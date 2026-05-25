Кабмин Татарстана увеличил нормативы финансирования «Школы Иннополиса»

Так, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования на одного учащегося теперь будет стоить 96,2 тысячи рублей

Кабинет министров Татарстана внес изменения в нормативные затраты на оказание государственных услуг в социокультурной сфере на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале.

Изменения касаются нормативов финансирования «Школы Иннополиса». Теперь там реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования на одного учащегося будет стоить почти на две тысячи больше — 83,6 тысячи рублей, а для среднего общего образования эта сумма достигла 96,2 тысячи рублей и также выросла на две тысячи.

А вот реализация дополнительных общеразвивающих программ увеличилась лишь на 75 рублей — до 3,8 тысячи.

Наталья Жирнова