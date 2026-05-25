1 июня во всех районах Казани пройдут праздники в честь Дня защиты детей

Главной площадкой станет парк «Елмай» — там с 12:00 до 21:00 пройдет мультиформатная программа «Мы там, где ты»

1 июня во всех районах Казани пройдут праздничные программы в честь Дня защиты детей. Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.

Так, юных гостей ждут в следующих общественных пространствах:

парк «Крылья Советов» — с 11:00 до 13:00;

бульвар «Белые цветы» — «Ак чәчәкләр» — с 09:30 до 13:30;

парк Урицкого — с 12:00 до 15:00;

парк «Салават купере» — с 15:00.

Также праздник состоится в детском парке «Калейдоскоп» — в программе мастер-классы, дворовые игры, концерт с вокальными и хореографическими номерами, крио-шоу и шоу мыльных пузырей. Кроме того, детей будут ждать на территории у ТЦ «АртЦентр» — там программа начнется в 10:00.

Главной площадкой Дня защиты детей в Казани станет парк «Елмай». Там с 12:00 до 21:00 пройдет мультиформатная программа «Мы там, где ты». Для казанцев подготовят 17 мастер-классов, настольный хоккей, турнир по мини-футболу и площадку армреслинга.



Напомним, летом в Татарстане организуют отдых для порядка 180 тыс. детей. В целом годовой план — 240 тыс. детей.

