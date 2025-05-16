Повар из Туниса выиграла Гран-при международного турнира поваров в Казани

Фото: пресс-служба Ассоциации рестораторов и отельеров

В Казани завершился трехдневный международный турнир молодых поваров, проходивший в рамках культурной программы KazanForum. В этом году мероприятие собрало участников из 16 стран трех континентов, включая дебютанта — мастер-шефа из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рестораторов и отельеров.

Гран-при турнира завоевала Майсса Эль Куни, шеф-повар из Туниса. Она также получила номинацию «Технологии будущего». Среди других победителей — Фэй Абду Азиз Диана из Сенегала («Фундаментальные знания»), Алимбай Абулхаир из Казахстана («Хранитель традиций») и Асрор Ахмадов из Узбекистана («Локальность — в тренде!»).

Участники были отмечены в различных номинациях, включая креативность, кондитерское искусство и социальную ответственность. Организаторы подчеркнули, что каждый участник продемонстрировал высокий уровень мастерства и получил бесценный опыт



Напомним, что недавно международный выставочный центр «Казань Экспо» подтвердил соответствие стандартам «Халяль» от «Роскачества-Халяль».



Матвей Гавриков