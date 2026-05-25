За ночь над регионами России сбили 173 БПЛА
Аппараты уничтожили над 14 субъектами страны
Минувшей ночью, с 24-го на 25-е мая, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника над регионами России.
По данным Минобороны страны, аппараты сбили над 14 субъектами РФ: Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также Московским регионом и Крымом.
Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 21.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».