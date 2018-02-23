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Не повторится все как встарь: татарка из Ижевска Алина Загитова оказалась сильнее хода истории

10:30, 23.02.2018 233

День защитниц Отечества на пхенчханской Олимпиаде

Не повторится все как встарь: татарка из Ижевска Алина Загитова оказалась сильнее хода истории Фото: vistanews.ru

Ранним утром в праздничный для страны день многие россияне не спали, ожидая трансляции главного противостояния современного фигурного катания и, пожалуй, этой Олимпиады тоже. Борьба 15-летней Алины Загитовой, которая родилась в Татарстане и делала первые шаги в спорте в Альметьевске, против доминировавшей в женском одиночном катании последние два года Евгении Медведевой должна была стать украшением всего турнира. Символично, что итоговое выступление девушек пришлось на 23 февраля — эти хрупкие, но по-настоящему закаленные фигуристки сотворили в итоге грандиозный праздник. О драме, едва не случившейся на льду, и победе, которую ждали во всем Татарстане и в Удмуртии, — в материале «Реального времени».

«Ягудин и Плющенко» женского одиночного катания

До сегодняшнего дня в истории российского фигурного катания главным противостоянием считалось соперничество Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Оба заслуживали побед на Олимпийских играх, но фигуристам не повезло родиться в один временной промежуток (с разницей два года). Хотя можно ли так говорить, если по окончании карьеры у каждого оказалось по одному индивидуальному олимпийскому золоту, а соперничество Ягудин — Плющенко навсегда вошло в летопись мирового спорта?

Алина Загитова и Евгения Медведева своим выступлением в Пхенчхане заставили вспомнить события 16-летней давности в Солт-Лейк-Сити. Причем повторилась история в точности до мелочей. Правда, на этот раз «воевали» подруги, а не заклятые враги. И у каждой из них в преддверии главного старта были свои «защитники», которые откровенно болели за «свою», — как, например, прославленный тренер Татьяна Тарасова.

— Она (Медведева, — прим. ред.) удивительная спортсменка — очень умная и очень тонкая. Настоящая. А Алина — как взрыв. В короткой программе Медведеву она просто перепрыгала, — делилась своими впечатлениями от первого раунда соперничества девушек в Пхенчхане Тарасова.

Разделились в симпатиях и Ягудин с Плющенко. Алексей заявил о болении за Медведеву.

— Женька Медведева выросла не просто как технически одаренная фигуристка — она презентабельна, она все пропускает через себя, со смыслом катается. У Алины Загитовой чуть сильнее технические элементы. Чем она и берет. Обижаться? Это жизнь. Для этого и происходят соревнования, чтобы выявлять сильнейшего на данном этапе. Безусловно, мне хочется, чтобы Женя победила. Потому что все-таки Загитова и помоложе будет, — сказал Ягудин.

У каждой из девушек в преддверии главного старта были свои «защитники», которые откровенно болели за «свою» — как, например, прославленный тренер Татьяна Тарасова. Фото studentsport.ru

Плющенко придерживался иного мнения. Для него Алина стала настоящим откровением и ее стиль катания Евгению ближе, чем артистизм Медведевой.

— С одной стороны, Женя заслуживает олимпийское золото как никто другой. А с другой — разве может катание Алины кого-то оставить равнодушным? Девочка открывает новую страницу в истории нашего вида. Делает то, что остальным пока не под силу, — усложняет программу до предела, включает все прыжки во вторую часть. Они артистичные, с хорошей высотой, пролетом. Если отталкиваться исключительно от техники, Алина мне ближе, чем Женя, — признался Плющенко.

Впрочем, мнение олимпийского чемпиона было лишь одним из многих. Все это создавало тяжелую ауру вокруг соперничества спортсменок, нагнетая и без того сложную обстановку. Особенно для Загитовой, потенциал которой старались принижать любыми способами.

Расклад сил поменялся прямо перед Олимпиадой

Дочь известного в Татарстане и Удмуртии хоккеиста Алина Загитова буквально ворвалась в мир фигурного катания в самый нужный для этого момент. Всего за год до решающих стартов четырехлетнего тренировочного цикла главным и безусловным лидером женского одиночного катания была Медведева, которая побеждала практически везде, где участвовала, будь то чемпионат России, финал Гран-при, мировое или европейское первенство. Однако судьба сложилась так, что за несколько месяцев до главного старта Женя получила травму, и тут свой шанс получила Загитова — как тогда казалось, весьма призрачный. На протяжении нескольких сезонов считалось, что у Медведевой просто нет реальных соперниц в борьбе за золото. Та легкость, с которой она исполняла свою программу, и набор элементов позволяли брать ей одну медаль за другой, не оглядываясь на конкуренток.

