В Казани обустроят 17 площадок для заклания животных на Курбан-байрам

Городские службы организуют проверки, чтобы не допустить появления несанкционированных мест торговли

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году обряд заклания жертвенных животных на Курбан-байрам в Казани можно будет провести на 17 площадках, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Список адресов:

— мечеть «Казан Нуры» (ул. Фатыха Амирхана, 3);

— мечеть «Салихзян» (ул. Бестужева, 66);

— мечеть «Фатиха» (ж. м. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, 2а);

— комплекс «Курбан-байрам» (ул. Братьев Петряевых, 6);

— мечеть «Гадел» (Оренбургский проезд, 193а);

— мечеть «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48а);

— мечеть «Тынычлык» (ж. м. Мирный, ул. Мелитопольская, 15);

— мечеть Аль-Марджани (ул. Каюма Насыри, 17);

— мечеть «Апанаевская» (ул. Каюма Насыри, 27);

— мечеть «Рамазан» (ул. Окольная, 25б);

— мечеть «Ахмадзаки» (ж. м. Залесный, Осиновский переулок, 16а);

— мечеть «Маулид» (ж. м. Залесный, ул. Селянская, 23);

— мечеть «Жомга» (ж. м. Юдино, ул. Ильича, 4);

— мечеть «Иман Нуры» (ж. м. Нагорный, ул. Дорожная, 32а);

— мечеть «Куддус» (ж. м. Карьер, Яснополянский переулок, 16);

— мечеть «Биста Нуры» (ж. м. Новая Сосновка, ул. Пионерская, 5);

— мечеть «Билял» (ж. м. Вознесенское, ул. Иркен, 29).

По словам руководителя отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильгиза Сарманова, городские службы организуют проверки, чтобы не допустить появления несанкционированных мест торговли жертвенными животными, а также их заклания в неустановленных местах. Также правоохранители позаботятся об общественном порядке и безопасности верующих.

Ранее сообщалось, что в Казани в Курбан-байрам автобусы четырех маршрутов начнут ходить с 2:15.

Никита Егоров