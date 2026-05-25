Путин утвердил новые правила трудовой миграции из Таджикистана

Документ предусматривает подготовку граждан Таджикистана по российским образовательным программам как в России, так и в самой республике

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации изменений в соглашение с Таджикистаном по организованному набору трудовых мигрантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года. Он предусматривает подготовку граждан Таджикистана по российским образовательным программам как в России, так и в самой республике. Также мигранты смогут проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское обследование еще до въезда в Россию — на территории Таджикистана. Это позволит заранее проверять, есть ли у человека ограничения на въезд в Россию.

Кроме того, документ усиливает сотрудничество России и Таджикистана в сфере миграционного контроля и вводит нового участника системы организованного набора — российскую организацию, которая будет координировать эту работу в республике.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что мигранты в России должны быть законопослушными и знать русский язык. Он считает важным, чтобы приезжие чтили российские традиции.

