Отцы и дети: только золото Алины Загитовой заставит папу бросить курить

Завтра утром стартует программа женского одиночного катания Олимпиады-2018 с участием «татарской принцессы»

После того как украинский фристайлист выиграл золото Олимпиады в акробатике, отсутствие высших наград по итогам Пхенчхана будет означать для олимпийской сборной России спортивное харакири. Реальные шансы на высшую ступень пьедестала у нас сохраняют только девушки-фигуристки и мужчины-хоккеисты. Осмелимся предположить, что даже с учетом того, что главным зимним спортом для россиян остается хоккей, сборная, составленная из двух «армейских» клубов, да еще возглавляемая не самым любимым в народе Олегом Знарком, вызывает у наших соотечественников куда меньше симпатий, чем две очаровательные звезды, которые сияют на небосклоне фигурного катания, — Женя Медведева и Алина Загитова. В преддверии сшибки умниц и красавиц, которая начнется ранним утром в среду, известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден рассказывает о 15-летней «татарской принцессе», которая готова примерить корону здесь и сейчас.

«Ильназ — глубоко порядочный человек и хитрый хоккеист»

Отцам-хоккеистам часто удается стать зачинателями спортивных династий. Всем известны имена отцов и детей Хоу, Халлов, Бурков, Холиков. В отечественном хоккее тоже немало примеров, когда сыновья и даже внуки хоккеистов идут по пути папаш и дедов и сами достигают немалых успехов в ледовой игре — взять хотя бы династии Тихоновых, Дроздецких, Варнаковых. Но если у знаменитых хоккеистов рождаются девочки, они тоже встают на коньки и начинают покорять спортивный Олимп. Самые яркие примеры здесь — олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина, дочь трехкратного чемпиона мира и Европы по хоккею Вячеслава Анисина, и тренер и телекомментатор Татьяна Тарасова, дочь известного советского хоккеиста и тренера Анатолия Тарасова.

И вот еще у одного видного мастера игры с клюшкой и шайбой подросла дочь, которая на днях может совершить переворот в мировом фигурном катании. Зовут ее Алина Ильназовна Загитова, и к своим 15 с половиной годам она достигла того, чего многие фигуристки-одиночницы не добиваются за всю карьеру. Очаровательный подросток уже носит звания чемпионки мира среди юниоров, чемпионки России и Европы среди взрослых и серебряного призера нынешних зимних Олимпийских игр в командных соревнованиях. А уже через пару дней имеет все шансы обратить «сребро в злато».

Ильназ Загитов же — легенда «Ижстали». Корни уроженца столицы Удмуртии происходят из Татарстана (он родился в деревне Татарский Азибей Актанышского района), и символично, что пошел в школу будущий защитник, капитан, а потом и главный тренер родного клуба в районе Ижевска под названием Татарбазар. Воспитанник СДЮШОР «Ижсталь» в декабре 1992-го, в 16-летнем возрасте, забил свои первые шайбы на взрослом уровне, в сезоне 1994/95 провел четыре матча за «Авангард» в Суперлиге, а в следующем году набрал 33 (12+11) очка за «Нефтехимик» и «Ижсталь» в первой лиге чемпионата России.

Ильназ Загитов — легенда «Ижстали». 638 игр за «Ижсталь» и 209 (67+142) набранных в них очков — вполне достаточно для того, чтобы навсегда вписать свое имя в историю удмуртского хоккея. Фото hcizhstal.ru



С перерывами на выступления за «Нефтяники» из Лениногорска и Альметьевска, глазовский «Прогресс» и «Сарыарку» защитник отыграл 14(!) сезонов за родной клуб. Пятнадцатый — 2014/15 — стал лебединой песней Загитова-игрока — вместе с «Ижсталью» капитан команды завоевывает серебро Высшей хоккейной лиги, а уже на следующий сезон повторяет это достижение в качестве наставника команды. 638 игр за «Ижсталь» и 209 (67+142) набранных в них очков — вполне достаточно для того, чтобы навсегда вписать свое имя в историю удмуртского хоккея.

— Как можно охарактеризовать Загитова как человека? — спрашиваю у тренера по физподготовке «Барса» и «Ирбиса» Александра Свилина, который познакомился с защитником в начале «нулевых», когда тот перешел в лениногорский «Нефтяник», где мой собеседник помогал главному тренеру Андрею Кирдяшову.

— Ильназ — глубоко порядочный человек. У него замечательная семья — жена Лейсан и две дочки Алина и Сабина. Когда Загитов приехал в Лениногорск, Алина только родилась — в мае 2002-го (Загитов выступал за «Нефтяник» в 2002—2006 гг., — прим. ред.). С тех пор мы дружим с Загитовыми семьями.

