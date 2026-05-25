В России окончательно приняли закон о защите россиян с помощью ВС РФ от преследований за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать Вооруженные силы РФ для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов без участия России. Ранее закон в трех чтениях приняла Госдума.

Теперь по решению президента российская армия сможет защищать граждан РФ, если их задержали или преследуют на основании решений зарубежных или международных судов, которые Россия не признает.

Также закон предусматривает, что российские государственные органы должны принимать меры для защиты таких граждан в рамках своих полномочий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что западная судебная система превратилась в инструмент репрессий против несогласных с решениями европейских чиновников. По его словам, в текущих условиях крайне важно обеспечить защиту российских граждан за рубежом.

Наталья Жирнова