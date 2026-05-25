Вучич допустил, что может покинуть пост президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может покинуть пост руководителя страны. Причина — окончание срока его полномочий. Соответствующие заявление лидер сделал во время своего визита в Китай.

— Возможно, я скоро уйду в отставку, — цитирует президента телеканал N1.

Впервые Вучич стал президентом Сербии в 2017-м, а в 2022 году его переизбрали на второй президентский срок. Полномочия Вучича истекут в 2027 году.

Напомним, что недавно в стране также прошли митинги с требованием назначить дату парламентских выборов и провести реформы.

Никита Егоров