Новости общества

05:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Источник: начальник Бюро судмедэкспертизы РТ Тимерзянов возглавил Республиканский центр крови

20:49, 25.05.2026

Прежний главврач Центра крови Татарстана Рамиль Тураев ушел со своего поста в ноябре прошлого года

Источник: начальник Бюро судмедэкспертизы РТ Тимерзянов возглавил Республиканский центр крови
Фото: скриншот из социальной сети ГАУ "РМБИЦ"

Новым главным врачом ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения РТ» стал Марат Тимерзянов. Об этом сообщают источники «Реального времени».

С 21 февраля 2014 года Тимерзянов возглавлял ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Напомним, что прежний главврач Центра крови Татарстана Рамиль Тураев ушел со своего поста в ноябре прошлого года, а и. о. главврача РЦК временно исполняла Лилия Сибгатуллина.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также