Новости недвижимости

09:17 МСК
Новости раздела
Недвижимость

«Отказываюсь от своих высказываний в СМИ»: Ливада повинился за съемки Караулова?

16:00, 20.02.2018 21 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Глава ГК «ФОН» заявил, что готов признать себя виновным в совершении преступления на определенных условиях

«Отказываюсь от своих высказываний в СМИ»: Ливада повинился за съемки Караулова?

Сенсационное заявление сделал сегодня гендиректор ГК «ФОН» Анатолий Ливада на апелляции по своему аресту в Верховном суде РТ. Девелопер заявил, что отказывается от прежних публичных высказываний в СМИ, очевидно, намекая на съемки в скандальной передаче у Андрея Караулова. Заявил, на каких условиях готов признать вину, и попутно жаловался на следствие, сравнивая его действия с пыткой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Обвинение в восьми томах и на 2 тысячах страниц

Решение Вахитовского суда продлить арест главе «ФОНа» до 27 марта обжаловали защитники Анатолия Ливады, прокуратура и дольщица Ирина Князева. Последней, правда, сегодня на апелляции в Верховном суде РТ не было.

Судья заявил, что татарстанского застройщика обвиняют в трех преступлениях в рамках статьи 159, ч. 4 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По версии следствия, Анатолий Ливада похитил средства дольщиков в трех жилых комплексах.

В частности, в ЖК «Симфония» потерпевшими признаны 303 гражданина с суммой ущерба 710 млн 393 тысячи рублей. Это только те, кто изъявил желание быть потерпевшими. Другим дольщикам главное — вернуть квартиры. В ЖК «Царицынский бугор» следователи насчитали 194 потерпевших дольщика с суммой ущерба 321 млн 288 тысяч рублей, а в ЖК «МЧС» — 829 потерпевших, которых обманули на 1 млрд 141 млн 130 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущерба исчисляется более чем 2 миллиардами рублей. Обвиняемых двое: глава компании Анатолий Ливада и его правая рука Диана Ахметзянова, которые вину не признают.

Материалы уголовного дела занимают более 500 томов и еще формируются. В деле фигурирует эпизод с двойными продажами квартир в ЖК «Симфония». Арестовано имущество застройщика на сумму порядка 290 млн рублей. Следователи в свое время пытались арестовать ресторан Ливады «Парус», но суд отказал, объект уже принадлежит Сбербанку.

Само обвинительное заключение состоит из 8 томов и 2 тысяч страниц. Как сообщили наши источники, Анатолий Ливада пожаловался на плохое зрение, так что текст обвинения ему зачитывали вслух. В первый день прочли 40 страниц, после чего следователь заявил, что устал.

Само обвинительное заключение состоит из 8 томов и 2 тысяч страниц

«Отказываюсь от всех своих высказываний в СМИ»

Суд перешел к прениям, и первым предоставил слово обвиняемому. Анатолий Ливада сравнил применяемые к нему следствием меры «с пыткой, то есть намеренным причинением страданий, физических и умственных, с целью получения признания и запугивания». По его словам, с января по сегодняшний день с ним проводят процессуально-следственные действия в ГСУ МВД по РТ на Губкина, куда его доставляет конвой. Весь процесс занимает более 6 часов в день.

— Это непрерывная конвойная проверка, доставка и весь остальной день — нахождение вне приспособленных для содержания условий: без горячего питания, только в верхней одежде, без возможности ее снять, возможности свободно пользоваться туалетом — постоянно в сопровождении конвоя, — пожаловался Ливада.

Напомнил про рекомендации врачей соблюдать режим питания и приема лекарств, что невозможно в таких условиях. Отношение следствия к нему назвал «равносильным жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство виду обращения или угрозы». Глава «ФОНа» еще раз перечислил свои заболевания, среди которых ИБС, сахарный диабет, катаракта и другие, сообщил, что теряет слух. Также назвал последствием своего содержания за решеткой включение в четвертую группу диспансерного учета по туберкулезу. Ответственность за это и появление в будущем негативных последствий для здоровья, «вплоть до моей физической кончины, я требую возложить на следователя», — заявил Ливада.

— Сейчас я публично заявляю, что отказываюсь от всех своих высказываний в СМИ относительно настоящего уголовного дела, за исключением высказываний, касающихся моей виновности, — начал обвиняемый, очевидно, имея в виду скандал со своим участием в съемках у Андрея Караулова. — При этом я утверждаю, что готов признать себя виновным в совершении преступления, если иная редакция обвинения будет подтверждена моими защитниками как осмысленная, констатирующая события, имеющие место в действительности. И в том случае если новое обвинение будет иметь законное основание.

Застройщик также добавил, что не намерен препятствовать расследованию, и попросил отменить решение Вахитовского суда оставить его под стражей до 27 марта. Дело в том, что в эти сроки истекает год его содержания под стражей, и если бы не выдвинутое обвинение, его должны были бы выпустить. Однако теперь, когда обвинительное заключение предъявлено, на знакомство с ним может уйти и год, и полтора, посетовал Ливада.