Алина Загитова — дочь известного в Татарстане и Удмуртии хоккеиста. Фото Яна Рафикова (sportur.ru)

Однако к Олимпиаде за Алину было уже практически все. Свежесть программы, идеальная техника исполнения, да и сложность элементов с оригинальным распределением по всему номеру сделали свое дело. Самой Жене, возможно, следовало бы немного поправить свое выступление заранее, но сложилось ощущение, что тренеров Медведевой поставил в тупик форс-мажор в виде травмы, и их подопечная банально утратила «конкурентоспособность». Загитова же получила шанс и вызов, который в силу своего характера приняла.

День защитниц Отечества

На Олимпиаду Алина ехала уже в статусе главной претендентки на золотую медаль. Но говорили об этом с некоторой опаской, и когда она появилась сегодня у бортика после выступления японки Каори Сакамото, было страшновато — справится ли 15-летняя спортсменка? Переживал весь Ижевск, для Удмуртии Загитова главная спортсменка, ее побед, ее медалей ждут здесь как воздух. И когда была помарка с выезда на первом же прыжке — охнули все.

Но бойцовский характер Загитовой дал о себе знать. Тренеры Алины будто предугадали то давление, которое может серьезно ударить по качеству исполнения элементов, и сделали все возможное для решения этой проблемы. Все прыжки и сложности программы ожидали Алину в конце (хотя и усталость тоже), чувствовавшееся волнение к этому моменту должно было пройти и, казалось, это спасло спортсменку. Помарка с первым прыжком и неуверенность во втором только раззадорили Алину, и пропущенный тройной лутц с тройным ритбергером был героически исполнен далее.

Алина набрала 156.65 очка за свою программу, но личный рекорд у Медведевой — за 160, и как бы «татарская принцесса» ни скрывала свои переживания за улыбкой, все было написано на ее лице. В таком состоянии предстояло пробыть ей еще 15 минут, пропустить «мимо ушей» выступление канадки Кэтлин Осмонд и с надеждой на чудо смотреть за старшей подругой по команде.

Между тем положение Медведевой было еще хуже. Она выступала последней, без права даже на малейшую ошибку или помарку. В итоге Женя старалась держать себя в руках, немного перестраховывалась, но повторить историю Алексея Ягудина не смогла. Тот в 2002-м году также выступал последним, также имел кучу волнительных моментов, однако история хоть и любит повторяться, но в этот раз получилось иначе.

Чемпионка, привыкшая в последние годы задавать тенденции в фигурном катании, победительница практически всех последних крупных соревнований, уступила. Фото Рамиля Ситдикова (ru.armeniasputnik.am)

Былые заслуги на Играх не работают

После выступления Медведева рыдала, ее тренер, прекрасно понимая ее чувства, успокоительно подставляла плечо, но результат был очевиден для всех. Чемпионка, привыкшая в последние годы задавать тенденции в фигурном катании, победительница практически всех последних крупных соревнований, уступила. Скромная, но по-спортивному злая и амбициозная Алина Загитова стала первой. И в этом, без сомнения, есть высшая спортивная справедливость: побеждает всегда тот, кто готов прямо сейчас. Былые заслуги на то и былые, чтобы вовремя от них абстрагироваться.

Золото в женском одиночном катании Олимпиады-2018 ожидали в России все. Но та борьба, которая шла на ней между Загитовой и Медведевой, будет навсегда вписана золотыми буквами в историю фигурного катания. Драма, по сценарию которой можно снимать фильмы, случилась сегодня на льду. Спортсменки получили медали, но миллионы россиян, переживавших за них этим ранним утром, выиграли не меньше.

