Директор Казанского энергоколледжа назвал востребованное направление подготовки среди абитуриентов

Ребята туда поступают с более высокими баллами

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском энергоколледже к направлениям, которые пользуются спросом среди абитуриентов, относится «релейная защита и автоматика». Об этом «Реальному времени» сообщил директор учебного заведения Азат Хабибуллин.

При этом на этом направлении, по его словам, сложнее учиться.

— Ребята туда поступают с более высокими баллами. Например, если средний балл у нас на других специальностях составляет 4,2—4,3 балла, то на релейной защите — 4,6. При этом показатели ОГЭ не учитываются, — рассказал руководитель.

Никита Егоров