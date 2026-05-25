Минниханов обсудил с Турчиным сотрудничество Татарстана и Белоруссии
Особое место занимает Минский тракторный завод
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. На встрече руководитель республики отметил, что Татарстан придает приоритетное значение развитию отношений со страной-союзником.
Как сообщили в пресс-службе раиса, Минниханов также поделился впечатлениями о предприятиях, которые посетил в Брестской области. По его словам, подобная работа на уровне регионов позволяет глубже увидеть экономический и промышленный потенциал и определить направления для сотрудничества.
Что касается непосредственно сотрудничества, то Татарстан и Белоруссия активно развивают партнерские отношения в области нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, транспорта и других сфер.
— Особое место среди наших белорусских партнеров занимает Минский тракторный завод. Значительная часть сельхозтехники Татарстана — производства данного предприятия, — подчеркнул Минниханов.
При этом раис также видит потенциал для расширения сотрудничества между республиками в торговле, инновациях и инвестициях. Так, следует активнее задействовать малый и средний бизнес и шире использовать возможности торгово-промышленных палат, ассоциаций предприятий, ОЭЗ и индустриальных парков.
Ранее Минниханов обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тему сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
