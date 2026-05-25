Минниханов посетил центр безопасности жизнедеятельности МЧС в Минске

Там в форме игры детям рассказывают о способах защиты и действиях при ЧС

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего рабочего визита в Минск посетил образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС Белоруссии.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, основная цель таких центров — сформировать в обществе культуру безопасности жизнедеятельности через обучение граждан, включая детей. Им рассказывают о способах защиты и действиях при ЧС.

Обучение в центре построено на принципах игры. В основу положены методы погружения обучающихся в среду, максимально имитирующую чрезвычайную ситуацию, и углубленного изучения материала за счет повышения эмоционального восприятия моделируемой обстановки. В центре применяются интерактивные тренажеры и симуляторы, созданные на основе современных информационных коммуникационных технологий (виртуальная реальность, дополненная реальность).

Ранее сообщалось, что Минниханов возложил цветы к монументу Победы в Минске.

Никита Егоров