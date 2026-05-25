В связи со школьными выпускными в Казани введут ограничения для транспорта и самокатов
В связи с проведением общегородского школьного выпускного 2026 года в Казани будут введены временные ограничения движения и парковки транспортных средств. Соответствующий проект постановления подготовлен исполкомом города и находится на антикоррупционной экспертизе.
Ограничения будут действовать с полуночи 24 июня до 12:00 26 июня на двух участках: на улице С. Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова) и на улице Бондаренко (от улицы Солдатской до улицы С. Хакима). Напомним, что в Казани позднее также ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко в связи с проведением VK Fest.
Также будет введен запрет на движение и парковку электросамокатов и велосипедов сервисов WHOOSH, МТС.URENT и «Зеленый город». Дороги будут перекрыты с помощью грузовой техники или противотаранных блоков.
Для обеспечения безопасности во время мероприятия будут установлены временные дорожные знаки. Напомним, что в Альметьевске усилят охрану на празднике «Последний звонок» в школах.