— А как хоккеист?

— С одной стороны, он из разряда защитников-«домоседов». Очень надежный у своих ворот. Но много забивал от синей линии, причем не обладая супермощным щелчком или кистевым броском. Он просто всегда был думающим, я бы даже сказал, хитрым хоккеистом и броском или передачей мог найти брешь, слабое звено в обороне соперника.

«Через три месяца я выгнала Алину…»

— В Лениногорске не было школы фигурного катания, — продолжает Свилин. — Поэтому мы семьями ходили только на массовое катание, а Алину на коньки отец поставил уже в Альметьевске, куда Загитовы переехали в 2006-м в связи с переходом главы семейства в местный «Нефтяник».

Первый лед будущей чемпионки — альметьевский ДС «Юбилейный». Там она в 2007-м начинает заниматься в школе фигурного катания, хотя папа периодически практиковал со старшей дочерью (названной, к слову, в честь ее будущего кумира Алины Кабаевой), а позже и с младшей упражнения на хоккейную тему.

К знаменитому наставнику в отделение «Хрустальный» ЦОС «Самбо-1970» Алина попадет только в 2015 году. А до этого она тренируется в Ижевске у Натальи Антипиной. Фото fskate.ru



Позже Алина занималась в Москве у прославленного тренера Этери Тутберидзе, воспитавшей олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую, чемпионку мира 2016-го и 2017 года Евгению Медведеву, а на этой Олимпиаде ведущую обеих наших чудо-девочек к успеху, который может стать главным в их спортивной биографии. Но к знаменитому наставнику в отделение «Хрустальный» ЦОС «Самбо-1970» Алина попадет только в 2015 году. А до этого она тренируется в Ижевске у Натальи Антипиной. Кстати, не думайте, что на коньки Алину поставил лично папа-хоккеист, что было бы вполне логично. Нет, это сделала мама.

— Когда-то она (мама) сама пробовала заниматься фигурным катанием, — рассказывала Алина в разных интервью. — Но не получилось, и потом сделала все возможное, чтобы воплотить свою несбывшуюся мечту во мне.

— Каким был папа для дочек, строгим? — продолжаю «пытать» Александра Свилина.

— Мягким, — отвечает тренер. — Вот Лейсан строгая, она контролировала, чтобы Алина, а потом и Сабина тренировались, посещали занятия. Она и повезла старшую дочь в Москву.

В «Хрустальном», в группе Тутберидзе и Сергея Дудакова, Загитова поначалу ничем не выделялась среди остальных воспитанниц. Более того, наставник не увидела в ней перспектив: «Через три месяца я выгнала Алину. Для меня важно, чтобы спортсменка была самостоятельной, а она немного не понимала нашу систему тренировок… где никто никого не подгоняет, не заставляет, не кричит».

Удмуртская Золушка так и могла вернуться в провинцию, не попав на бал. Но все произошло так, как в красивой сказке, — Лейсан Загитова с дочкой и букетом цветов пришли прощаться с тренером, а та неожиданно сказала: «Давай попробуем еще раз…»

«О чемпионате мира мы и не мечтали…»

И попробовали… Свой первый сезон 2016/17 Алина начинает с участия в чемпионате России и получает место в конце первой десятки. Но уже через полгода, в августе 2016-го, она занимает первое место на этапе юниорского Гран-при во Франции, в сентябре становится третьей на соревнованиях в Словении и выходит в финал Гран-при, который в декабре с блеском выигрывает в Марселе. Этери Тутберидзе вместе с хореографами обновляет программу бурно прогрессирующей ученицы — «Розовую пантеру» в короткой сменяет танец под мелодию из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила», а в произвольной вместо музыки из мюзикла «Приведение» наша героиня осваивает бессмертного «Дон Кихота», с которым и сегодня победоносно шествует по ледовым аренам. В Марселе Загитова наносит своим соперницам смертельный удар, установив сразу три мировых рекорда — 70,92 балла в короткой программе, 136,51 — в произвольной и 207,43 в сумме. Календарный год новая «звездочка» льда завершает неожиданным для многих серебром взрослого чемпионата России. Напомню, что всего этого девочка добивается в 14 лет.

2017-й для Алины начинается с победы на юниорском чемпионате России и Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции. В марте в Тайбэе к воспитаннице Тутберидзе приходит самый большой успех на юниорском уровне — в острой борьбе с соперницами из Японии она завоевывает звание чемпионки мира.

Первое место судьи отдали все же Алине. Фото youtube.com



Китри побеждает Анну Каренину

Дебют в международных соревнованиях на взрослом уровне у лучшего юниора мира происходит в сентябре 2017-го, когда она побеждает в Италии на Lombardia Trophy. Через два месяца на этапе Гран-при в Пекине она опережает японку Хигути и нашу Радионову, а еще через две недели совершает настоящий подвиг на пятом этапе Гран-при во Франции. Занимая после короткой программы только пятое место, Алина совершает рывок в произвольной и вновь становится первой. Кстати, не совсем уверенное выступление в короткой программе связано с тем, что она для спортсменки новая — на мелодию из знаменитого фильма Даррена Аронофски «Черный лебедь». Шероховатости допустимы. Но только на первых официальных прокатах, далее у перфекционистки Тутберидзе и ее «лебедей» все должно быть совершенно.

То, какого совершенства могут достигнуть в фигурном катании ученицы уникального педагога, стране посчастливилось увидеть воочию. Чемпионат Европы-2018 проходил в Москве, и дуэль двух учениц Тутберидзе — Медведевой и Загитовой — стала настоящим «блокбастером» этого фестиваля красоты и пластики. 15-летняя Алина приехала на этот чемпионат в ранге чемпионки России (среди взрослых), 18-летняя Евгения имела за собой множество титулов, главными из которых были два звания победительницы первенства планеты.

Судьям, оценивающим программы чемпионок, пришлось необычайно трудно. Все решалось в произвольной программе, которую и лиричная «Анна Каренина» — Медведева, и шаловливая «Китри» — Загитова откатали, на взгляд не разбирающихся во всех тонкостях фигурного катания людей, в том числе 12 000 счастливчиков, доставших билеты на арену «Мегаспорт», без изъянов. Первое место судьи отдали все же Алине, и это было признанием того, что Золушка уже больше никогда не наденет фартук прачки.

В результате Загитова обновила на Евро мировые рекорды в короткой программе (80,27) и сумме (238,24) и по системе ИСУ возглавила балльный рейтинг-лист. «Я сам еще не осознал, что произошло, — ответил Ильназ Загитов поздравившему его другу Александру Свилину. — Само выступление не смотрел — когда Алина выступает, меня всегда начинает трясти».



Счастливый Ильназ Загитов в интервью «Советскому спорту» сказал: «Это серебро сродни золоту. Рад, что Алина выдержала это напряжение, эту ответственность и не подвела команду». Фото: Яна Рафикова / sportur.ru



«Если Алина выиграет золото Олимпиады, брошу курить!»

Чемпионат Европы, да еще в противоборстве с такой сильной соперницей — это, конечно, вершина, но коронация принцессы может произойти только на Олимпиаде. Первую примерку Загитова выдержала на отлично. Заменив в командном турнире Медведеву, Алина блестяще откатала произвольную программу, обеспечив отрыв в 20 баллов от второго места. После заслуженного командного серебра две наших звезды уехали в спокойной обстановке готовиться к очной дуэли в Японию, а счастливый Ильназ Загитов в интервью «Советскому спорту» сказал: «Это серебро сродни золоту. Рад, что Алина выдержала это напряжение, эту ответственность и не подвела команду». И вновь папа не смог смотреть выступление дочки: «…Всю ночь не спал, ерзал, места себе не находил… посмотрел, как Коляда катается, а Алинино выступление не смог смотреть, вышел в подъезд».

Ладно, когда «колбасит» отца — как переживают за любимых чад родители, всем нам до боли знакомо. Но когда тебе, 15-летней девочке, еще подростку, не дают возможности спокойно готовиться к главному старту, возможно, всей жизни — это просто ужасно. Сначала психологическую атаку на Загитову начала одна из побежденных ею в командных соревнованиях — американка Эшли Вагнер: «Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту программу (произвольную Загитовой, — прим. ред.). Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине», — написала американка в соцсетях. Эх, жаль Эшли не знает любимого высказывания английских футбольных болельщиков о том, что главное — счет на табло.

Эти укусы завистниц обладающая генами крепких папы и мамы фигуристка может и не заметить. Но как даже «железному» ребенку бороться с произволом взрослых «дядей», да еще наделенных большими полномочиями? В понедельник на официальную тренировку Алины явился допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови, после чего предложил сдать мочу. Разнервничавшаяся спортсменка не смогла это сделать. «В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер просил от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорванной», — заявили в штабе фигуристки.

Дадут ли «татарской принцессе» завоевать золото в соревнованиях, которые начнутся следующим утром? «Если Алина выиграет золото, брошу курить», — сказал Ильназ Загитов Александру Свилину, когда неделю тому назад вместе с «Ижсталью» приезжал в Казань на календарную игру. После того, что творят с нашими олимпийцами чиновники от спорта, тут не то, что бросишь курить, но и запьешь, Ильназ Насихович. Но мы все-таки от души желаем, чтобы ваша прекрасная маленькая фея уже в ближайшие дни избавила вас от вредной привычки!