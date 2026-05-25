Детские пришкольные лагеря в Казани начнут работу с 28 мая

Они пройдут на базе 162 учебных заведений

В этом году детские пришкольные лагеря в Казани откроются 28 мая. Они пройдут на базе 162 учебных заведений, сообщил на «деловом понедельнике» глава комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.

Ко Дню защиты детей в лагерях состоятся тематические мероприятия, на которых ученики через игры, творчество и общение узнают о героях своей страны и культуре разных народов. Программа пройдет в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане.

— Главная задача каждой школы — создать атмосферу радости и единства, дать каждому ребенку почувствовать себя частью великой истории многонациональной России, — подчеркнул Хвостиков.

Напомним, 1 июня во всех районах Казани пройдут праздничные программы в честь Дня защиты детей. Главной площадкой станет парк «Елмай» — там с 12:00 до 21:00 пройдет мультиформатная программа «Мы там, где ты».

Галия Гарифуллина