Не повторится все как встарь: татарка из Ижевска Алина Загитова оказалась сильнее хода истории

День защитниц Отечества на пхенчханской Олимпиаде

Ранним утром в праздничный для страны день многие россияне не спали, ожидая трансляции главного противостояния современного фигурного катания и, пожалуй, этой Олимпиады тоже. Борьба 15-летней Алины Загитовой, которая родилась в Татарстане и делала первые шаги в спорте в Альметьевске, против доминировавшей в женском одиночном катании последние два года Евгении Медведевой должна была стать украшением всего турнира. Символично, что итоговое выступление девушек пришлось на 23 февраля — эти хрупкие, но по-настоящему закаленные фигуристки сотворили в итоге грандиозный праздник. О драме, едва не случившейся на льду, и победе, которую ждали во всем Татарстане и в Удмуртии, — в материале «Реального времени».

«Ягудин и Плющенко» женского одиночного катания

До сегодняшнего дня в истории российского фигурного катания главным противостоянием считалось соперничество Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Оба заслуживали побед на Олимпийских играх, но фигуристам не повезло родиться в один временной промежуток (с разницей два года). Хотя можно ли так говорить, если по окончании карьеры у каждого оказалось по одному индивидуальному олимпийскому золоту, а соперничество Ягудин — Плющенко навсегда вошло в летопись мирового спорта?

Алина Загитова и Евгения Медведева своим выступлением в Пхенчхане заставили вспомнить события 16-летней давности в Солт-Лейк-Сити. Причем повторилась история в точности до мелочей. Правда, на этот раз «воевали» подруги, а не заклятые враги. И у каждой из них в преддверии главного старта были свои «защитники», которые откровенно болели за «свою», — как, например, прославленный тренер Татьяна Тарасова.

— Она (Медведева, — прим. ред.) удивительная спортсменка — очень умная и очень тонкая. Настоящая. А Алина — как взрыв. В короткой программе Медведеву она просто перепрыгала, — делилась своими впечатлениями от первого раунда соперничества девушек в Пхенчхане Тарасова.

Разделились в симпатиях и Ягудин с Плющенко. Алексей заявил о болении за Медведеву.

— Женька Медведева выросла не просто как технически одаренная фигуристка — она презентабельна, она все пропускает через себя, со смыслом катается. У Алины Загитовой чуть сильнее технические элементы. Чем она и берет. Обижаться? Это жизнь. Для этого и происходят соревнования, чтобы выявлять сильнейшего на данном этапе. Безусловно, мне хочется, чтобы Женя победила. Потому что все-таки Загитова и помоложе будет, — сказал Ягудин.

У каждой из девушек в преддверии главного старта были свои «защитники», которые откровенно болели за «свою» — как, например, прославленный тренер Татьяна Тарасова. Фото studentsport.ru



Плющенко придерживался иного мнения. Для него Алина стала настоящим откровением и ее стиль катания Евгению ближе, чем артистизм Медведевой.



— С одной стороны, Женя заслуживает олимпийское золото как никто другой. А с другой — разве может катание Алины кого-то оставить равнодушным? Девочка открывает новую страницу в истории нашего вида. Делает то, что остальным пока не под силу, — усложняет программу до предела, включает все прыжки во вторую часть. Они артистичные, с хорошей высотой, пролетом. Если отталкиваться исключительно от техники, Алина мне ближе, чем Женя, — признался Плющенко.



Впрочем, мнение олимпийского чемпиона было лишь одним из многих. Все это создавало тяжелую ауру вокруг соперничества спортсменок, нагнетая и без того сложную обстановку. Особенно для Загитовой, потенциал которой старались принижать любыми способами.

