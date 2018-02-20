«Отказываюсь от своих высказываний в СМИ»: Ливада повинился за съемки Караулова?

Глава ГК «ФОН» заявил, что готов признать себя виновным в совершении преступления на определенных условиях

Сенсационное заявление сделал сегодня гендиректор ГК «ФОН» Анатолий Ливада на апелляции по своему аресту в Верховном суде РТ. Девелопер заявил, что отказывается от прежних публичных высказываний в СМИ, очевидно, намекая на съемки в скандальной передаче у Андрея Караулова. Заявил, на каких условиях готов признать вину, и попутно жаловался на следствие, сравнивая его действия с пыткой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Обвинение в восьми томах и на 2 тысячах страниц

Решение Вахитовского суда продлить арест главе «ФОНа» до 27 марта обжаловали защитники Анатолия Ливады, прокуратура и дольщица Ирина Князева. Последней, правда, сегодня на апелляции в Верховном суде РТ не было.

Судья заявил, что татарстанского застройщика обвиняют в трех преступлениях в рамках статьи 159, ч. 4 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По версии следствия, Анатолий Ливада похитил средства дольщиков в трех жилых комплексах.

В частности, в ЖК «Симфония» потерпевшими признаны 303 гражданина с суммой ущерба 710 млн 393 тысячи рублей. Это только те, кто изъявил желание быть потерпевшими. Другим дольщикам главное — вернуть квартиры. В ЖК «Царицынский бугор» следователи насчитали 194 потерпевших дольщика с суммой ущерба 321 млн 288 тысяч рублей, а в ЖК «МЧС» — 829 потерпевших, которых обманули на 1 млрд 141 млн 130 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущерба исчисляется более чем 2 миллиардами рублей. Обвиняемых двое: глава компании Анатолий Ливада и его правая рука Диана Ахметзянова, которые вину не признают.

Материалы уголовного дела занимают более 500 томов и еще формируются. В деле фигурирует эпизод с двойными продажами квартир в ЖК «Симфония». Арестовано имущество застройщика на сумму порядка 290 млн рублей. Следователи в свое время пытались арестовать ресторан Ливады «Парус», но суд отказал, объект уже принадлежит Сбербанку.

Само обвинительное заключение состоит из 8 томов и 2 тысяч страниц. Как сообщили наши источники, Анатолий Ливада пожаловался на плохое зрение, так что текст обвинения ему зачитывали вслух. В первый день прочли 40 страниц, после чего следователь заявил, что устал.

Само обвинительное заключение состоит из 8 томов и 2 тысяч страниц



«Отказываюсь от всех своих высказываний в СМИ»

Суд перешел к прениям, и первым предоставил слово обвиняемому. Анатолий Ливада сравнил применяемые к нему следствием меры «с пыткой, то есть намеренным причинением страданий, физических и умственных, с целью получения признания и запугивания». По его словам, с января по сегодняшний день с ним проводят процессуально-следственные действия в ГСУ МВД по РТ на Губкина, куда его доставляет конвой. Весь процесс занимает более 6 часов в день.

— Это непрерывная конвойная проверка, доставка и весь остальной день — нахождение вне приспособленных для содержания условий: без горячего питания, только в верхней одежде, без возможности ее снять, возможности свободно пользоваться туалетом — постоянно в сопровождении конвоя, — пожаловался Ливада.

Напомнил про рекомендации врачей соблюдать режим питания и приема лекарств, что невозможно в таких условиях. Отношение следствия к нему назвал «равносильным жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство виду обращения или угрозы». Глава «ФОНа» еще раз перечислил свои заболевания, среди которых ИБС, сахарный диабет, катаракта и другие, сообщил, что теряет слух. Также назвал последствием своего содержания за решеткой включение в четвертую группу диспансерного учета по туберкулезу. Ответственность за это и появление в будущем негативных последствий для здоровья, «вплоть до моей физической кончины, я требую возложить на следователя», — заявил Ливада.

— Сейчас я публично заявляю, что отказываюсь от всех своих высказываний в СМИ относительно настоящего уголовного дела, за исключением высказываний, касающихся моей виновности, — начал обвиняемый, очевидно, имея в виду скандал со своим участием в съемках у Андрея Караулова. — При этом я утверждаю, что готов признать себя виновным в совершении преступления, если иная редакция обвинения будет подтверждена моими защитниками как осмысленная, констатирующая события, имеющие место в действительности. И в том случае если новое обвинение будет иметь законное основание.

Застройщик также добавил, что не намерен препятствовать расследованию, и попросил отменить решение Вахитовского суда оставить его под стражей до 27 марта. Дело в том, что в эти сроки истекает год его содержания под стражей, и если бы не выдвинутое обвинение, его должны были бы выпустить. Однако теперь, когда обвинительное заключение предъявлено, на знакомство с ним может уйти и год, и полтора, посетовал Ливада.

