В Казани открылся Московский рынок после первого этапа реконструкции

. Фото: Радиф Кашапов

В Казани открылся Московский рынок после первого этапа реконструкции, сообщили в пресс-службе.

Сейчас доступен только лабаз. После второго этапа реконструкции будет завершено благоустройство 15 тыс. кв. м прилегающей территории — он завершится уже в этом году. Там появятся амфитеатр, зона фудтраков, детская игровая зона и общественный огород, а также парковка на 85 мест.

Напомним, что с самого основания в 1976 году в Московском рынке не проводился капитальный ремонт. В 2020 году власти Казани выставили площадку на торги, а в мае 2023-го стартовала масштабная реконструкция. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина