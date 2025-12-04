Владелец фабрики «Адонис» Ирек Галиев: проект рассмотрят на комиссии при раисе до конца 2025 года

Об этом он рассказал в разговоре с «Реальным временем»

Фото: Артем Дергунов

До конца текущего года ожидается рассмотрение проекта реновации на комиссии при раисе Татарстана. Об этом рассказал новый владелец фабрики «Адонис» Ирек Галиев в разговоре с «Реальным временем».

— Основной состав будущих арендаторов будет определен позже, после завершения обновления здания, — отметил Галиев.

По словам господина Галиева, «Адонис» будет загружен на 100%. Напомним, что в комплексе зданий, где ранее располагалась фабрика, в течение нескольких лет появится однотипный креативный кластер.

Ранее стало известно, что несколько популярных казанских баров закроются из-за реконструкции зданий.

Дмитрий Зайцев