Жители Болгара получили перерасчет за некачественную воду после вмешательства прокуратуры
В отношении директора филиала «Спасский» АО «УКС» возбуждено административное дело по статье о нарушении нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами
В результате проверки прокуратуры Спасского района были выявлены нарушения в обеспечении жителей города Болгара качественной коммунальной услугой водоснабжения. Надзорное ведомство приняло комплекс мер для устранения выявленных недостатков, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
После вмешательства прокуратуры жителям города произвели перерасчет платы за коммунальную услугу. Выявленные нарушения были устранены, что подтвердили результаты лабораторных исследований.
Кроме того, в отношении директора филиала «Спасский» АО «УКС» возбуждено административное дело по статье о нарушении нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.
