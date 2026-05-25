Источник: начальник Бюро судмедэкспертизы РТ Тимерзянов возглавил Республиканский центр крови
Новым главным врачом ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения РТ» стал Марат Тимерзянов. Об этом сообщают источники «Реального времени».
С 21 февраля 2014 года Тимерзянов возглавлял ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
Напомним, что прежний главврач Центра крови Татарстана Рамиль Тураев ушел со своего поста в ноябре прошлого года, а и. о. главврача РЦК временно исполняла Лилия Сибгатуллина.
