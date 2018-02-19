«Апартаменты по фэншую»: квартиру в ЖК «Европейский» главный парфюмер Татарстана оценил в сто миллионов

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», инвестор и соавтор проекта ЖК «Европейский» Евгений Дедюхин продает там свои апартаменты в 7 раз дороже их кадастровой стоимости. Еще 4,5 года назад именно Дедюхин активно рекламировал «первое премиум-жилье в Казани» по самым высоким в столице РТ ценам — где ничего «не ревет, не рычит, не булькает», а вход сделан по совету «лучшего мастера цигуна Китая» в духе «императорских резиденций». Теперь Дедюхин продает «апартаменты по фэншую» за 100 млн рублей. Любопытно, что ЖК «Европейский» задумывался изначально не столько как перспективный бизнес-проект, сколько как «лирическое отступление, замешанное на патриотизме»: строили дом, почти не думая о деньгах и высокой себестоимости проекта.

Инвестор и соавтор проекта «Европейский» продает там апартаменты в 7 раз дороже их кадастровой стоимости

На интернет-доске частных объявлений Avito аналитическая служба «Реального времени» обнаружила любопытную информацию о продаже семикомнатной квартиры в 14-этажке по адресу: Казань, ул. Подлужная, 17. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, квартира находится на 14-м этаже и принадлежит Евгению Евгеньевичу Дедюхину (зарегистрирована на него в 2013 году). Согласно тому же ЕГРН, кадастровая стоимость квартиры площадью 361,9 кв. м — 14,5 млн рублей (в объявлении указана площадь 336,9 кв. м). Однако продает эти семь комнат Евгений Дедюхин за 100 млн рублей. Объявление о продаже квартиры опубликовано 1 февраля 2018 года.

В сопровождении к фотографии и информации о продаже пентхауса «парфюмера» указано, что «из окон апартаментов и с трех просторных террас открываются умиротворяющие виды на живописную набережную, акваторию и зеленый пояс Казанки; респектабельный апартамент занимает весь этаж, что обеспечивает полную тишину и создает атмосферу приватности». Потенциальному покупателю предлагают «высочайший уровень комфорта, исключительную экологичность и безопасность, досконально продуманную планировку, статусное соседство».

Это объявление любопытно по трем причинам. Во-первых, здание на ул. Подлужная, 17 — не просто дом, а широко в свое время разрекламированный жилой комплекс «Европейский» (апарт-отель), чуть ли не «первое в Казани жилье премиум-класса» (из трех башен-секций в 11, 13 и 14 этажей). Во-вторых, семикомнатная квартира на 14-м этаже не «жилье» как таковое, а апартаменты — коммерческая недвижимость, «в которой нельзя прописаться». В-третьих, собственник апартаментов Евгений Дедюхин — один из инвесторов и инициаторов строительства ЖК «Европейский», создатель парфюмерно-косметических сетей ««Иль де Ботэ», «Бон Жоли» и «Дэгаль».

Помимо «парфюмера», в инвесторах ЖК числились ЗАО «Махсун» (контролируется людьми из близкого окружения семьи Миннахметовых) и два известных татарстанских газовика: замгендиректора ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» Камил Абдуллин (экс-депутат Госсовета РТ трех созывов) и гендиректор того же ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков (депутат Госсовета РТ, член комитета по бюджету, налогам и финансам). Застройщиком выступил ЗАО «Апарт-отель» (собственник его — тот самый «Махсун»).

Респектабельный апартамент занимает весь этаж



Как «парфюмер» рекламировал апарт-отель, где ничего «не ревет, не рычит, не булькает»

Именно Евгений Дедюхин лично рекламировал ЖК «Европейский» в одном из своих интервью, как будто посвященном его бизнесу, а в действительности наполовину состоящем из описания чудес нового дома на Подлужной, лучшего из лучших, элитнейшего из элитных. 23 мая 2013 года это интервью было опубликовано — в мае же продажи квартир и стартовали.