Зульфат Шафигуллин
Спорт УдмуртияТатарстан
комментарии 233

комментарии

  • Анонимно 23 февр
    молодец наша татарка! Татарлар АЛГА!!!
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    Анонимно 23 февр
    татарам дай повод только им хвастаться,а кто Алины тренер об этом надо говорит
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    Анонимно 23 февр
    тоже не русский тренер.
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    Анонимно 24 февр
    Да куда уж нам, татарам, до ваших мельдониевых мутантов
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    Анонимно 24 февр
    Молодец Алина! Теперь мы татары, удмурты, чуваши, марийцы всегда будем болеть только за тебя. Пишу так, потому что слышала все комментарии про тебя и Медведеву из уст Тарасовой. Нельзя так унижать представителей малых народов - да ещё по федеральному каналу, да ещё в спорте. Спасибо твоим родителям и тренерам!
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    Анонимно 24 февр
    Тарасова, какой национальности будет, случайно не еврейской?
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    Анонимно 24 февр
    Давно пора возвратиться чувашам, марий-эл, удмуртам к объединению с татарами.
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    Анонимно 24 февр
    ха-ха-ха!
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    Анонимно 24 февр
    Не случайно, как и Медведева.
    Еврей и умный еврей, это как ихние остряки, говорят- две большие разницы...
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    Анонимно 24 февр
    Так вроде они еще и родственницы. Поэтому Тарасова Медведеву расхваливала.
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    Анонимно 24 февр
    Русские татары тоже люди !
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    Анонимно 24 февр
    у нас все равны и загитова и медведева молодцы
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    Анонимно 25 февр
    Учите татарский
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    Анонимно 25 февр
    Да ,аноним . почему бы и не гордится мы же пробиваемся из под асфальта
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    Анонимно 25 февр
    рәхмәт!!
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    Анонимно 18 марта
    Еврейка
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    Анонимно 26 февр
    Повезло вашей татарке. травма у Медведевой была. Очень жалко.
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    Анонимно 27 февр
    Нашей повезло, вашей нет и вам с этим позором жить вечно
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  • Анонимно 23 февр
    Татарстану нужно организовывать свою национальную сборную по всем видам спорта и выступать с флагом и гимном Татарстана!!!
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    Анонимно 23 февр
    И под свою музыку и со своими тренерами
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    Анонимно 23 февр
    И в своём регионе, всемирная татарстанская Олимпиада:)
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    пентатоника это сила
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    Анонимно 24 февр
    Да, особенно в миллиардном Китае.
    Почти такая же как предложения без точек и заглавных букв.
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    Анонимно 23 февр
    Срочно выпустить глобус Татарстана!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Не, России для тебя с Лучезарным...
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    Анонимно 24 февр
    раз в 100 лет и палка стреляет
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  • Анонимно 23 февр
    Неудивительно, татары победители по жизни!
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    Анонимно 23 февр
    Спасибо тренеру Алины - Этери Тутберидзе за подготовку чемпионки. Ой, вот засада, тренер не татарка.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Она тоже не из русских.
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    Анонимно 24 февр
    Грузины народ доброжелательный, толерантный. В маленькой Грузии более 300 мечетей а в многомиллионной мусульманами Москве, всего 3+.,.......
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    Анонимно 24 февр
    и много .... много ..... пустующих церквей..........
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Одни только татары?
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    А кому там запретили участвовать в олимпиаде? Татарам что-ли?
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Комментаторы на российских каналах явно шовинисты в большинстве своем
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    Анонимно 23 февр
    явно прослеживались шовинистические комментарии за Медведеву.
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    Анонимно 23 февр
    Наверно на это сейчас спрос в российском обществе?
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    не правда, я сейчас смотрел только на Матч-ТВ, все болели именно за неё. Вы похоже сами не смотрели
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    смотрел по Россия 1 , посмотрите
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Красивая девушка и красивая фотография.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Татарские каналы могут снять документальное и художественное кино как боролись Медведева и Загитова и как Загитова победила! Надо показывать татарам это!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    а русским?
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Это наша, татарская, победа
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    хорошо сказал! постоянно твердят - кругом - везде одни русские.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    а русским на "закуску" Медведева
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    так это армянам
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    А заодно и паранджу на Загитову не забудьте одеть,только перед этим спросите ее саму ,СОГЛАСНА она или это больное воображение отдельных ОСОБЕЙ именующих себя не Россиянами ,а татарами....
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Татары есть, а россияне это кто? Рускские не хотят быть россияниями. Вот это уже интересно.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    ты когда нибудь увидел татарку в парандже. это не татарская и не мусульманская одежда, а атрибутика некоторых народов ближнего востока
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Алиночка - умница, красавица - молодец!!!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    У татарского народа появилось второе национальное достояние, "звездочка" - Алина Загитова. Первая же, это наш "салямчик" от Всевышнего - Саида Мухаметзянова. Алга татар халык!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Действительно, защитницы отечества
