Новости общества

05:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана увеличил нормативы финансирования «Школы Иннополиса»

19:09, 25.05.2026

Так, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования на одного учащегося теперь будет стоить 96,2 тысячи рублей

Кабмин Татарстана увеличил нормативы финансирования «Школы Иннополиса»
Фото: Артем Дергунов

Кабинет министров Татарстана внес изменения в нормативные затраты на оказание государственных услуг в социокультурной сфере на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале.

Изменения касаются нормативов финансирования «Школы Иннополиса». Теперь там реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования на одного учащегося будет стоить почти на две тысячи больше — 83,6 тысячи рублей, а для среднего общего образования эта сумма достигла 96,2 тысячи рублей и также выросла на две тысячи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

А вот реализация дополнительных общеразвивающих программ увеличилась лишь на 75 рублей — до 3,8 тысячи.

Недавно эксперты сообщили, что каждый четвертый директор школы вынужден экономить на охране.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также