Четыре инвестора приняли решение оставить за квартирами в ЖК «Европейский» статус апартаментов, якобы потому, что в этом случае «если кто-то не платит за общедомовое имущество, а это почему-то свойственно богатым людям, его легко можно отключить от всех ресурсов, при том что другие собственники от этого не пострадают». По мнению Дедюхина, тем, кто будут покупать апартаменты в «Европейском», «не нужна прописка» — а нужна «эффективная красивая недвижимость, которая будет хорошо содержаться и дорожать в цене».

В действительности же, аналитическая служба «Реального времени» уже писала о том, что красивое понятие «апарт-отель», которое применяется ЖК «Европейским» — это законный способ обойти запрет на строительство жилых домов в неразрешенных градостроительных зонах.

Инвестор уверял, что каждый узел и конструкция в здании — «как «Мерседес» в своей категории». Что в «Европейском» есть «четырехступенчатая подготовка воздуха» — поэтому якобы «паркет и мебель зимой не трещат, кожа не сохнет», тогда как «в наших псевдоэлитках вся система вентиляции — это один вертикальный канал кирпичный». Вода также проходит «пять ступеней водоподготовки, в результате она питьевая везде — от крана на кухне до душевых леек» (в отличии, понятно, от «псевдоэлиток»). Отопление — индивидуальное для отдельных апартаментов, вода подается по потолку, потери тепла сводятся к одному градусу («тогда как в среднем по Казани цифра равна 30%»). Есть системы шумопоглощения и звукоизоляции: поэтому в комплексе «очень тихо, ничего не рычит, не ревет, не булькает».

Отдельным бонусом при продаже площадей шел тот факт, что, по словам инвестора, «цена управления комплексом в пиковый зимний период составляет с учетом мест общего пользования 75 рублей с квадратного метра». Не говоря уже о банальных системах безопасности.

Инвестор уверял, что каждый узел и конструкция в здании — «как «Мерседес» в своей категории»



Как инвесторы строили дорогое премиум-жилье из «лирического отступления, замешанного на патриотизме», не думая о деньгах

Совершенно «забыв» о том, что интервью посвящено парфюмерному бизнесу, Евгений Дедюхин последнюю его треть посвятил откровенному пиару построенного ЖК, описывая красоты из окна («река, на которую никогда не надоедает смотреть, красивые панорамы, мост прибавляет шарма, уединенность, веет свежестью с реки, трафика-сквозняка нет, никто не гремит и не дымит, в пробках не стоит»), полный сервис («вплоть до прачечной»), присутствие в ЖК центра здоровья и долголетия Terra Vita («надел домашние тапочки с помпоном — и в фитнес, это удобно, когда не надо никуда ехать»), ресторан «Порто Мальтезе» (уже съехал). Очевидно, со всей этой «ботвой», как в том анекдоте про авиалайнер, надо было попробовать взлететь.

Сам Дедюхин признавался, что строительство объекта обошлось в копеечку, а если б не кризис (стартовало строительство в 2012 году) «себестоимость была бы на 30% ниже». Но о деньгах вроде бы инвесторы особо не думали, хотя и понимали, «что можно гораздо быстрее и легче отбить деньги, но хотелось сделать все по максимуму»: «Это для нас всех такое лирическое отступление, замешанное на патриотизме», — сообщал Дедюхин.

Тем не менее любое лирическое отступление, в которое вложены огромные деньги, необходимо как-то финансово «отбить». На тот момент лишь 15 апартаментов обрели своих владельцев, еще 7 — были зарезервированы. Из них немалая часть, по-видимому, ушла самим инвесторам: «Неслучайно у нас все инвесторы в «Европейском» живут, и руководство компании-подрядчика – тоже», говорил Дедюхин. Цены были — одними из самых высоких в городе (патриотизм, чего уж там, оказался недешевым): от 140 000 рублей до 240 000 за кв. м в зависимости от этажности и экспозиции. По мнению инвестора, до того момента в Казани не было жилья премиум как класса, за небольшим исключением, в которое Дедюхин великодушно включил «таифовский дом на Гоголя».

