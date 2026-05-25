В июле в Казани состоится яхтенный фестиваль

Мероприятие пройдет на полуострове «Локомотив»

Фото: Артем Дергунов

Кабинет министров Татарстана распорядился провести в Казани яхтенный фестиваль Kazan Yachting Festival. Соответствующий документ подписан 25 мая 2026 года.



Мероприятие пройдет с 3 по 5 июля на территории яхт-клуба «Призма», расположенного на полуострове «Локомотив». Как говорится в распоряжении, фестиваль организуют «в целях развития отечественной яхтенной индустрии и водного туризма, а также поддержки местных производителей яхт и катеров».

Для подготовки события создадут оргкомитет под руководством вице-премьера — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко.

Исполкому Казани рекомендовано обеспечить меры общественной безопасности и перекрыть движение транспорта по улице Протопопа Аввакума возле яхт-клуба «Призма» на время проведения фестиваля.

Напомним, в Лаишевском районе Татарстана возводят масштабный проект «Казань марина». Инвестиции в проект составят около 30 миллиардов рублей. На берегу Куйбышевского водохранилища построят марину на 300 яхт, всесезонный эллинг на 500 мест, пирс для круизных судов, пятикилометровую набережную и гостиничную инфраструктуру. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с инвестором создание курорта «Казань марина».

Зульфат Шафигуллин