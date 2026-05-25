Новости общества

05:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Болгара получили перерасчет за некачественную воду после вмешательства прокуратуры

18:28, 25.05.2026

В отношении директора филиала «Спасский» АО «УКС» возбуждено административное дело по статье о нарушении нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами

Жители Болгара получили перерасчет за некачественную воду после вмешательства прокуратуры
Фото: Динар Фатыхов

В результате проверки прокуратуры Спасского района были выявлены нарушения в обеспечении жителей города Болгара качественной коммунальной услугой водоснабжения. Надзорное ведомство приняло комплекс мер для устранения выявленных недостатков, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

После вмешательства прокуратуры жителям города произвели перерасчет платы за коммунальную услугу. Выявленные нарушения были устранены, что подтвердили результаты лабораторных исследований.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, в отношении директора филиала «Спасский» АО «УКС» возбуждено административное дело по статье о нарушении нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.

Напомним, что в ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду. Причина ограничений — работы по подключению двух водопроводов.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также