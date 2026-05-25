В Альметьевске усилят охрану на празднике «Последний звонок» в школах

Родители смогут попасть на праздник только при наличии документов, удостоверяющих личность, и по предварительному согласованию

Глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова распорядилась об усилении мер безопасности в связи с проведением праздника «Последний звонок» 26 мая.

В преддверии торжественных мероприятий все школы города пройдут тщательное обследование кинологами для выявления подозрительных предметов. В день праздника на территории образовательных учреждений будет организовано дежурство сотрудников МВД и отрядов общественного правопорядка города и района.

Родители смогут попасть на праздник только при наличии документов, удостоверяющих личность, и по предварительному согласованию. При этом торжественное мероприятие посетят более 3,5 тысячи выпускников девятых и одиннадцатых классов.

Для обеспечения безопасности будут скорректированы маршруты патрулей ППС и ДПС с учетом мест проведения торжественных мероприятий. В школах будет действовать усиленный досмотровый режим. С учащимися проведут специальные беседы о необходимости проявлять бдительность.

Наталья Жирнова