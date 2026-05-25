Выпускной вечер для школьников Нижнекамска проведут на берегу Камы

Фото: Максим Платонов

Выпускной вечер для 11-классников школ Нижнекамска проведут на берегу Камы. Дата выпускного — 26 июня, сообщил на «деловом понедельнике» начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.

Последний звонок для нижнекамских выпускников пройдет 26 мая.

— Будем рады видеть всех вас в наших школах, — подчеркнул Хузин.

По его словам, в 2026 году в Нижнекамском районе 945 школьников окончат 11-й класс и еще 3,4 тыс. станут выпускниками 9-го класса.

Никита Егоров