Владелец фабрики «Адонис» Ирек Галиев: проект рассмотрят на комиссии при раисе до конца 2025 года
Об этом он рассказал в разговоре с «Реальным временем»
До конца текущего года ожидается рассмотрение проекта реновации на комиссии при раисе Татарстана. Об этом рассказал новый владелец фабрики «Адонис» Ирек Галиев в разговоре с «Реальным временем».
— Основной состав будущих арендаторов будет определен позже, после завершения обновления здания, — отметил Галиев.
По словам господина Галиева, «Адонис» будет загружен на 100%. Напомним, что в комплексе зданий, где ранее располагалась фабрика, в течение нескольких лет появится однотипный креативный кластер.
Ранее стало известно, что несколько популярных казанских баров закроются из-за реконструкции зданий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».