Анатолий Ливада сравнил применяемые к нему следствием меры «с пыткой, то есть намеренным причинением страданий, физических и умственных, с целью получения признания и запугивания»



Защита Ливады: «Документ нельзя назвать обвинительным заключением»

Адвокат застройщика также назвал решение Вахитовского суда необоснованным, поскольку в его основу легли неустановленные факты. В первую очередь — привлечение Ливады в качестве обвиняемого:

— То, что было оглашено судом в начале заседания, в принципе назвать постановлением о привлечении в качестве обвиняемого невозможно, — заявил юрист Кирилл Горовацкий. — Указанный документ представляет собой содержащий первичные признаки процессуального документа, бессвязные блоки бессмысленного с грамматической, а уж тем более с уголовно-процессуальной точки зрения текста, но на русском языке.

Нарекания защиты вызвал указанный период совершения преступлений: с 1 января 2010-го по 26 июля 2016 года. В описательной части обвинения говорится, что 17 ноября 1997 года застройщик ввел в учредители ООО «ФОН» Диану Ахметзянову: ей досталась доля компании в 25%, а ему в 75%.

— В соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФОН» от 18 июня 2008 года и договором купли-продажи в уставном капитале ООО «ФОН» от 6 октября 2008 года, заключенных между Гафаровым, Талибуллиным — идет перечисление 97 фамилий, последний — Давлетмурзаев. Как этот список соотносится с тем, что Ливада совершил хищение средств 303 граждан, защите непонятно. Но главное — вменяется в вину заключение договора, который вне периода совершения преступлений! — подчеркнул Горовацкий.

При этом, по его словам, неясно, кто из указанного списка потерпевший, как и то, кто рядовой гражданин, а кто юрлицо. Далее защитник остановился на втором эпизоде обвинения с указанием 109 потерпевших и суммой ущерба 321 млн 288 тысяч рублей «без описания, как эти деньги изъяли». В третьем эпизоде указано, что обвиняемые «похитили в общем 1 млрд 141 млн 630 тысяч рублей и распорядились по своему усмотрению». Однако, по расчетам защиты, общая сумма ущерба составила 1 млрд 31 млн 681 тысячу рублей.

Судья не раз останавливал адвоката Ливады, призывая его держаться темы апелляции — обоснованности решения содержать его клиента под стражей



«Мы сейчас в схватке с неизвестным Левиафаном»

Судья не раз останавливал адвоката Ливады, призывая его держаться темы апелляции — обоснованности решения содержать его клиента под стражей. Кирилл Горовацкий отметил, что обвинение составлено с многочисленными нарушениями, и не считает его как таковым обвинительным заключением. Значит, и его клиента нельзя считать обвиняемым, отметил он. Кроме того, по его словам, описательная часть обвинения отличается от текста ходатайства о продлении срока предварительного следствия: «В этих текстах совершенно иные суммы, иные фигуранты, присутствует какое-то юрлицо «Персона+», которое в иных документах не фигурировало».

Горовацкий указал и на то, что 30 января 2018 года защите Ливады и самому обвиняемому представили текст обвинительного заключения объемом в 2 тысячи страниц и 8 томов. Однако судом получена копия постановления совсем иного формата, всего 4 машинописные страницы: «Это просто не тот документ, который был предъявлен защите — это прямое нарушение уголовно-процессуального кодекса». Кроме того, адвокат заявил о серьезной угрозе для своего клиента, пока он под стражей.

— Мы сейчас находимся в середине схватки с неизвестным Левиафаном, который на протяжении 30 месяцев, включая 12 месяцев тюремного заключения, перемалывает здоровье и личность не только Ливады, но и других представителей высокого круга предпринимателей, должностных лиц и преподавателей республики. И как свидетельствуют события последних недель, он уже начал убивать. Речь о трагической развязке истории с заместителем министра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой, убитой в ночь с 6 на 7 февраля 2018 года, — заявил Кирилл Горовацкий.

Защитник отметил, что ему приходится работать и быть готовым к провокациям любого рода — вплоть до физической расправы над его клиентом: «Как такие обстоятельства отражаются на публичном облике Татарстана, говорить, думаю, не нужно». Юрист попросил, во-первых, рассмотреть вопрос о возобновлении судебного следствия, во-вторых, изменить решение Вахитовского суда и освободить застройщика.

Другой юрист, Оксана Голованова, сославшись на преклонный возраст и проблемы Ливады со здоровьем, а также необоснованные доводы следствия, просила изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест. Прокурор согласился не со всеми доводами защиты, но также просил об отмене постановления Вахитовского суда с передачей дела на новое рассмотрение.

В итоге Верховный суд РТ вынес решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение первой инстанции в силе. Анатолий Ливада останется в заключении до 27 марта.