Дедюхин не позабыл и о модном среди нуворишей фэншуе, переделав даже вход в апартаменты



100 млн рублей за дом с входом по фэншую «как в императорских резиденциях» — от лучшего мастера цигуна Китая

Впрочем, на рынке говорили, что не все желающие, даже имея финансовые ресурсы, могли купить апартаменты в «Европейском» — якобы жильцов отбирал «очень уважаемый человек». К 2015 году — то есть два года спустя — были полностью заселены лишь 4-й, 11-й и 12-й этажи (на медленные распродажи влияла и высокая цена: половина самых дорогих квартир Казани располагалась в «Европейском»).

К слову, если говорить о цене, то три года назад самой дорогой квартирой в ЖК «Европейский» была квартира площадью 434 кв. м — заметно большей, чем апартаменты Дедюхина — на восьмом этаже: ее стоимость 104,5 млн рублей (между прочим, год спустя она так и не была продана). Вторая по стоимости квартира в столице РТ в том же комплексе на первичном рынке жилья была зафиксирована «Реальным временем» в мае 2016 года — 75 млн рублей. В ЖК «Европейский» уже на вторичный рынок жилья на рынок были выброшены в 2016 году четыре квартиры, вошедшие в топ-5 самых дорогих квартир в Казани, согласно составленному «Реальным временем» рейтингу: стоимостью от 55,6 до 74,8 млн рублей.

Евгений Дедюхин сегодня, съезжая почему-то из своего с таким пафосом разрекламированного детища, продает свои апартаменты в 7 раз дороже их кадастровой стоимости. 5 лет назад, при старте проекта, его квартира площадью 336,9 кв. м стоила бы в ЖК «Европейском» минимум — 47,16 млн рублей (при 140 тыс. рублей за кв. м), максимум — 80,8 млн рублей. Вспомним, как сам инвестор расписывал жилье в «Европейском».

Название «Европейский» инициаторы проекта выбрали специально, так как, по словам «парфюмера», «любители сусального золота и пухлых диванов у нас будут слегка разочарованы»: «Мы сделали ставку на строгость, технологичность, качество материалов. Luxury — да, но ничего кричащего. Подчеркнутая строгость не вызывает изжоги. А многофункциональность комплекса возникла из уважения к потребностям будущих владельцев апартаментов. Это и есть европейский стиль».

Дедюхин не позабыл и о модном среди нуворишей фэншуе, переделав даже вход в апартаменты «после того, как один из лучших в Китае мастеров цигуна Ляо Ши Бин просканировал энергетику нашего комплекса»: «По его мнению, сейчас она замечательная, в таких местах раньше в Китае и Японии располагались императорские резиденции — спиной к горе, чтобы тыл был защищен, и лицом к морю или реке — к новым возможностям». Ляо Ши Бин должен был открыть в Казани на базе комплекса «Европейский» свой филиал, «потому что к нему очень много людей из России летает»… С тех пор об этом ничего неизвестно. Да и никакой вообще информации об этом «лучшем в Китае мастере цигуна» мы в интернете не нашли. Впрочем, размещать о себе информацию в Сети, быть может, мастер цигуна также считает «не по фэншую».

Дедюхин признавался, что строительство объекта обошлось в копеечку



К сожалению, собственно снимков «пентхауса» (так продавец называет апартаменты Евгения Дедюхина) фактически на сайте нет. Есть пять фотографий самого «Европейского», в том числе на фоне Казанки. И восемь снимков ресторана «Порто Мальтезе» и, особенно, Terra Vita. Есть ли там «сусальное золото и пухлые диваны», и по фэншую ли обставлены сами апартаменты, предлагаем оценить самим читателям. Помимо уже перечисленного самим инвестором, а ныне владельцем пентхауса, ни о чем конкретном, что отличало бы апартаменты Дедюхина от остальных, в объявлении, увы, не говорится.