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Алину надо объявить символом года в Татарстане-национальным героем.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Алиночка! Поздравляем! Гордимся!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Гордитесь, а язык учить не хотите.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Теперь будем изучать татарский язык!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Неприятнь удивила истерика Тарасовой, подозреваю, что во времена своего расцвета она активно отшивала таланты из провинции.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    согласен, думает она самая главная и важная, на мой взгляд она слишком необьективна. как бабушки на лавочке ведет себя
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    у нее жидомания.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Алина чудо! пусть аллах и дальше бережет ее и ее семью. Вот на кого надо равняться всем. Сколько трудолюбия и изящества! Алина, Вы гордость страны и всего тюркского мира.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Амин!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Давай не дури уж, тюркский мир закутался в паранжу и никабы, и в большинстве своем осуждает короткие юбченки и вообще танцы на льду!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Тюркский мир это и Якутия и Турция
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    И гагаузы, и уйгуры и Венгрия... Всё тюркский мир
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Они тоже наши кардаш-братья!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Вот узбеков порядка 27 млн. чел, казахов под 14 млн. чел, уйгуров - 11 млн. чел., они явно доминируют в тюркском мире, давай кончай писать тупые комменты, марш в постель к супруге, если она конечно есть.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Пошел холоп-голодранец сам в свою хрущевку. Нас татар по всему миру более 50 000 000 человек, в одной только братской Турции проживает 10 000 000 татарского народа. При том, что еще до сионистской революции не было такой нации, как азербайджанцы, а были Закавказские татары, да еще много, много др. народов "переписали"из татар!!!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Давай записывай их обратно, ручка с бумагой есть что ле?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    холоп-провокатор! пошел прочь с татар РВ.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Причём тут россия и русские?
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Нейтральный спортсмен, татарка по национальности победила. Какое это имеет отношение к россии?
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    свободу независимому татарстану
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Амин булсын!
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Откуда ты взялся провокатор со свободой!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    ух ты..... Алина то уже оказывается в Татарстане родилась......не знала, что Ижевск переехал в соседнюю республику
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Она вообще то воспитанница альметьевской фигурной школы! Это потом уже в Ижевск переехали
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    А родилась вообще в Лениногорске (тоже Татарстан)
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    А тренируется она вообще в Москве. И тренер у нее далеко не татарин. Может, хватит уже носиться с национальностью спортсменки? Она представляет Россию. Татарка? Замечательно. Бурятка? Тоже замечательно. Русская? Прекрасно. Удмуртка? Тоже прекрасно. Все россияне. Не надо делиться! А то нас опять развалят и разорвут, как Союз. Мы одна страна. И все чемпионы наши!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Деление пошло и будет углубляться после нежелания одних учить татарский язык
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Вам никто не запрещает учить ваш язык
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    У Алины тренер и не русский!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    +100500
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    У неё не один тренер! А тренируется в мск вообще то
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    И москву потроил наш татар бабай Чингиз-хан!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Ага, вы его не запрещаете, зато активно вытесняете из школ РТ.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    А что плохого, что разорвали «Союз»?
    Хоть кто-то освободился!
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Только не орите на всех углах: "русские вперед", "русские молодцы". Там много спортсменов других национальностей чувашей, удмуртов, марийцев, татар, украинцев, карелов, мордвинов и других. Уважительно относитесь ко всем.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Лозунг звучит "Россия, вперед", а не "русские, вперед", успокойся уже, у тебя в ушах звенит от комплекса неполноценности.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Не будь Загитовой, у нас не было бы даже и олимпийское золото. Как всегда татары спасли Россию. Нынче от позора. Именно татары всегда и спасали Россию. Так было в 13 веке, когда Бату хан установил закон и порядок на Руси, не будь его русские князья перебили бы друг друга в междоусобных войнах. Татарские же отряды спасли Русь от Тевтонского ордена, когда татары показали кузькину мать этим тевтонцам в битве на Чудском озере, они стали бояться от одного слова татары. Татары же спасли Россию вот шведов, это именнно татарская кавалерия тогда разогнала армию Карла. Татары Минин и Пожарский спасли Московию от поляков. Татарин Петр Урусов убил Лжедмитрия и покончил со Смутой. Татарские полки первыми ворвались в Париж во время Отечественной войны 1812 года. Об этом много пишут в уфимских изданиях, но тот, кто первым ворвался был некто Султанов, он из нынешнего Актанышского района. Татарин Загитов ставил точку Великой Отечественной Войне водрузив знамя на рейхстаге и т.д.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Шаймиев не стал настаивать на полном суверенитете, когда была возможность
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Ты забыл упомянуть татарина Бердыева, который победил Барселону!)))))
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    И Бердыев наш кардаш тюрок.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Очнитесь....это все Россия....и не только татары...есть еще много национальностей которые достойно воевали, достойно выступают и никто роль эту не принижает....А вы, с вашим мышлением, и являетесь врагом тех самых татар, которые являются патриотами государства Российского. Националисты это худшее, что есть в мире....
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Более того, Адам и Ева были татарами!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Адам и Ева были русскими
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    В то время не было национальностей)). Всевышний не разделяет нас по национальностям. мы сами себя разделили и теперь машем этой красной тряпкой..... русские, татары, башкиры...какая разница ? Прежде всего нужно оставаться людьми при любых обстоятельствах. ..Помнить свои корни и уважать другие народы
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    В Грюнвальдском сражении победили.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Ну не будь Загитовой, то все равно золото бы было у нашей страны. Про Медведеву забыли что ли?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    под вопросом?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Какой ещё вашей страны? Выступает сборная нейтральных русскоязычных атлетов
