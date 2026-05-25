КФУ попал в топ вузов России по программе ГМУ

При составлении рейтинга аналитики учли десять показателей

Фото: Ринат Назметдинов

КФУ занял 11-е место в рейтинге российских вузов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ). Топ составили эксперты «Интерфакса».

При составлении топа эксперты учли количество профилей бакалаврских и магистерских программ по направлению ГМУ (с учетом профессионально-общественной аккредитации программ), публикационную активность научно-педагогических работников в журналах RSCI и ВАК по тематике «Государство и право», а также по общественным наукам (с учетом цитируемости), участие студентов во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал» по ГМУ и во Всероссийском кейс-чемпионате по ГМУ.

Итоговая оценка каждого университета формировалась как линейная комбинация десяти показателей с определенными весовыми коэффициентами, приведенных к единой шкале от 0 до 1000 баллов.

На первом месте в этом рейтинге оказалась Президентская академия (РАНХиГС), на втором — Высшая школа экономики, а замкнул тройку лидеров МГУ им. М.В. Ломоносова. В топ-5 также попали Финансовый университет при Правительстве РФ и СПБГУ.

Участие в рейтинге приняли 75 российских университетов.

Ранее сообщалось, что в КФУ повысили стоимость обучения до 20% на популярных направлениях.

Никита Егоров