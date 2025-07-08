«Вкусная Казань» осталась без шашлыков, но с Салтыковой и рэпером из Альметьевска

В этом году гастрономический фестиваль принимает московского коллегу — «Вкусы России»

Фото: Мария Зверева

«Фестиваль дает возможность заявить о себе»

В ближайшие выходные, 12 и 13 июля, площадь перед Центром семьи «Казан» вновь станет местом притяжения любителей поесть. Гастрофестиваль «Вкусная Казань» пройдет уже в 11-й раз, но в этом году под аккомпанемент другого гастрособытия — «Вкусов России».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со слов замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марселя Махмутова, на фестиваль приглашены 40 фермеров со всей России, среди которых белгородские сыровары, владимирские кондитеры, фермеры с юга с кубанским хамоном и северные фермеры с локальными деликатесами в виде оленины и лосятины. Не обойдется и без татарстанских сельхозпроизводителей.

Если говорить о ресторанах, то, по словам директора Комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой, в этом году ожидают 85 участников, из которых 18 — зарекомендовавшие себя старожилы, а оставшиеся 67 — дебютанты, среди которых не так давно зашедший на казанский рынок ресторан «Горыныч».



— Фестиваль дает возможность заявить о себе. Многие считают, что это заведение высокого класса, но «Вкусная Казань» для народа. Он дает возможность рассказать о себе, доступный для большого количества людей, — отметила Санникова в разговоре с «Реальным временем».

При этом, по словам собеседницы издания, со стороны комитета никаких указаний искусственно ограничивать цены не поступало — рестораторы сами устанавливают стоимость позиций, понимая разнородность гостей.

«ИИ не понимает, что такое флешмоб, приходилось объяснять»

Пожалуй, главное нововведение — отбор участников с помощью нейросети. Какой именно — не сообщается, но, со слов соорганизатора Артура Карапетяна, ИИ просматривал меню, позиции, оформление, готовность вовлекаться в культурную программу со стороны заведений.

— Мы беспринципны в любом случае. Да и, конечно же, нам надо было отсматривать, потому что все-таки искусственный интеллект не понимает, что такое флешмоб, спрашивает: «Извините, а это треугольник или что это?» Ему некоторые вещи приходилось объяснять. И, конечно же, да, после этого мы посмотрели, изменения вносили руками, но это не более двадцати процентов, думаю, — уточнил Карапетян.

По этой причине или нет, но, по словам организаторов, в этом году удалось почти полностью отказаться от «шашлычек», на которые жаловались гости прошлых лет. В этом году такая точка будет всего одна.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова уверена, что для рестораторов такие мероприятия — это прежде всего возможность продвинуть бренд и познакомиться с широкой аудиторией. Тысячи посетителей получают шанс открыть для себя новые блюда и заведения. Медиаохват фестивалей обеспечивает значительное упоминание участников в интернет-пространстве, что положительно влияет на имидж заведений. На подобных площадках происходит активное сетевое взаимодействие между рестораторами и фермерами, другими локальными производителями, возникают новые коллаборации и совместные проекты.

Помимо гастрономической программы, организаторы подготовили и культурную — для поколения постарше 12 июля выступит Ирина Салтыкова, а 13 июля — рэпер из Альметьевска Slame. Традиционно будет работать детская зона с батутами, мини-футболом и другими активностями.



По данным портала госзакупок, организация фестиваля в этом году обойдется в 8,2 млн рублей. Еще чуть больше 400 000 рублей потратят на обеспечение безопасности.

Напомним, что в прошлом году организаторы отчитались о 70 000 гостей, посетивших гастрофестиваль. Тогда посетители фестиваля выпили 30 тысяч литров напитков (от свежевыжатых соков до татарского чая) и съели более 20 тонн еды.



Дмитрий Зайцев