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    и нейтральные атлеты тюркских языков!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Все правильно. Все комментаторы ЦТ с бабкой тарасовой откровенно топили за медведуву. Стыдно должно быть. А 15 летняяя татарка всех сделала. . .
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Украинцы вот так же бредить когда-то начинали и что с ними теперь?
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Не суждено было сбыться планам германского рейха, когда задумали из пленных солдат татар Второй Мировой Войны создать легион Идель-Урал. Исход победы был бы совершенно другим, татары родину не продали.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    молодец татарка Алина, но родина у нас только одна - Российская Федерация!
    мы все живем в ней - и татары, и русские, и другие коренные народы моей Родины.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    А почему местные языки уничтожаете?
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    А почему врете? Никто их не уничтожает.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    А почему вы врёте? Уничтожают
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Уничтожают? Доказательства?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Ну вот же запретили изучение татарского языка. А вы все яростно аплодировали.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Устроили прокурорские "московские" проверки школ Татарстана.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Никто не запрещал ваш язык, угомонитесь. Это вы его русским навязывать. Хотите учить-учите
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    не хотите учить наш татар тэл, уезжайте в родные земли.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Авыдокажите! Ихтамнет! Слышали уже...
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Родина татарского народа Евразия. Татарстан - духовный и культурный центр татар всего мира.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    А когда Советский Союз был какая у вас Родина была?
    Советский Узбекистан тоже ваша Родина был? И Советская Латвия? А сейчас не Родина? Только Россия Родина? А что такое Россия как не конгломерат завоёванных земель чуждых народов? Вы рассуждаете подобно мотыльку - однодневке. С особыми, хм, патриотическими наклонностями...
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Спасибо,Алина! Спасибо,Ильназ! Мы болели за тебя,когда ты играл за "Нефтяник"ов, гордились,когда "Ижстали" помог до финала дойти.Большая заслуга твоя,пример твой,и вот она-ОЛИМП! А сейчас надо,чтобы девочки-победители остались подругами! Болельщик Альметьевского "Нефтяника"
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Молодец, котлыйбыз!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Татаркой она станет, когда что-нибудь скажет, к чему-нибудь протатарскому призовёт.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Не приписывайте себе достижений татар
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Верный способ закончить карьеру.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Ее деды и родители татары, значит и она татарка. Как патриот своего народа обязана будет в будущем выйти замуж за своего татар малай и воспитать татар балалар, таких хороших, как сама.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Думаю, тебя она не спросит, за кого ей выходить.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    ......меня тоже раздирает чувство гордости за свой татарский народ....... но.......читаю коменты и становится неловко за некоторых представителей своей нации....... Заслуга в достижениях Алины, прежде все родителей, воспитавших такого прекрасного человечка, тренера-доведшего до совершенства навыки катания и самой Алиночки, которая через ушибы, переломы, до крови натертые мозоли и боль, достигла вершину Олимпа...... А все остальные- успокойтесь, ваше участие в этом - равно нулю!!! .....и не надо примазываться к чужому успеху......Да, мой народ талантлив и трудолюбив, но это не значит, что такими же качествами не обладают и другие народы.... Гордиться Алиной-татарочкой да, можно и нужно.....но коменты типа "татары рулят" совершенно неуместны...... Не позорьте мой народ.....успокойтесь.... хвастайтесь своими достижениями.....
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Говорите только за себя и от себя и не затыкайте рот другим. Ведь кроме вашего «правильного» мнения существуют и другие правильные мнения и жизненный опыт!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Мохнатые тролли с удовольствием несут ахинею.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    А совсме недавно было: зачем нам ИХ татарский
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Не будем националистами ! В этой победе и труд тренера и хореографа! Мы народ России !
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Не будьте националистами, учите татарский язык
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Вы не будьте националистами, не заставляйте всех нетатар учить татарский язык.
    При этом русский вы учите не для удовольствия русских, а для собственного удобства, чтобы жить и работать на территории всей России, где гос. язык и язык межнационального общения русский.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Не забывайте, что в Татарстане и др. республиках федеративного государства государственные языки татарский и тех др. народов.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Если ты живёшь на татарской земле, пьёшь волу татарской земли и ешь хлеб, заработанный на татарской земле ты ОБЯЗАН знать язык того народа, кто дал тебе возможность жить на его земле
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    ВЕРНО!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Спасибо за заботу, за бесплатное обучение великому и могучему! Бескорыстие ваше в веках останется!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Мы хотим сохраним татароязычную среду в Татарстане и не едем навязывать вам что-либо в ваши области
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    А татары, живущие на территории Удмуртии, Башкирии, Мордовии и т.д. ОБЯЗАНЫ учить удмуртский, башкирский, мордовский и т.д. языки? А чего ж не учат?
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    А сами удмурты,башкиры,мордва учат свои языки?! Будет надобность -татары выучат и их языки, мы то в своём детстве учили узбекский, киргизский, когда проживали на их земле!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Не-а...
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Тогда не припысывайте себе победы татарки. Вы не имеете к этому никакого отношения
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Ты сам и такие как ты, больные националистической чесоткой, не имеешь к победе Загитовой ровным счетом никакого отношения. Она победила не потому, что бухтела с утра до ночи про татарское величие, а потому, что тренировалась изо всех сил. Она заслуживает уважения, ты - нет.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Бухтела величие, видимо, ваша Медведева, поэтому и проиграла