Расклад сил поменялся прямо перед Олимпиадой

Дочь известного в Татарстане и Удмуртии хоккеиста Алина Загитова буквально ворвалась в мир фигурного катания в самый нужный для этого момент. Всего за год до решающих стартов четырехлетнего тренировочного цикла главным и безусловным лидером женского одиночного катания была Медведева, которая побеждала практически везде, где участвовала, будь то чемпионат России, финал Гран-при, мировое или европейское первенство. Однако судьба сложилась так, что за несколько месяцев до главного старта Женя получила травму, и тут свой шанс получила Загитова — как тогда казалось, весьма призрачный. На протяжении нескольких сезонов считалось, что у Медведевой просто нет реальных соперниц в борьбе за золото. Та легкость, с которой она исполняла свою программу, и набор элементов позволяли брать ей одну медаль за другой, не оглядываясь на конкуренток.

Алина Загитова — дочь известного в Татарстане и Удмуртии хоккеиста. Фото Яна Рафикова (sportur.ru)

Однако к Олимпиаде за Алину было уже практически все. Свежесть программы, идеальная техника исполнения, да и сложность элементов с оригинальным распределением по всему номеру сделали свое дело. Самой Жене, возможно, следовало бы немного поправить свое выступление заранее, но сложилось ощущение, что тренеров Медведевой поставил в тупик форс-мажор в виде травмы, и их подопечная банально утратила «конкурентоспособность». Загитова же получила шанс и вызов, который в силу своего характера приняла.



День защитниц Отечества

На Олимпиаду Алина ехала уже в статусе главной претендентки на золотую медаль. Но говорили об этом с некоторой опаской, и когда она появилась сегодня у бортика после выступления японки Каори Сакамото, было страшновато — справится ли 15-летняя спортсменка? Переживал весь Ижевск, для Удмуртии Загитова главная спортсменка, ее побед, ее медалей ждут здесь как воздух. И когда была помарка с выезда на первом же прыжке — охнули все.

Но бойцовский характер Загитовой дал о себе знать. Тренеры Алины будто предугадали то давление, которое может серьезно ударить по качеству исполнения элементов, и сделали все возможное для решения этой проблемы. Все прыжки и сложности программы ожидали Алину в конце (хотя и усталость тоже), чувствовавшееся волнение к этому моменту должно было пройти и, казалось, это спасло спортсменку. Помарка с первым прыжком и неуверенность во втором только раззадорили Алину, и пропущенный тройной лутц с тройным ритбергером был героически исполнен далее.



Алина набрала 156.65 очка за свою программу, но личный рекорд у Медведевой — за 160, и как бы «татарская принцесса» ни скрывала свои переживания за улыбкой, все было написано на ее лице. В таком состоянии предстояло пробыть ей еще 15 минут, пропустить «мимо ушей» выступление канадки Кэтлин Осмонд и с надеждой на чудо смотреть за старшей подругой по команде.

Между тем положение Медведевой было еще хуже. Она выступала последней, без права даже на малейшую ошибку или помарку. В итоге Женя старалась держать себя в руках, немного перестраховывалась, но повторить историю Алексея Ягудина не смогла. Тот в 2002-м году также выступал последним, также имел кучу волнительных моментов, однако история хоть и любит повторяться, но в этот раз получилось иначе.



Чемпионка, привыкшая в последние годы задавать тенденции в фигурном катании, победительница практически всех последних крупных соревнований, уступила. Фото Рамиля Ситдикова (ru.armeniasputnik.am)

Былые заслуги на Играх не работают

После выступления Медведева рыдала, ее тренер, прекрасно понимая ее чувства, успокоительно подставляла плечо, но результат был очевиден для всех. Чемпионка, привыкшая в последние годы задавать тенденции в фигурном катании, победительница практически всех последних крупных соревнований, уступила. Скромная, но по-спортивному злая и амбициозная Алина Загитова стала первой. И в этом, без сомнения, есть высшая спортивная справедливость: побеждает всегда тот, кто готов прямо сейчас. Былые заслуги на то и былые, чтобы вовремя от них абстрагироваться.

Золото в женском одиночном катании Олимпиады-2018 ожидали в России все. Но та борьба, которая шла на ней между Загитовой и Медведевой, будет навсегда вписана золотыми буквами в историю фигурного катания. Драма, по сценарию которой можно снимать фильмы, случилась сегодня на льду. Спортсменки получили медали, но миллионы россиян, переживавших за них этим ранним утром, выиграли не меньше.