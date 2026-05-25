В нефтехимическом колледже Казани объяснили, как устанавливают средний балл аттестата для поступающих

Бывают случаи, когда в один год средний балл аттестата составляет 4,5, а на следующий — 3,8

Средний балл аттестата, например, в Казанском нефтехимическом колледже зависит от того, с какими баллами приходят поступать ребята. Об этом «Реальному времени» сообщила замдиректора учебного заведения среднего профобразования Елена Габдрахманова.

— Средний балл аттестата у нас в этом году повышается, но в данном вопросе все зависит от того, с какими баллами к нам приходят ребята. Если приходят с хорошими аттестатами, то средний балл повышается, если со средними — тогда понижается. В связи с чем этот показатель каждый год варьируется. Причем бывают случаи, когда в один год средний балл аттестата составляет 4,5, а на следующий — 3,8. Также здесь большую роль играет и конкретное направление, — поделилась замдиректора.

Что касается зарплат будущих специалистов, то во время практики обучающимся предлагают 50—60 тыс. рублей, если зовут работать на ведущие нефтехимические предприятия Татарстана.