Анатолий Ливада сравнил применяемые к нему следствием меры «с пыткой, то есть намеренным причинением страданий, физических и умственных, с целью получения признания и запугивания»

Защита Ливады: «Документ нельзя назвать обвинительным заключением»

Адвокат застройщика также назвал решение Вахитовского суда необоснованным, поскольку в его основу легли неустановленные факты. В первую очередь — привлечение Ливады в качестве обвиняемого:

— То, что было оглашено судом в начале заседания, в принципе назвать постановлением о привлечении в качестве обвиняемого невозможно, — заявил юрист Кирилл Горовацкий. — Указанный документ представляет собой содержащий первичные признаки процессуального документа, бессвязные блоки бессмысленного с грамматической, а уж тем более с уголовно-процессуальной точки зрения текста, но на русском языке.

Нарекания защиты вызвал указанный период совершения преступлений: с 1 января 2010-го по 26 июля 2016 года. В описательной части обвинения говорится, что 17 ноября 1997 года застройщик ввел в учредители ООО «ФОН» Диану Ахметзянову: ей досталась доля компании в 25%, а ему в 75%.

— В соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФОН» от 18 июня 2008 года и договором купли-продажи в уставном капитале ООО «ФОН» от 6 октября 2008 года, заключенных между Гафаровым, Талибуллиным — идет перечисление 97 фамилий, последний — Давлетмурзаев. Как этот список соотносится с тем, что Ливада совершил хищение средств 303 граждан, защите непонятно. Но главное — вменяется в вину заключение договора, который вне периода совершения преступлений! — подчеркнул Горовацкий.

При этом, по его словам, неясно, кто из указанного списка потерпевший, как и то, кто рядовой гражданин, а кто юрлицо. Далее защитник остановился на втором эпизоде обвинения с указанием 109 потерпевших и суммой ущерба 321 млн 288 тысяч рублей «без описания, как эти деньги изъяли». В третьем эпизоде указано, что обвиняемые «похитили в общем 1 млрд 141 млн 630 тысяч рублей и распорядились по своему усмотрению». Однако, по расчетам защиты, общая сумма ущерба составила 1 млрд 31 млн 681 тысячу рублей.

Судья не раз останавливал адвоката Ливады, призывая его держаться темы апелляции — обоснованности решения содержать его клиента под стражей

«Мы сейчас в схватке с неизвестным Левиафаном»

Судья не раз останавливал адвоката Ливады, призывая его держаться темы апелляции — обоснованности решения содержать его клиента под стражей. Кирилл Горовацкий отметил, что обвинение составлено с многочисленными нарушениями, и не считает его как таковым обвинительным заключением. Значит, и его клиента нельзя считать обвиняемым, отметил он. Кроме того, по его словам, описательная часть обвинения отличается от текста ходатайства о продлении срока предварительного следствия: «В этих текстах совершенно иные суммы, иные фигуранты, присутствует какое-то юрлицо «Персона+», которое в иных документах не фигурировало».

Горовацкий указал и на то, что 30 января 2018 года защите Ливады и самому обвиняемому представили текст обвинительного заключения объемом в 2 тысячи страниц и 8 томов. Однако судом получена копия постановления совсем иного формата, всего 4 машинописные страницы: «Это просто не тот документ, который был предъявлен защите — это прямое нарушение уголовно-процессуального кодекса». Кроме того, адвокат заявил о серьезной угрозе для своего клиента, пока он под стражей.

— Мы сейчас находимся в середине схватки с неизвестным Левиафаном, который на протяжении 30 месяцев, включая 12 месяцев тюремного заключения, перемалывает здоровье и личность не только Ливады, но и других представителей высокого круга предпринимателей, должностных лиц и преподавателей республики. И как свидетельствуют события последних недель, он уже начал убивать. Речь о трагической развязке истории с заместителем министра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой, убитой в ночь с 6 на 7 февраля 2018 года, — заявил Кирилл Горовацкий.

Защитник отметил, что ему приходится работать и быть готовым к провокациям любого рода — вплоть до физической расправы над его клиентом: «Как такие обстоятельства отражаются на публичном облике Татарстана, говорить, думаю, не нужно». Юрист попросил, во-первых, рассмотреть вопрос о возобновлении судебного следствия, во-вторых, изменить решение Вахитовского суда и освободить застройщика.

Другой юрист, Оксана Голованова, сославшись на преклонный возраст и проблемы Ливады со здоровьем, а также необоснованные доводы следствия, просила изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест. Прокурор согласился не со всеми доводами защиты, но также просил об отмене постановления Вахитовского суда с передачей дела на новое рассмотрение.

В итоге Верховный суд РТ вынес решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение первой инстанции в силе. Анатолий Ливада останется в заключении до 27 марта.

