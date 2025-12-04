Мэр Казани одобрил создание креативного пространства в бывшей фабрике «Адонис»

Здание бывшей фабрики, находившееся в запустении семь лет, обрело нового владельца в 2024 году

Фото: Ринат Назметдинов

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил воодушевление по поводу появления нового креативного пространства, организованного на базе бывшей швейной фабрики «Адонис» на улице Профсоюзной. Сегодня там проходит архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги».

Здание бывшей фабрики, находившееся в запустении семь лет, обрело нового владельца в 2024 году, уйдя с молотка как спорное имущество из наследия «Татфондбанка». Новым собственником стал казанский предприниматель Ирек Галиев, владеющий отелями «Берисон» и сетью пекарен «Жар-Свежар». Градоначальник высказался об идее создания креативного кластера исключительно положительно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Разработку концепции креативного кластера осуществила московская компания CreativeSpace Hunter, основанная Яном Ярмощуком, который также является совладельцем и управляющим партнером «Адониса». Ярмощук, имеющий опыт в создании 50 креативных кластеров, рассказал на открытии, что реконструированная часть здания с арт-пространством во дворе — это лишь первый этап. В планах — дальнейшая работа в соседних корпусах бывшей фабрики.



Рената Валеева