Татарстан открыл собственный детский лагерь в Анапе
Татарстан открыл собственный детский лагерь «Приазовец» в Анапе. Первая смена стартует 6 июня, сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
Лагерь может принять 140 детей.
На ремонт здания было направлено около 450 млн рублей. Стоимость путевки не называлась.
Ранее сообщалось, что в Татарстане капремонт детских лагерей завершен на 97%.
