За время двухмесячника по санитарной очистке в Казани вывезли 296 тыс. куб. м отходов
В городе ликвидировали 24 несанкционированные свалки
За время двухмесячника по санитарной очистке в Казани вывезли 296 тыс. куб. м отходов. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.
За два месяца в городе очистили более 22,5 млн кв. м дорог и 17,4 млн кв. м зеленых зон вдоль них. Было убрано свыше 3,9 тыс. дворовых территорий и 600 га парков.
Кроме того, в Казани ликвидировали 24 несанкционированные свалки объемом 2,1 тыс. куб. м.
Напомним, в начале мая прокуратура по Апастовскому району установила, что компания ООО «ПЖКХ», отвечающая за транспортирование твердых коммунальных отходов в Апастовском, Буинском, Дрожжановском, Камско‑Устьинском и Тетюшском районах, более 20 дней не вывозила мусор с мест накопления на территории 11 сельских поселений. Это привело к массовому скоплению отходов.