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Попробуй и ты когда-нибудь в своей мелкой и злобной жизни "проиграть", как Медведева, взяв серебряную медаль Олимпиады, да только куда тебе...
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Второе место это поражение. Пусть бухтит про величие дальше
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Поражение - это твоя кривая жизнь, состоящая из одной только зависти и злобы.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    У вас просто бомбит, что наихудшая для вас олимпиада
    Ответить
  • Анатолий Халимов 23 февр
    Чудо девочка, красавица, умница. Душу вложила в своём выступлении. Молодец. Красочный костюм, идеальная фигура, высочайшее мастерство и.....такая лёгкость исполнения сложнейших фигур просто завораживает. Всё естественно, как будто родилась на ледяном поле. Вся светится как солнышко, испуская такую радость, энергетику, что получают зрители. Большое спасибо родителям, тренеру и тем, кто помогал ей своей поддержкой. Желаю Алиночке крепкого здоровья, успехов во всём и всех земных благ.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Грустные мысли остались после этого,первого золота этой команды. Одинокая Алиночка со своей плюшевой игрушкой на скамейке,негативные комментаторы этой победе,как будто Алина украла у них самое дорогое достояние. Позор то какой,прости Господи.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Точно подмечено.....
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Фамилие у ней такое, фамилие! Никак не получается русской принцессой назвать!
    Хотя был такой русский пианист Антон Рубинштейн, этого получилось русским сделать!
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    1. жоржик. а ещё великий русский художник ЛЕВИТАН родился в бедной еврейской семье;
    2. Тарасову по человечески понять можно, но к работе это применять нельзя. можно было бы понять так же и тех тех, кто пытается примазаться со своими комментариями на определённую тему, если бы они УЖЕ РЕШИЛИ вопрос с легионерами в Рубине, или АкБарсе, да и с молоком разобрались почему в Ленинградской области 22 кг. от коровы а у нас ТАТАР только 13кг от коровы, так скажем..
    3. а Алина?
    3.1. во первых она всё таки СДЕЛАЛА себя РУССКОЙ ПРИНЦЕССОЙ, а уж потом уже ТАТАРСКОЙ, так скажем;
    3.2. во вторых она одержала не одну, а ДВЕ ПОБЕДЫ:
    3.2.1. боролось чтобы её отец бросил курить и ПОБЕДИЛА. А, ВОТ ОКАЖЕТСЯ ОН ДОСТОИН такой дочери время покажет..
    3.2.2. за ОБЩУЮ сумму баллов команды и принесла своим трудом и трудом своего тренера сногшибательную сумму и что СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО ПЕРВУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ;
    4. по п.3.2.2. поставьте себя на место мужиков из хоккейной команды и что она, такая НАША хрупкая девчушка, кызымка, если мне будет позволено так её величать, получив ПЕРВУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ оставила Вам здоровенным мужикам? правильно,ТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ!
    5. так что спасибо её маме, которая повела её прощаться с тренером, которая её с первого раза её не приняла;
    6. вот это правильно что в заголовке они обе со званиями защитниц своего отечества;
    7. БИК ЗУР РАХМАТ АЛИНА, наша малышка - СЛАВА тому, кто идёт впереди!
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    ....может эта маленькая девочка судей подкупила?((((
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Учите наш татарский язык, он вам скор очень понадобится, как раньше вашим дедам.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Зачем вы даже в спортивных победах муссирует национальную тему? При чем тут национальность? Это уже просто за гранью! Обе девочки наши россиянки, обе трудяги и умнички. Ноздря в ноздрю шли, одна чуть опередила, это же спорт! Первая золотая медаль, неужели нельзя просто порадоваться!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Спорт в первую очередь является "мирной политической дипломатией в превосходстве народа, государства ......"
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Это вы мусируете постоянно, а не татары
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Сегодня россиянка, завтра американка, но всегда татарка.
    Муссируй дальше.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Я вот татарка и мне тоже очень приятно, что Алина победила. Только ведь и Женя Медведева тоже заслуживает золото. Обе они просто геройские девчонки и спасибо им!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Вы еще находитесь в тумане чуждой пропаганды и являетесь на данный момент не патриот-татаркой. Очнитесь!
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Очнуться надо тебе от подростковых комплексов. Гордись своими делами, а не националистическим бредом.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Децствительно, нужно прекратить национализм и всем, независимо от национальности учить татарский
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Перетопчешься. В свою очередь можешь не учить русский, у нас свобода изучения языков.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Тогда и не надо подмазываться к татарской победе. россия в олимпиаде не участвовала из допинговых нарушений. Победила татарка и Татарстан
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Уян татар! булма надан! Уян!
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Зачем так подчеркивать, что она татарка? Наша и всё!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Чья это ваша? Ваша это Маша...
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    и Маша Шарапова из татарского народа.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Недопустимо татарских детей заставлять учить неродной им русский язык. В.В. Путин
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Русские здесь не причем. Массонство сталкивает и некоторые поддаются провокациям
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Где татары там порядок чистота. Молодцы. Будущее за мусульманами россии. Тооько мусульмане спасут россию от гибели.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Татары еще и трудолюбивый народ!
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Почему Лениногорск все еще не переименован? Этот город в очередной раз возвысил Татарстн!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Переименовать г. лениногорск в наш город Батырша!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Пр-а-а-а-вильное решение! ©, а кто такой Батырша?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Мула Батырша, татарский герой освободитель татаро-башкирского народа от религиозного гнета и оккупационной российской империей.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Медведева - москвичка, но ее отец по национальности армянин, Арман Бабасян. Свою фамилию она унаследовала от бабушки по материнской линии.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    А по материнской линии случайно не из евреев?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Арянские евреи
