полномочиями в правительстве Татарстана еще не было. Хотя в статусе вице-премьеров в свое время работали глава Минкульта Зиля Валеева и глава Минпромторга Аделя Конюшева.

Лейла Фазлеева в цитатах

  • «Социальная работа — это не флешмоб»

интервью о сути социальной работы, на деле являющейся планомерной адресной работой с конкретной проблемой)

  • «Патриотизм и героизм заложены в нас на генетическом уровне»

(Прокомментировала открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто»)

  • «Надо остерегаться оценки благотворительности только с точки зрения финансовой составляющей»

(Высказалась на пресс-конференции в преддверии подведения итогов конкурса «Благотворитель года — 2015»)


Фото Олега Тихонова

  • «Допустить негатива в связи с позитивом мы не имеем права!»

(Жестко высказалась на заседании, посвященном организации оказания амбулаторно-поликлинической медпомощи в Казани. Этой цитате предшествовал призыв уделить особо пристальное внимание работе с населением, а также напоминание: «Если хотя бы один микрорайон будет недоволен принятым нами решением, значит, вся наша работа и капвложения пойдут насмарку»)

  • «Политизации у этого праздника нет!»

(О праздновании Дня республики Татарстан)

  • «Мэйби ай десайд зэт посибл фор ми»

(Ответила про знание языка, когда журналисты заставили ее говорить на английском)

Лина Саримова, Ирина Плотникова, Дарья Турцева
Справка

Лейла Фазлеева

  • Родилась 29 мая 1975 года в поселке Кант Кантского района Кыргызстана.
  • В 1997 году окончила Казанский государственный университет по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы.
  • 1996—2004 — учитель русского языка, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №126 Советского района г. Казани.
  • 2004—2007 — директор средней школы №15 Советского района г. Казани.
  • 2007—2011 — заместитель главы администрации Советского района г. Казани.
  • 2011—2014 — заместитель руководителя исполкома г. Казани по социальным вопросам.
  • С октября 2014 г. — помощник президента Республики Татарстан.
Награды:
  • Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2009 г.),
  • Почетная грамота Министра обороны РФ (2010 г.),
  • медаль «200 лет внутренним войскам МВД России» (2013г.),
  • Благодарность Президента Российской Федерации (2014г.),
  • Знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2014 г.).

Вице-премьеры Татарстана

  • первый вице-премьер Рустам Нигматуллин,
  • заместитель премьер-министра Василь Шайхразиев,
  • заместитель премьер-министра Шамиль Гафаров,
  • заместитель премьер-министра Марат Ахметов,
  • заместитель премьер-министра Альберт Каримов,
  • заместитель премьер-министра Роман Шайхутдинов,
  • заместитель премьер-министра Рафис Бурганов,
  • заместитель премьер-министра Равиль Ахметшин,
  • заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева.

ОбществоВластьОбразованиеМедицина
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 20 февр
    Бурганов и сам заместитель премьер-министра - зачем за ним "присматривать"?
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    Анонимно 20 февр
    Вот именно
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    Анонимно 20 февр
    1. жоржик. Гендерный вопрос в словаре: (GENDER) Если пол человека (sex) определяется биологически, то гендер (gender) представляет собой культурную и социальную конструкцию. Таким образом, существует два биологических пола (мужской и женский) и два тендера (маскулинный и фемининный). Основной теоретический и политический вопрос заключается в том, связан ли гендер как социально конструируемый феномен с биологией и детерминируется ли он ею. Например, в XIX в. различные медицинские теории утверждали, что личность женщины определяется анатомией и женскими воспроизводящими функциями. Эти взгляды были оспорены феминистами. Антропологические исследования также указывают на культурную обусловленность представлений о тендере, сексуальности и половых ролях.
    2. просто кому то надо работать, а на Руси всегда выезжали на …э …женщинах : «..коня на скаку остановит, в горящую избу зайдёт!
    3. вот собственно и всё. проще же создать новое рабочее место для женщины, чем разогнать бездельников, гробящих дело..
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  • Анонимно 20 февр
    задорные цитаты, но человека по ним не понять. нужно полноценное интервью
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    Анонимно 20 февр
    Древо по плодам оценивают.
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  • Анонимно 20 февр
    муж, дети?
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  • Анонимно 20 февр
    Посмотрим что получится от такого назначения
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  • Анонимно 20 февр
    Бред полный по поводу кадровой политики
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  • Анонимно 20 февр
    Патриотизм и героизм не могут быть зложены на генном уровне, его надо с детства воспитывать
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  • Анонимно 20 февр
    Поживем увидим. Взлетать высоко опасно-падать будет больно,если неосмотрительна будешь
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  • Анонимно 20 февр
    Так зелёная карточка) или скорее проездной
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  • Анонимно 20 февр
    Минниханов работает конкретно на республику и людей, ни зря молодёжь покидает башкирию и старается проживать в Татарии потому что условия жизни намного выше. В Башкирии несправедливость, кому то зелёный свет, а кому то красный, с молодежью не считаются, работу не дают.
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