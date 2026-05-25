На фестивале «Горький +» в Казани покажут цыганский спектакль

В этом году организаторы уделили немало внимания литературному кругу писателя

Арт-директор фестиваля — Евгений Миронов . Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

Фестиваль «Горький +», посвященный Максиму Горькому, в третий раз проходит в Казани. Как и в 2025-м, его основной площадкой станет новый театр Камала. 5—7 июня зритель увидит спектакли, концерты, перформансы, впервые организаторы поработают со стендаперами.

Самый сложный по логистике — спектакль «Дядя Ваня», который покажет Государственный театр Стамбула. Арт-директор фестиваля Евгений Миронов участвует в спектакле-концерте Мурата Абулкатинова «Бедные люди» — вместе с ним на сцену выходят актриса Юлия Хлынина и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Театр Наций, которым руководит Миронов, покажет в Казани спектакль «Васса» с Юлией Пересильд в заглавной роли.

Также ожидается приезд Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы» с хореографической постановкой Анны Щеклеиной «Улей» по повести «Детство».

Еще один экспериментальный опыт — метадрама «Горький опыт»: режиссер Александра Кохан пытается объяснить, как не получаются спектакли.

Сама Казань представит премьеру — Ильгиз Зайниев в эти дни покажет «Табор уходит в небо» на основе сценария Эмиля Лотяну и по мотивам рассказов «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль».

В рамках фестиваля состоится концерт «Горький и опера», где сыграет оркестр Камаловского театра, а споют солисты Большого театра — Анна Аглатова, Рузиль Гатин и Алексей Тихомиров. Их выступление пройдет в фойе Камаловского театра, вход — по регистрации.

Большое внимание в этом году организаторы уделили другим казанским персонажам и их отношениям с главным героем фестиваля — им посвящен проект «Горький. Перекрестки», а «Время вспять» Дмитрия Мулькова — Толстому. «Горький +/— Шаляпин» Лилии Нурель (его покажут в Доме актера) — о том, как перестали дружить писатель и певец. «Горьче Горького» Галины Зальцман — о Чехове (восхищение и раздражение одновременно).

Еще дальше идет Константин Кожевников: режиссер анализирует «Отверженных» Гюго, который занимал важное место в библиотеке автора.

Музей Горького и Шаляпина станет местом, где автор книги «Горький, который хотел летать» Катя Гущина представит мультимедиа-перформанс «Горький. И это конец?».

А в ресторане «Кош» Горького будут выступать пять казанских стендаперов (возрастная маркировка — 16+). Также на улице Баумана можно будет встретить персонажей спектакля «Великанцы» петербургского театра «КУКФО».

Радиф Кашапов