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Национальные темы впихивают везде и всюду. Обе девчонки молодцы. Хотя я лично считаю, что первенство надо отдавать массовому спорту, чтобы народ вел Здоровый образ жизни и в МЕРУ занимался оздоровлением организма. Без всяких препаратов.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Алина победила несмотря на то, что ей проблемы создавли ее же "тренеры, комментаторы и тд". Другие способные из-за таких коммерческих тренеров не могут становится чемпионами.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Проблемы тут создаешь только ты сам себе своей паранойей. А тренеры научили Алину побеждать.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Похоже на Олимпиаде - 2018 из наших, только татары будут первыми.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Мы не ваши
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Мин да татар киши булам.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Во все времена татарский смекалистый, шустрый и трудолюбивый народ тянул на вершину горю русскую арба-обузу. Ромил.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Радостное событие для всех! Девочки молодцы! А господам, которые национальную тему и здесь педалируют, должно быть стыдно. Плохие и хорошие, трудолюбивые и ленивые есть у всякого народа. А умение радоваться за другого (как и сопереживать) без пиара и примешивания выдуманных тем присуще просто Человеку.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Надо запретить тарасовой появляться на экранах, чтобы не сталкивала своей ненавестю, кроме "богом избранных".
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Респект!!!!
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    На БО закрыли комменты так все рванули сюда, черти, одно слово!
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    зачем ты сибя щертом называешь а ? ни нада
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Мы живем в РОССИИ,у нас единый народ .Зачем вы так выставляетесь?Радоваться всем нам за наших фигуристок!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Вспомнили, когда татарка победила
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Вы лучше адресуйте \ Зачем вы так выставляетесь? Радоваться всем нам за наших надо\ это Тарасовой, Авербуху и комментатору 1-го канала, который освещал финальное выступление фигуристок олимпиады.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Евреи болели за еврейку, это так естественно. Русские болеют за тех у кого фамилия русская. Этим тоже давно никого не удивишь.
    Вопрос в другом- силе и таланте А.Загитовой, терпении и мудрости ее тренера, которые смогли привести татарскую девушку, несмотря на наконец-то проявившееся на публике противодействие, к золотой медали!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Пора и бы татарам поддерживать только своих
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Амин!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Почему не критикуем хамскую ведущую, создающую напряжение. Ей не место на тв.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    она же из евреев будет!
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Вот какая бывает настоящая СУПЕР ЗВЕЗДА. Представителям (татарского шоу бизнеса - так называемым "звездам", как они себя именуют) не мешало бы брать пример у Алиночки. Молодец Алина, ты гордость нации.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Вот какая бывает настоящая СУПЕР ЗВЕЗДА. Представителям (татарского шоу бизнеса - так называемым "звездам", как они себя именуют) не мешало бы брать пример у Алиночки. Молодец Алина, ты гордость нации.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Татарлар алга!
    Җиңү яуларга!
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    У Алины папа из Актанышского района, а там все такие красивые, черненькие!Алинада Актанышларда була торган матурлык, батырлык.Горурланабыз, молодец!!!
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    актаныш родина нашего президента
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    Полный Интернационал - внук уральского татарина Ягудин болел за дочь армянина, за Медведеву, а не за татарку Загитову. Украинец Плющенко болел за татарку...
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Ягудин родом из Сибая Республика Башкортостан . Он башкир
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    не смеши народ здешних мест, Ягудин из татар будет!
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Умно сказано!
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    В Росси спортсмены разных национальностей, и все замечательные, но ни кто так не выставляется как националистические татары, не знают к кому примкнуть, толи к туркам, толи к удмуртам.
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    Однозначно татарам ближе турки по крови и вере. С соседями удмуртами в дружбе раньше были пока империя раздор между народами Поволжья не внесла.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Раздор между народами вносит тот, кто вместо дела занимается рассуждениями кто кому ближе по какой-то там крови.
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Раздоры вносят те, кто рассуждают зачем русским детям татарский язык
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Раздоры вносят те, кто расчесал себе манию величия не по размеру, на украинцев посмотри и подумай, что им дал упоротый национализм.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    не по какой то смешанной, не чистой крови, а по братской, родственной крови!
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Перестатьте бороться с татарским языком и никаких проблем не будет.
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    Ребята, давайте жить дружно !
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    не хотят они дружно
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Поздно
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Настала пора Тюркистан возрождать!
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Алина то башкирка !
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    Вам в рязани откуда знать?
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Их баба-яга по картам определила нац. принадлежность Алины.
    Ответить
    Анонимно 09 марта
    Да предки Алины башкиры.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Вообще, Ильназ Загитов родился В Ижевске и закончил как хоккеист в "Ижстали" (да и начинал тоже). В "Нефтяники" ездил на заработки. Да и Алина большую часть жизни прожила в Ижевске. Ну и что, что татарка, в Ижевске их много, есть даже район "Татарбазар"
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    атарстану нужно организовывать свою национальную сборную по всем видам спорта и выступать с флагом и гимном Татарстана!!!
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90736-alina-zagitova-vyigrala-zoloto-olimpiady__________________________________
    Да, давно пора !
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Вообще, Ильназ Загитов родился В Ижевске и закончил как хоккеист в "Ижстали" (да и начинал тоже). В "Нефтяники" ездил на заработки. Да и Алина большую часть жизни прожила в Ижевске. Ну и что, что татарка, в Ижевске их много, есть даже район "Татарбазар"
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90736-alina-zagitova-vyigrala-zoloto-olimpiady_______________________________

