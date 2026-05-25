В Татарстане задержаны браконьеры, выловившие более 12 тысяч раков, — ущерб составил 1,4 млн рублей

Отец и сын были пойманы в акватории Нижнекамского водохранилища

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ провели операцию в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нерест». В результате были задержаны двое браконьеров, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел ночью в акватории Нижнекамского водохранилища. Полицейские задержали 72-летнего мужчину и его 40-летнего сына, которые с помощью моторной лодки и специальных снастей успели незаконно выловить более 12 тысяч раков.

Задержанные полностью признали свою вину, сообщив, что намеревались продать улов. На месте преступления оперативники изъяли плавсредство и 35 многоходовых раколовок, на которые наложили арест. Выловленных раков полицейские выпустили обратно в естественную среду обитания.

Ущерб превысил 1,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчины теперь под подпиской о невыезде.

В августе прошлого года сотрудники Спасского ОМВД изъяли у других браконьеров 73 раколовки и 2 730 свежевыловленных раков.

Наталья Жирнова