Василя Ширшова, фото автора
НедвижимостьБизнесОбщество
комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 20 февр
    Какой передачи? Караулова давно выгнали с федерального тв. Никакой передачи Момент истины давно нет.
    Это не передача, а всего лишь ролик на Ютьюбе, каких миллионы.
    Ответить
    Анонимно 20 февр
    Зато весьма просматриваемый. Не надо недооценивать интернет
    Ответить
  • Анонимно 20 февр
    Тем не менее этот ролик всполошил весь казанский бомонд, да так, что со страху быстро закрыли Ливаду.
    Ответить
    Анонимно 20 февр
    Действительно думаете что это из за ролика?
    Ответить
    Анонимно 20 февр
    почему до этого тянули тогда?
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Не зря же он отказывается от ролика, иначе не вспоминал бы его.
    Ответить
  • Анонимно 20 февр
    Так испугались что дело сшили. Дай Бог ему сил
    Ответить
  • Анонимно 20 февр
    А людей, которые много лет не могут заселиться в оплаченные квартиры, вам не жалко?
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Наивному и жалостливому, деньги и оставшиеся активы как раз у тех кто Ливаду после передачи /момент истины / быстренько пристроили его в тюрьму . А если вопрос для чего? То как раз что бы он отказался от обвинений .
    Ответить
  • Анонимно 20 февр
    Как-то глупо у Ливады вышло с этим отказом от собственных слов в СМИ. Выходит он тогда врал журналистам? Или сейчас врет? Жалкое зрелище
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Это в каких же, интересно, культурных или правовых системах общества, "отказ", даже от своих высказываний означал, что эти высказывания были обманом?...

    Ну, вспомните, хотя бы процесс: Галилей против инквизиции...
    " и всё-таки, она вертится! " [если уж совсем память отшибло]
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Да вы братец, того, умом тронулись), раз сравниваете мошенника, обувшего кучу народу с ученым, не побоявшимся пойти против господствующей тогда геоцентрической системы мироздания
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Под давлением отказывается
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Через юрлицо "Персона+" по вексельной схеме проходили все продажи квартир в новостройках ФОНа. А сейчас адвокат Ливады и сам господин со множественными заболеваниями, якобы, впервые об этой "Персоне+" слышат. Вот мошенники(((
    Ливаду нисколько не жаль(( Мы уже 6 лет ждём свою квартиру. Вынуждены снимать жильё - мотаемся с двумя детьми. И неизвестно, чем наши мытарства закончатся.
    Дольщик 2 дома мчс.
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Второй дом мчс мог быть уже построен, и Вы с двумя детьми давно могли стать счастливыми новоселами. Скоро на вашем доме закипит стройка, вам ли ныть.
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Стих о "Левиафане"
    Наши деньги, как сахар в стакане,
    Растворилися в Татарстане.
    Сладкий чай этот кто-то испил,
    А потом нас по миру пустил.
    И теперь ни-туды, ни сюды,
    Осталась лишь " память воды".
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Нисколько не жалко его, ждём оплаченную квартиру с 2013 года...жк симфония, столько сил, нервов,здоровья тоже потеряли в ожидании чтобы не потерять вложенное и получить своё единственное жильё, до сих пор ждём! И ещё искать деньги чтобы достроили, потому что наши которые оплатили Фону пропали... молю Бога чтобы виновные были наказаны, и здоровья тому кто достроит квартиры!
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    По моему разумению человек рискнул .он рисковал ,строя без разрешения,не имея достаточного капитала, растрачивая деньги дольщиков на квартиры МВД,на коллекторы и тд. Ливада рискнул и проиграл. Но рискнул он нашей жизнью. Для нас Ливада виновен. А кто ещё виноват в этом обмане, пусть Ливада их выведет на чистую воду. Вместе с адвокатами.
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    поголовная коррупция в органах власти - вот результат банкротства ФОН, попробуйте крылечко построить к зданию в городе , прибегут 100 проверяющих. А ФОН строил целый комплекс, продавал квартиры на всех ресурсах, а власти не в курсе, это коррупция !
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    У Улюкаева сотрудники из его собственных рук взяли корзину с купюрами, каждая из которых была пересчитана и уложена на своё место.

    За 30 месяцев следствия ГСУ не нашло НИ ЕДИНОГО рубля "ушедшего" так или иначе даже куда-то "на сторону", не то что из кармана Ливады.
    Все ваши деньги находятся в стенах домов, коллекторах, тепло- и энерготрассах, которые Ливада построил...

    А ещё... не из последних "рук" известно, что следствие, при расследовании дела, допускало такие "кувырки" с законом и законностью, что у людей, которые в этом разбираются, реально волосы дыбом вставали.

    Так что прежде чем хихикать про галилеев, сами бы на его месте посидели с недельку...
    И молитесь, чтобы в те же жернова, в которые его сейчас кинули, не попал кто-то из ваших близких, сын или дочь, кто нибудь из родных.

    Нахихикаетесь...
    Ответить
  • Анонимно 22 февр
    многие обманутые Ливадой дольщики заболели на фоне переживаний у некоторых онкология-рак, некоторые вообще умерли, так что пусть посидит и подумает
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости недвижимости

09:17 МСК
Новости раздела