Как созданная «для души» парфюмерная сеть Дедюхина наткнулась на бездушные реалии российского кризиса

Почему же Евгений Дедюхин, с таким пылом всего четыре с половиной года назад разрекламировавший «первое жилье премиум-класса в Казани», самолично вложившийся в его строительство душой и кошельком, покидает этот «императорский дворец»? Возможно, продажа эта вынужденная.

Дело в том, что основной бизнес Дедюхина, тот самый новый парфюмерно-косметический проект Degal, который он запустил в 2011 году после продажи сначала сети «Иль дэ Боте» (первого франшизного проекта), а затем и Bon Joli — и всего за год до начала строительства ЖК «Европейский», оказался не совсем успешным. Не потому ли, что проект изначально задумывался тоже как «лирическое отступление»?

Сам же Дедюхин говорил в 2013 году, что он с партнерами решил попробовать развивать новый для региона формат: соединить воедино парфюмерно-косметический магазин и имидж-студию — создав тот самый «Дэгаль», цитируем, «для души». Стартовавшая в 2012 году сеть к маю 2013 года состояла из восьми магазинов (три в Казани, два в Оренбурге, один в Тольятти, один в Йошкар-Оле, один в Нижнекамске). Для управления сетью Дедюхин пригласил бывших директоров «Такоса» (компании Дедюхина, в «ревущие 1990-е» запустившая успешную «Иль де Ботэ»), дал им деньги на развитие. Спрос, уверял бизнесмен, на его сеть, где на парикмахерские, косметологические, маникюрно-педикюрные услуги нанизывались продажи соответствующей продукции, был «колоссальным».

У Дедюхина проблемы начались в 2015 году: в разгар кризиса закрылись сразу два магазина в Казани (на улицах Салимжанова и Вишневского), магазин в Альметьевске, магазин в Оренбурге, магазин в Тольятти и магазин в Йошкар-Оле. Проблема была, во-первых, в том, что Degal занимал в торговых центрах большие площади, а арендная плата в кризис оказалась неподъемной; во-вторых, с неизбежным для кризиса (в связи со снижением покупательской способности населения) падением продаж. Но, главное, ударило по бизнесену скорее «в-третьих»: неспособность местной сети Дедюхина конкурировать с федеральными игроками, в результате чего «попытка клонировать прежний успех» «Иль дэ Боте» и Bon Joli (между прочим, основанной в Казани) провалилась.

К концу апреля 2015 года сеть магазинов парфюмерии и косметики «Дэгаль» прекратила свое существование — закрылся последний магазин бренда в ТРК «Тандем». Эксперты полагали, что проблема не столько в кризисе, сколько в ошибочном подходе «клонирования» — так как рынок реагирует на что-то новое и качественное. Концепция не сработала — магазины закрылись.

К концу апреля 2015 года сеть магазинов парфюмерии и косметики «Дэгаль» прекратила свое существование. Фото inkazan.ru

С тех пор о Дедюхине почти не слышно. В 2016 году бизнесмен неожиданно профинансировал КПРФ (на 300 тыс. рублей). Зарегистрированная на Дедюхина компания ООО «Силан Имидж», управлявшая сетью «Дэгаль», ныне находится в стадии ликвидации (признано банкротом 20 июля 2017 года, конкурсное производство открыто 6 августа): 2016 год компания закрыла с убытком в 36,7 млн рублей и кредиторской задолженностью в 142 млн рублей, заемными средствами в размере 340 млн рублей. Еще одна компания Дедюхина — ООО «Силан», действующее, но в 2016 году также показавшее убыток в размере 7,4 млн рублей. Если даже пентхаус удастся продать, вырученных средств бизнесмену все равно не хватит на расплаты с кредиторами «Силан Имиджа».

Евгений Дедюхин также до сих пор является членом исполнительного комитета Федерации хоккея РТ и входит в наблюдательный совет академии «Ак Барс».