МИД России призвал иностранцев покинуть Киев в целях безопасности

Жителям украинской столицы рекомендовано не приближаться к военным объектам в городе

Иностранным гражданам следует оперативно покинуть Киев в целях безопасности. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел России (МИД РФ).

В своем заявлении МИД России также рекомендовал жителям украинской столицы не приближаться к военным объектам в городе. В ближайшее время российская армия планирует начать системные удары по Киеву.

— В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского, — говорится в заявлении.

Ранее украинские беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета в ночь на 22 мая. Число погибших достигло 21 человека.

Зульфат Шафигуллин