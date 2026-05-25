Армения может потерять льготные цены на газ в случае выхода из ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях могут быть отменены льготы для армянской стороны

Для стран, входящих в иные интеграции, установлены рыночные цены на газ. Так отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на разговоры о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По его словам, армянская сторона лишится льготного режима при оплате поставок газа, если выйдет из ЕАЭС.

— Такой режим невозможен для участников других интеграций, там категория цен совсем другая — рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване, — сказал Песков на брифинге.

Также пресс-секретарь президента добавил, что Россия остается ответственным поставщиком энергоносителей.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на мероприятиях Евросоюза в Армении, после чего российская сторона выразила протест из-за отсутствия «должной негативной оценки». В ответ на это Никол Пашинян отказался приехать 9 Мая на парад Победы.

После этого на прошедшей неделе в России запретили ввоз цветов, фруктов и овощей, а также алкогольной продукции из Армении.