    Прочитай Википедию !
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    татарские националисты всех известных людей в татары записать.Загитова имеет башкирские корни , просто в татарии 100 тысяч башкир записали в татары
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Башкир даже вычислять не надо))). Вы точно башкир.А скоко татар записано башкирами? Какая разница кто какой национальности,просто порадуйтесь за нее. И еще- теперь и ее национальность будем выбирать? Кем она себя чувствует, той и будет., хоть негритянкой)))
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    бывший президент татарии шаймиев по происхожднению своему башкир а не татарин , тоже саое и Загитова Шэжере надо изучать , а татары многие этого не любят-происхождение у многих не татарское
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Давайте и за Шамиева выберите национальность). Может обратитесь в Международный комитет по правам человека?) Шамиев ущемляет ваши права, считает себя татарином))). Ужас
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    У нас не Татария, а республика Татарстан. И предыдущий наш президент татарин по национальности, а не башкир.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    деревня откуда он родом башкирская и земли эти башкирские , его предки башкиры
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Самое главное, что не ваши. А татары или башкиры, дело десятое
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Пестрят вопросы об уязвленном самолюбии русских.... Но можно ли воспринимать Россию без названных и других народов?
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Мусульмане! Перестаньте враждовать! Шайтан от радости под балалайку пляски устраивает!
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    как будто что-то плохое?
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