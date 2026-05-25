В городе ликвидировали 24 несанкционированные свалки

Фото: Динар Фатыхов

За время двухмесячника по санитарной очистке в Казани вывезли 296 тыс. куб. м отходов. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

За два месяца в городе очистили более 22,5 млн кв. м дорог и 17,4 млн кв. м зеленых зон вдоль них. Было убрано свыше 3,9 тыс. дворовых территорий и 600 га парков.

Кроме того, в Казани ликвидировали 24 несанкционированные свалки объемом 2,1 тыс. куб. м.

Напомним, в начале мая прокуратура по Апастовскому району установила, что компания ООО «ПЖКХ», отвечающая за транспортирование твердых коммунальных отходов в Апастовском, Буинском, Дрожжановском, Камско‑Устьинском и Тетюшском районах, более 20 дней не вывозила мусор с мест накопления на территории 11 сельских поселений. Это привело к массовому скоплению отходов.

Галия Гарифуллина