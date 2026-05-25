МИД России: удары по Киеву будут нанесены и по центрам принятия решений

Российская армия переходит к системным ударам по столице Украины в ответ на атаку по Старобельскому колледжу. Соответствующее заявление опубликовано Министерством иностранных дел России.

Под удар российской армии попадут предприятия украинского ВПК, военные объекты, а также центры принятия решений и командные пункты.

— В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам, — говорится в заявлении.

Также МИД России призвал иностранных граждан срочно покинуть Киев, а жителям столицы Украины рекомендовал не приближаться к военным объектам в городе.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Число погибших достигло 21 человека.

Зульфат Шафигуллин