В Казани в Курбан-байрам автобусы четырех маршрутов начнут ходить с 2:15

Праздничные мероприятия в мечетях начнутся в 3:15

В Казани в связи с праздником Курбан-байрам, 27 мая, ряд автобусов начнет работу с 2:15.

— Чтобы верующие могли добраться до места, автобусы №6, 10, 15, 30 и троллейбус №2 начнут работу уже с 2:15 ночи от конечных остановок, — говорится в сообщении Комитета по транспорту столицы Татарстана.

Напомним, Курбан-байрам в 2026 году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным. Праздничные мероприятия в мечетях Казани начнутся в 3:15.

Никита Егоров