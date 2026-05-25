В Татарстане увеличили размер выплат женщинам в сельской местности при рождении детей
Кабмин Татарстана принял постановление о внесении изменений в существующую систему единовременных выплат женщинам, проживающим в сельской местности и поселках городского типа при рождении ребенка. Ранее документ с постановлением проходил антикоррупционную экспертизу.
Согласно внесенным изменениям, размеры выплат были увеличены вдвое:
- базовая выплата увеличена с 50 до 100 тысяч рублей. Она выплачивается женщинам до 25 лет;
- выплата при рождении двойни увеличена со 100 до 200 тысяч рублей. Она выплачивается женщинам до 25 лет.
Сообщается, что данное решение направлено на поддержку семей, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, и призвано стимулировать рождаемость в этих регионах республики.
