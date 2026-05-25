Россия предупредила США о системных ударах по объектам в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. По поручению президента России Владимира Путина Лавров сообщил американской стороне, что Россия начинает наносить удары по объектам в Киеве, которые используются ВСУ, а также по центрам принятия решений.

В Москве заявили, что это ответ на атаки по мирным жителям и гражданским объектам на территории России. Лавров также напомнил о заявлении МИД России, в котором США и другим странам рекомендовали вывезти дипломатов и граждан из Киева.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, кризис в Ормузском проливе и ситуацию вокруг Кубы. Также Лавров и Рубио заявили о намерении продолжать работу над улучшением условий для российских и американских дипломатических миссий.

Наталья Жирнова