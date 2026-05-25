05:26 МСК
Здание горсовета в Мамадыше претендует на статус объекта культурного наследия

20:29, 25.05.2026

Речь идет об историческом здании, построенном во второй половине XIX века купцом Кузовниковым

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В городе Мамадыш завершилась государственная историко-культурная экспертиза здания по адресу: улица Советская, 24. Экспертиза проводилась с 10 января по 25 апреля 2026 года в Мамадыше, Уфе и Кирове.

Речь идет об историческом здании, построенном во второй половине XIX века купцом Кузовниковым. В советское время в здании располагался горсовет депутатов трудящихся.

Результаты исследования показали, что здание обладает значительной историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью. Экспертиза подтвердила, что двухэтажный дом с подвалом и антресольным этажом, выполненный в стиле эклектики с классицистическими элементами, заслуживает статуса объекта культурного наследия регионального значения.

По итогам экспертизы подготовлен положительный вывод о целесообразности включения здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Заказчиком экспертизы выступило ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана».

Наталья Жирнова

