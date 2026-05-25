До 2030 года в Татарстане модернизируют кружки, технопарки и школьные медиацентры

В рамках программы планируется расширение сети детских школ искусств и запуск новых профориентационных программ, включая стажировки на предприятиях

Фото: Артем Дергунов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об утверждении программы развития системы дополнительного образования детей до 2030 года. Документ предусматривает масштабную модернизацию образовательных учреждений и сервисов.

Ключевым направлением модернизации станет обновление регионального портала «Навигатор дополнительного образования». До конца 2026 года планируется внедрение системы онлайн-оплаты занятий и уведомлений о появлении свободных мест в кружках и секциях. Внимание будет уделено адаптации программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и развитию дистанционного обучения.

Ежегодно будет проводиться мониторинг деятельности школьных театров, музеев, медиацентров, хоров, технопарков «Кванториум», центров «IT-куб», спортивных клубов и лесничеств.

В рамках программы планируется расширение сети детских школ искусств и запуск новых профориентационных программ, включая стажировки на предприятиях. Продолжат работу ресурсные центры технологического и художественного образования.

Для молодых специалистов будут разработаны меры социальной поддержки, программы наставничества и повышения квалификации. С 2027 года планируется создание системы непрерывного обучения педагогов, в том числе работающих с детьми с особыми потребностями.

