В Татарстане увеличили размер выплат женщинам в сельской местности при рождении детей

Ранее документ с постановлением проходил антикоррупционную экспертизу

Кабмин Татарстана принял постановление о внесении изменений в существующую систему единовременных выплат женщинам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа при рождении ребенка. Ранее документ с постановлением проходил антикоррупционную экспертизу.

Согласно внесенным изменениям, размеры выплат были увеличены вдвое:

базовая выплата увеличена с 50 до 100 тысяч рублей. Она выплачивается женщинам до 25 лет;

выплата при рождении двойни увеличена со 100 до 200 тысяч рублей. Она выплачивается женщинам до 25 лет.

Сообщается, что данное решение направлено на поддержку семей, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, и призвано стимулировать рождаемость в этих регионах республики.

