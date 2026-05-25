Минниханов обсудил с Лукашенко тему сохранения памяти о ВОВ в Минске

Также раис Татарстана отметил рост товарооборота между республиками

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках своего рабочего визита в Минск.

Как сообщила пресс-служба раиса республики, Минниханов при встрече поделился с Лукашенко впечатлениями от посещения Брестской области, а также восхитился работой властей Белоруссии по сохранению исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения.

Лукашенко в свою очередь отметил, что в Белоруссии насчитывается несколько тысяч таких памятников. Все их содержат, к работе привлекают школьников. Как подчеркнул белорусский лидер, в республике очень серьезно относятся и чтят память о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Помимо этого, Минниханов поблагодарил Лукашенко за личное внимание к реализации проектов на уровне регионов. Торговый оборот между Татарстаном и Белоруссией, по его словам, за последние годы показывает неплохую динамику.

— В прошлом году он составил 718 млн долларов, — обратил внимание Минниханов.

Лукашенко ответил, что Татарстан, несмотря на турбулентность в мире, активно развивается и держит хороший темп.

— Я вам уже говорил, что Белоруссия очень похожа на Татарстан. Очень аккуратно, чисто у вас, дисциплину держите. Я знаю с тех еще, наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину. Это приносит успех, — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Минниханов посетил центр безопасности жизнедеятельности МЧС, а также возложил цветы к монументу Победы в Минске.

Никита Егоров